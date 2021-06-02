Заявка сборной России на Евро-2020. Малоизвестные факты о наших игроках

Теперь мы знаем всех игроков сборной России на Евро-2020. Черчесов отцепил четверых – Лунёва, Самошникова, Захаряна, Евгеньева, и заявка нашей команды приобрела окончательный вид.
Вы наверняка знаете эти фамилии, но точно не все неочевидные истории про каждого футболиста. Наш краткий путеводитель – для тех, кто хочет познакомиться со сборной поближе.
Антон Шунин
Любитель квестов в пространстве – то есть когда участники, решая разнообразные задачи, должны выбраться из комнаты. В 2015 году вратарь сборной вместе с братом открыл квест в стиле «Казино», где участники должны были ограбить казино и вынести оттуда как можно больше денег.
Юрий Дюпин
В детстве любил Роберто Карлоса: любовался его мышцами и мечтал о таких же, чтобы сильнее лупить по мячу. Вдохновение для Дюпина – когда Карлос забил обводящим ударом со штрафного с сорока метров.
Матвей Сафонов
Юного вратаря увидели на школьной эстафете и пригласили в академию «Краснодара».
Фёдор Кудряшов
В семье Кудряшова не было денег на хлеб – мама сама его пекла.
Марио Фернандес
Играя за «Гремио», получил первый вызов в сборную Бразилии, но опоздал на самолёт. Потому что в ночь с воскресенья на понедельник традиционно отдыхал в клубе Be Happy недалеко от центра Порту-Алегри.
Игорь Дивеев
Дедушка Дивеева был звездой башкирского волейбола, папа играл за волейбольный «Урал». Игорь выбрал футбол, потому что в волейболе не с кем потолкаться и приходится играть только на своей половине площадки. Когда смотрели телевизор с папой, постоянно переключали с футбола на волейбол и обратно.
Фото: rfs.ru
Георгий Джикия
Соболев назвал Джикию самым прожорливым в «Спартаке»: если придёт в Макдональдс, то возьмёт пять-шесть «Биг Тейсти», три «Биг Мака» и что-нибудь ещё.
Андрей Семёнов
На матчи Кубка Конфедераций в Москве ходил как болельщик. Видел, как после матча Россия – Португалия в 2017-м Андрей с компанией шёл по Волоколамскому шоссе и пытался вызвать такси.
Зато на Евро-2020 едет основным защитником.
Вячеслав Караваев
Вячеслав уважает рэп за смысл и с 14 лет слушает омскую группу ГРОТ.
На вопрос «Чемпионата», под какую песню лучше смотреть голы Караваева, футболист ответил, что под песню «Пуля».
Дмитрий Баринов
Во время сезона почти каждую неделю ездит в Сергиев-Посад – в храм и купель. В плохую погоду туда приходится ехать через поле.
Фото: rfs.ru
Максим Мухин
О дебютном вызове в команду Черчесова узнал по телефону, когда готовил гречку с мясом.
Даниил Фомин
Расстраивается, что билеты в театр раскупают слишком быстро. Хочет на спектакли с участием Машкова или Безрукова.
Далер Кузяев
Завёл «Инстаграм» 14 марта 2021 года.
Роман Зобнин
В семье Романа всех зовут на букву «Р»: жена Рамина, дети – Роберт и Регина.
Денис Черышев
Любимое испанское ругательство – Joder!
Магомед Оздоев
Приходит в комментарии «Чемпионата». Особенно активно – после интервью Резиуана Мирзова и победы Хабиба над Конором. «Спокойной ночи, малыши», – написал Магомед под фото с лежащим в октагоне ирландцем.
Андрей Мостовой
Отчество Мостового – Андреевич, но про родство с Александром Мостовым спрашивают до сих пор. Андрей удивляется: зачем спрашивать, когда можно посмотреть в интернете?
Денис Макаров
Играя за любительскую команду в Якутске, почти каждый день питался дошираком – на другое не было денег.
Рифат Жемалетдинов
Обожает рыбалку, ездит туда вместе с Миранчуками и Джикией. После удачного улова мажет раненых рыб специальной зелёнкой и отпускает.
Александр Головин
Играя за ЦСКА и проживая недалеко у стадиона, Александр общался с местными мальчишками и советовал им есть больше клубники. Зачем? Игрок не уточнял. Но ребята сами видели, что Головин часто покупает клубнику.
Алексей Ионов
Родился в неожиданно самом футбольном городе Ленобласти – Кингисеппе. С детства знал братьев Кержаковых. Оттуда же – Павел Могилевец.
Алексей Миранчук
Алексей – болельщик «Барселоны» и не скрывает, что мечтает сыграть на «Камп Ноу». Однако шесть лет назад молодой новичок основы «Локо» рассказывал, что в России равняется на Ерёменко (очень хладнокровно играет) и Романа Широкова (спокоен как удав и ни о чём не переживает).
Фото: rfs.ru
Александр Соболев
В детстве, в родном Барнауле, играл при минус 30. Как не замерзал? Надевал на ноги пакеты, две пары штанов, три кофты и двое перчаток.
Антон Заболотный
Играя за воронежский «Факел», поспорил с другом на футболку Ибрагимовича, что за девять туров до конца сезона забьёт десять голов. Футболка «ПСЖ» из Парижа хранится у игрока до сих пор.
Артём Дзюба
Недавний гол в ворота Мальты посвятил маме – она попросила сына забить в честь своего дня рождения.
- 2 июня 2021
-
11:15
-
11:11
-
11:04
-
11:02
-
10:58
-
10:55
-
10:48
-
10:46
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:07
-
09:53
-
09:37
-
09:35
-
08:49
-
08:30
-
08:04
-
07:15
-
06:39
-
06:09
-
05:57
-
04:41
-
04:22
-
03:59
-
03:35
-
03:20
-
02:38
-
02:17
-
01:54
-
01:33
-
01:17
-
00:54
-
00:46
-
00:44