Сколько денег потратил Абрамович, чтобы собрать этот состав «Челси»? Мы посчитали

Вчера на стадионе «Драгау» в Порту «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и взял свой второй в истории трофей Лиги чемпионов. Оба титула были завоёваны в эпоху Романа Абрамовича. За 18 лет российский миллиардер истратил прорву денег на любимое футбольное хобби. Мы посчитали, во сколько ему обошёлся текущий состав «Челси».

Дорогостоящие трансферы и талантливые воспитанники

В уже прошедшем сезоне Лиги чемпионов «Челси» задействовал 27 футболистов. Все они попадали в заявку, и только трое не выходили на поле. Это вратари Вилли Кабальеро (пришёл летом 2018 года как свободный агент) и Карло Жигер (перешёл в академию «Челси» из «Загреба» летом 2017 года), а также центральный защитник Фикайо Томори (воспитанник лондонцев, который сейчас выступает на правах аренды за «Милан»).

При этом прошлым летом Абрамович прилично раскошелился на трансферы. В «Челси» пришли:

— Эдуар Менди за € 24 млн из «Ренна»;

— Бен Чилуэлл за € 50 млн из «Лестера»;

— Кай Хаверц за € 80 млн из «Байера»;

— Хаким Зиеш за € 40 млн из «Аякса»;

— Тимо Вернер за € 53 млн из «Лейпцига».

В сумме лондонцы потратили € 247 млн на пятерых игроков, ничего не заплатив только за Тьяго Силву, который пришёл в клуб свободным агентом. Но ведь Абрамович тратил большие деньги на трансферы не только прошлым летом. Вот его самые дорогие покупки действующих игроков «Челси»:

— Кепа за € 80 млн из «Атлетика» (один матч в ЛЧ в этом сезоне);

— Кристиан Пулишич за € 64 млн из «Боруссии» Дортмунд;

— Жоржиньо за € 57 млн из «Наполи»;

— Матео Ковачич за € 45 млн из «Реала» (17 сыгранных минут в финале ЛЧ);

— Антонио Рюдигер за € 35 млн из «Ромы»;

— Н'Голо Канте за € 35 млн из «Лестера» (лучший игрок финала);

— Маркос Алонсо за € 23 млн из «Фиорентины»;

— Эмерсон за € 20 млн из «Ромы»;

— Оливье Жиру за € 17 млн из «Арсенала».

Итого: € 376 млн.

При этом немалый вклад в победу «Челси» в Лиге чемпионов внесли его воспитанники. Например, Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахам. А нынешний капитан Сесар Аспиликуэта достался клубу в своё время всего за € 9 млн.

Фото: Getty Images

Суммируя вышеуказанные цифры, получается, что Абрамович собрал весь состав примерно за € 647 млн. Но уже сегодня портал Transfermarkt оценивает общую рыночную стоимость его команды в € 786,8 млн, что почти на € 140 млн больше покупной.

И, кстати, ещё один любопытный факт. Томас Тухель сумел выиграть Лигу чемпионов с составом, который не собирал и не комплектовал. По его просьбе Абрамович ещё не приобрёл ни одного игрока. Но летнее окно открывается совсем скоро, и новых игроков Тухель, так или иначе, закажет. Имеет право!