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Лига чемпионов — 2021: сколько денег потратил Абрамович, чтобы собрать чемпионский состав «Челси»

Сколько денег потратил Абрамович, чтобы собрать этот состав «Челси»? Мы посчитали
Дмитрий Росип
Лига чемпионов-2021
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Дешевле всех из героев ЛЧ синим достался… капитан!

Вчера на стадионе «Драгау» в Порту «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и взял свой второй в истории трофей Лиги чемпионов. Оба титула были завоёваны в эпоху Романа Абрамовича. За 18 лет российский миллиардер истратил прорву денег на любимое футбольное хобби. Мы посчитали, во сколько ему обошёлся текущий состав «Челси».

Лига чемпионов. Финал
29 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 42'

Дорогостоящие трансферы и талантливые воспитанники

В уже прошедшем сезоне Лиги чемпионов «Челси» задействовал 27 футболистов. Все они попадали в заявку, и только трое не выходили на поле. Это вратари Вилли Кабальеро (пришёл летом 2018 года как свободный агент) и Карло Жигер (перешёл в академию «Челси» из «Загреба» летом 2017 года), а также центральный защитник Фикайо Томори (воспитанник лондонцев, который сейчас выступает на правах аренды за «Милан»).

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При этом прошлым летом Абрамович прилично раскошелился на трансферы. В «Челси» пришли:

— Эдуар Менди за € 24 млн из «Ренна»;
— Бен Чилуэлл за € 50 млн из «Лестера»;
— Кай Хаверц за € 80 млн из «Байера»;
— Хаким Зиеш за € 40 млн из «Аякса»;
— Тимо Вернер за € 53 млн из «Лейпцига».

В сумме лондонцы потратили € 247 млн на пятерых игроков, ничего не заплатив только за Тьяго Силву, который пришёл в клуб свободным агентом. Но ведь Абрамович тратил большие деньги на трансферы не только прошлым летом. Вот его самые дорогие покупки действующих игроков «Челси»:

— Кепа за € 80 млн из «Атлетика» (один матч в ЛЧ в этом сезоне);
— Кристиан Пулишич за € 64 млн из «Боруссии» Дортмунд;
— Жоржиньо за € 57 млн из «Наполи»;
— Матео Ковачич за € 45 млн из «Реала» (17 сыгранных минут в финале ЛЧ);
— Антонио Рюдигер за € 35 млн из «Ромы»;
— Н'Голо Канте за € 35 млн из «Лестера» (лучший игрок финала);
— Маркос Алонсо за € 23 млн из «Фиорентины»;
— Эмерсон за € 20 млн из «Ромы»;
— Оливье Жиру за € 17 млн из «Арсенала».

Итого: € 376 млн.

«Челси» великолепен: и как команда, и индивидуально. Но что имел в виду Гвардиола? «Челси» великолепен: и как команда, и индивидуально. Но что имел в виду Гвардиола?

При этом немалый вклад в победу «Челси» в Лиге чемпионов внесли его воспитанники. Например, Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахам. А нынешний капитан Сесар Аспиликуэта достался клубу в своё время всего за € 9 млн.

Фото: Getty Images

Суммируя вышеуказанные цифры, получается, что Абрамович собрал весь состав примерно за € 647 млн. Но уже сегодня портал Transfermarkt оценивает общую рыночную стоимость его команды в € 786,8 млн, что почти на € 140 млн больше покупной.

И, кстати, ещё один любопытный факт. Томас Тухель сумел выиграть Лигу чемпионов с составом, который не собирал и не комплектовал. По его просьбе Абрамович ещё не приобрёл ни одного игрока. Но летнее окно открывается совсем скоро, и новых игроков Тухель, так или иначе, закажет. Имеет право!

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