Суарес важнее для «Атлетико», чем Месси для «Барсы». Цифры подтверждают крутизну уругвайца

Луис Суарес — главный герой сезона-2020/2021 (в Испании так уж точно). Уругваец практически в одиночку затащил «Атлетико» на первое место и помог там удержаться. Из нападающих топ-5 лиг никто не оказывал такого влияния на игру своей команды, как Суарес. Доказательства? Пожалуйста!
Победные голы
Главный показатель, демонстрирующий вклад Суареса в чемпионство «Атлетико», — победные голы. Забивал уругваец в сезоне-2020/2021 не так часто (всего 21 мяч), но половина его голов принесла команде победу!
По количеству решающих мячей Суарес занимает первое место среди всех нападающих из топ-5 лиг Европы. Для сравнения: у Роберта Левандовского таких голов всего 10, у форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири — 9. Ещё меньше победных голов у Карима Бензема (8), Криштиану Роналду (8), Лионеля Месси (7) и Килиана Мбаппе (7).
Реализация
В матчах Примеры Суарес нанёс 104 удара по воротам соперника. Реализация составила 20%, то есть в среднем каждый пятый его удар становился голевым. Месси, например, бил почти в два раза чаще (196). Да, он и забил больше — 30 голов против 21 у Суареса — но реализация у него ниже, чем у Луиса (15,3%). Это лучший показатель в Ла Лиге.
Из тех, кто нанёс не менее 100 ударов по воротам, в Европе реализация лучше только у двоих: Килиана Мбаппе (25,7%) и Роберта Левандовски (29,9%). У Роналду, к слову, этот показатель составляет всего 17,2% — из 168 его ударов лишь 29 оказались голевыми.
Ещё несколько цифр и фактов, подтверждающих уникальность Суареса в этом сезоне:
- Впервые за три года Луис забил больше 20 голов в чемпионате Испании.
- Последним, кто забивал не менее 20 мячей за «Атлетико» в испанской Ла Лиге, был Антуан Гризманн — 22 гола в сезоне-2015/16.
- Суарес забил почти треть всех голов «Атлетико» — 21 из 67 (31,3%). Лучше показатель у уругвайца был только в сезоне-2015/2016, когда он выступал за «Барсу» (35,7%).
- 23 мая 2021
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