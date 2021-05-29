«Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов. Как это было

Роман Абрамович знает, как добиться успеха в Европе: поменять тренера в середине сезона — и команда взлетит как минимум в финал Лиги чемпионов. Томас Тухель объединил игроков, поставил прагматичный футбол, прошёл «Реал», и теперь его ждёт главный матч года в Порту. В сезоне-2011/2012 подобный сюжет уже был написан другими героями.

Конфликты Виллаш-Боаша

22 июня 2011 года главным тренером «Челси» стал 33-летний португальский тренер Андре Виллаш-Боаш. Он запомнился противоречивыми тактическими решениями: например, играл в открытый футбол без опорного полузащитника. А ещё — натянутыми отношениями с возрастными лидерами: тренер очень хотел омоложения состава. В первой половине сезона на стороне Андре была результативная игра и выход из группы Лиги чемпионов с первого места. Руководство всерьёз напряглось после проигранного матча в 1/8 Лиги чемпионов с «Наполи» (1:3). Последней каплей стало поражение в чемпионате Англии на выезде против «Вест Бромвича» (0:1).

4 марта 2012 года Андре уволили. «Скорее всего, он слишком молод для такого клуба, и это предложение от «Челси» поступило слишком рано в его карьере», — заявил капитан команды Фрэнк Лэмпард после ухода специалиста.

Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник португальца Роберто Ди Маттео. Первым делом он изменил атмосферу в команде: во всевозможных интервью поддерживал игроков, забирая внимание от них к себе. И после частых конфликтов в команде при Виллаш-Боаше именно этого и хотели футболисты.

В ответном матче с неаполитанцами «Челси» с первых минут полетел вперёд. Исход игры решили игроки, с которыми Андре не нашёл контакт: Дрогба, Лэмпард, Чех и Терри. В итоге синие перевели матч в дополнительное время, где Иванович вывел команду в следующий раунд.

В четвертьфинале «Челси» не испытал проблем в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой» (3:1 по сумме двух встреч).

«Барса» — похороны

В полуфинале лондонцам досталась «Барселона» с тактическим гиком Хосепом Гвардиолой и магической связкой Хави-Иньеста-Месси. Эксперты похоронили лондонцев после жеребьёвки. Каталонцы наводили ужас на все команды своим стилем, а Лионель Месси находился в космической форме. В том сезоне он установил 30 новых рекордов, один из которых — 73 мяча за сезон.



Игроки «Челси» и сам Роберто Ди Маттео прекрасно осознавали, что не являются фаворитами.



«Встреча с «Барсой» — большой вызов. Если мы пройдём их, это будет одна из самых грандиозных наших побед, даже если мы не выиграем в итоге Лигу чемпионов. Не хочу списывать «Челси» со счётов», — отметил Лэмпард перед игрой.

Ди Маттео не придумал ничего лучше, кроме как припарковать мощный автобус: единственная надежда в нападении была на Дрогба, который действовал мегаэффективно, забив уже в первом тайме. Во втором тайме каталонцы задавили соперника, но огромный перевес по владению мячом и по ударам в сторону ворот не привели ни к чему. «Челси» оказался к этому готов и удержал минимальную победу.

Пеп Гвардиола после матча отметил, что его парням было сложно играть против команды, которая защищалась вдесятером на своей половине поля. Ди Маттео же расхваливал своих, но при этом понимал — предстоит очень тяжёлый выезд на «Камп Ноу».

После обидного поражения от «Челси» Гвардиола проиграл «Реалу» в чемпионате. На ответный матч с «Челси» настрой был максимальный.

«Поверьте, если я говорю, что верю в победу моих игроков, я делаю это по сотне причин. «Барселона» обыграет «Челси», других вариантов не существует», — сказал тренер накануне матча.

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Казалось, в тот вечер фортуна отвернулась от Ди Маттео: два пропущенных мяча, глупейшее удаление Джона Терри и травма Гарри Кэхилла. И это всё — к концу первого тайма. Правда, забить у лондонцев тоже получилось, отличился Рамирес.

Переломным моментом стал нереализованный Лионелем Месси пенальти в начале второго тайма. После этого Петр Чех поймал кураж и тащил всё, что летело в створ. И в конце матча произошло то, что фанаты «Челси» не забудут никогда: знаменитый забег Фернандо Торреса.

Весь футбольный мир тогда был искренне удивлен проходом синих. Пеп саркастично поздравлял «Челси» с отличной игрой в защите, а Ди Маттео продолжал хвалить свою команду. Игроки отвечали взаимностью.

«Он всё изменил в команде. Поддержал, поверил в нас, я думаю, он — просто отличный тренер», — заявил Бранислав.

Не остался в стороне и Лэмпард: «Тренер улучшил атмосферу в клубе, команда под его руководством заиграла. Все счастливы — это видно по нашим результатам, а они не могут врать. У меня нет слов, чтобы описать его заслуги».

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Американские гонки Чеха

В игре против «Баварии» в финале лондонцы закольцевали волшебный сезон. «Челси» проигрывал по всем статьям и закономерно пропустил на 83-й минуте. Но Дидье Дрогба после легендарного прыжка сравнял счёт спустя пять минут с углового. Как позже признался сам ивуариец, этот матч стал пиком его карьеры. Лондонцы победили в серии пенальти, и болельщики разделились на два лагеря: одни призывали Абрамовича продлить контракт Ди Маттео (ведь он к тому моменту выиграл и Кубок Англии), вторые считали «Челси» сомнительным обладателем Кубка.

«Это были американские горки. Все мы наслаждались игрой. В финале с «Баварией» в мои ворота шесть раз били пенальти, и каждый раз я угадывал направление. Ди Маттео? Не знаю, что будет с ним, но в любом случае он уже принёс нам два фантастических кубка. Он сделал достаточно для того, чтобы получить работу в «Челси» на постоянной основе, но решать будет руководство», — сказал после игры с «Баварией» Петр Чех.

С того самого финала прошло девять лет. А «Челси» повторяет тот уникальный сюжет: убрал в середине сезона Лэмпарда, пригласил Томаса Тухеля, который вывел команду в финал. Ди Маттео и Тухель в этом похожи, но у второго есть огромное преимущество: он опытнее и статуснее, а ещё второй год подряд выводит команду в решающий матч ЛЧ (в прошлом году Тухель работал с «ПСЖ»). Делает он это точно не благодаря везению, и немца наверняка не вышвырнут из клуба даже в случае поражения от «Манчестер Сити».