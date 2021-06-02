Заявка сборной России на Евро-2020. Малоизвестные факты о наших игроках

Теперь мы знаем всех игроков сборной России на Евро-2020. Черчесов отцепил четверых – Лунёва, Самошникова, Захаряна, Евгеньева, и заявка нашей команды приобрела окончательный вид.

Вы наверняка знаете эти фамилии, но точно не все неочевидные истории про каждого футболиста. Наш краткий путеводитель – для тех, кто хочет познакомиться со сборной поближе.



Антон Шунин



Любитель квестов в пространстве – то есть когда участники, решая разнообразные задачи, должны выбраться из комнаты. В 2015 году вратарь сборной вместе с братом открыл квест в стиле «Казино», где участники должны были ограбить казино и вынести оттуда как можно больше денег.



Юрий Дюпин



В детстве любил Роберто Карлоса: любовался его мышцами и мечтал о таких же, чтобы сильнее лупить по мячу. Вдохновение для Дюпина – когда Карлос забил обводящим ударом со штрафного с сорока метров.

Матвей Сафонов



Юного вратаря увидели на школьной эстафете и пригласили в академию «Краснодара».

Фёдор Кудряшов



В семье Кудряшова не было денег на хлеб – мама сама его пекла.

Марио Фернандес

Играя за «Гремио», получил первый вызов в сборную Бразилии, но опоздал на самолёт. Потому что в ночь с воскресенья на понедельник традиционно отдыхал в клубе Be Happy недалеко от центра Порту-Алегри.

Игорь Дивеев



Дедушка Дивеева был звездой башкирского волейбола, папа играл за волейбольный «Урал». Игорь выбрал футбол, потому что в волейболе не с кем потолкаться и приходится играть только на своей половине площадки. Когда смотрели телевизор с папой, постоянно переключали с футбола на волейбол и обратно.

Фото: rfs.ru

Георгий Джикия



Соболев назвал Джикию самым прожорливым в «Спартаке»: если придёт в Макдональдс, то возьмёт пять-шесть «Биг Тейсти», три «Биг Мака» и что-нибудь ещё.



Андрей Семёнов



На матчи Кубка Конфедераций в Москве ходил как болельщик. Видел, как после матча Россия – Португалия в 2017-м Андрей с компанией шёл по Волоколамскому шоссе и пытался вызвать такси.



Зато на Евро-2020 едет основным защитником.



Вячеслав Караваев



Вячеслав уважает рэп за смысл и с 14 лет слушает омскую группу ГРОТ.



На вопрос «Чемпионата», под какую песню лучше смотреть голы Караваева, футболист ответил, что под песню «Пуля».

Дмитрий Баринов



Во время сезона почти каждую неделю ездит в Сергиев-Посад – в храм и купель. В плохую погоду туда приходится ехать через поле.

Фото: rfs.ru

Максим Мухин

О дебютном вызове в команду Черчесова узнал по телефону, когда готовил гречку с мясом.

Даниил Фомин



Расстраивается, что билеты в театр раскупают слишком быстро. Хочет на спектакли с участием Машкова или Безрукова.

Далер Кузяев



Завёл «Инстаграм» 14 марта 2021 года.



Роман Зобнин

В семье Романа всех зовут на букву «Р»: жена Рамина, дети – Роберт и Регина.



Денис Черышев



Любимое испанское ругательство – Joder!

Магомед Оздоев

Приходит в комментарии «Чемпионата». Особенно активно – после интервью Резиуана Мирзова и победы Хабиба над Конором. «Спокойной ночи, малыши», – написал Магомед под фото с лежащим в октагоне ирландцем.



Андрей Мостовой



Отчество Мостового – Андреевич, но про родство с Александром Мостовым спрашивают до сих пор. Андрей удивляется: зачем спрашивать, когда можно посмотреть в интернете?



Денис Макаров



Играя за любительскую команду в Якутске, почти каждый день питался дошираком – на другое не было денег.



Рифат Жемалетдинов



Обожает рыбалку, ездит туда вместе с Миранчуками и Джикией. После удачного улова мажет раненых рыб специальной зелёнкой и отпускает.

Александр Головин



Играя за ЦСКА и проживая недалеко у стадиона, Александр общался с местными мальчишками и советовал им есть больше клубники. Зачем? Игрок не уточнял. Но ребята сами видели, что Головин часто покупает клубнику.



Алексей Ионов



Родился в неожиданно самом футбольном городе Ленобласти – Кингисеппе. С детства знал братьев Кержаковых. Оттуда же – Павел Могилевец.



Алексей Миранчук



Алексей – болельщик «Барселоны» и не скрывает, что мечтает сыграть на «Камп Ноу». Однако шесть лет назад молодой новичок основы «Локо» рассказывал, что в России равняется на Ерёменко (очень хладнокровно играет) и Романа Широкова (спокоен как удав и ни о чём не переживает).

Фото: rfs.ru

Александр Соболев



В детстве, в родном Барнауле, играл при минус 30. Как не замерзал? Надевал на ноги пакеты, две пары штанов, три кофты и двое перчаток.



Антон Заболотный



Играя за воронежский «Факел», поспорил с другом на футболку Ибрагимовича, что за девять туров до конца сезона забьёт десять голов. Футболка «ПСЖ» из Парижа хранится у игрока до сих пор.

Артём Дзюба



Недавний гол в ворота Мальты посвятил маме – она попросила сына забить в честь своего дня рождения.