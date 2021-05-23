Крутая развязка сезона АПЛ! «Ливерпуль» – в Лиге чемпионов, «Челси» едва не выпал из топ-4

Расклад перед последним туром АПЛ был сложен и многокомпонентен, как хороший роман. «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» имели почти одинаковые показатели не только набранных очков, но даже разницы забитых и пропущенных мячей:

«Челси» – 67 очков, +23 (57-34);

«Ливерпуль» – 66, +24 (66-42);

«Лестер» – 66, +20 (66-46).

«Ливерпуль» играл дома с «Кристал Пэлас», у которого из мотивации оставалось разве что желание достойно проводить Роя Ходжсона – тренер по окончании сезона покидает родной клуб. «Лестер» принимал «Тоттенхэм», который боролся за еврокубки, а «Челси» встречался с «Астон Виллой» на выезде.

Первым за дело взялся «Лестер». Обладатель Кубка Англии заработал пенальти и реализовал его усилиями Варди:

Брендан Роджерс и его ребята взлетели сразу на третье место, а из лигочемпионской четвёрки выпал «Ливерпуль». Ситуация для всех причастных к красным обострилась ещё больше, когда Александр-Арнольд авантюрным пасом подарил шанс Таунсенду. Но воспитанник «Тоттенхэма» не смог реализовать выход один на один.

Впрочем, после этого хозяева «Энфилда» включили такие мощности, что «Кристал Пэлас» стало сложно рассчитывать на любой положительный результат. Хоть счёт и удалось открыть только после углового, но до этого «Ливерпуль» упустил примерно пять «стопроцентных» голевых возможностей, и даже из стандартов реализовал не первый шанс.

Забил один фаворит, второй – всё развивалось ожидаемо, как вдруг события приняли неожиданный оборот. Для начала Траоре поразил ворота родной команды. Именно в системе «Челси» буркиниец находился в возрасте с 15 до 19 лет, поездил по арендам, немного поиграл при Гусе Хиддинке, но проиграл конкуренцию и был продан. Гол Траоре был очень неприятным для «Челси» ещё и потому, что голкипер Менди, пытаясь дотянуться до мяча, ударился о штангу и попросил в перерыве замену (вышел Кепа).

Одного гола для полноценной мести Траоре показалось мало. Уже в начале второго тайма он в борьбе с Жоржиньо заработал пенальти, который уверенно реализовал Эль-Гази:

При условии поражения «Челси» «Ливерпуль» устраивала даже ничья c «Пэлас»: разницу мячей он имел лучше, и достаточно было догнать по очкам команду Томаса Тухеля, чтобы обойти по крайней мере одного из конкурентов. А ситуация складывалась так, что ничьей хватало, чтобы опередить обоих. «Тоттенхэм» в Лестере сравнял счёт.

В такой комфортной ситуации «Ливерпуль» отдал мяч сопернику, позволил себе играть вторым номером – и скоро забил в контратаке. Символично, что оба гола в решающем матче провёл Мане – тот самый человек, которого больше и заслуженнее всех критиковали за спад после чемпионского сезона. Всё, после этого «Ливерпуль» мог сосредоточиться на локальных задачах: например, тепло и красиво проводить Вейналдума, который в межсезонье покидает клуб.

«Лестер» уже в начале второго тайма вышел вперёд, и положение «Челси» стало совсем уже критичным. Конкурентам достаточно было победить, чтобы запрыгнуть в топ-4 и обязать «Челси» выигрывать эту Лигу чемпионов, чтобы квалифицироваться в главный еврокубок на следующий сезон. «Челси» усилиями Чилвелла отыграл один мяч, уже готовился к финальному штурму… Но тут помощь пришла, откуда не ждали.

«Тоттенхэм» сравнял благодаря автоголу Шмейхеля, но «шпорам» этого было мало. Дело в том, что «Арсенал», отстававший перед началом тура на одно очко от «Тоттенхэма», к тому моменту уже обыгрывал «Брайтон» 2:0. При ничьей «шпоры» финишировали ниже своих вечных соперников и заодно оставались без ценных еврокубков, если предположить, что Лига конференций интересна командам такого масштаба.

И тут сыграл свою роль козырный туз в рукаве тренера «Тоттенхэма» Райана Мейсона. Бэйл начинал матч на скамейке, но он набрал идеальную форму перед чемпионатом Европы – валлийцу хватило полтайма, чтобы оформить дубль.

Место в зоне ЛЧ «Лестер» уже второй сезон подряд отдаёт сам. Одно дело лобовое столкновение с «Челси», но с кризисным, проигравшим множество матчей в концовке «Тоттенхэмом» амбициозная команда обязана была добывать нужный результат. Что ж, в Лиге чемпионов следующего сезона от Англии сыграют два манчестерских клуба, «Ливерпуль» и «Челси». «Лестеру» в утешение – Кубок Англии.