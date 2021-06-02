Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Переоценка по итогам сезона

Футбольный портал Transfermarkt продолжает обновлять стоимость игроков по всему миру. Сегодня немецкий портал выкатил обновление по итогам сезона РПЛ. Рассказываем, кто и почему подорожал/подешевел больше всех — без учёта российских сборников, о которых мы писали неделю назад.

Самым дорогим игроком РПЛ остаётся полузащитник ЦСКА Никола Влашич – € 30 млн. Проанализировав его выступления в минувшем сезоне, Transfermarkt решил не менять его стоимость сейчас, но вполне может сделать это после Евро-2020 — зависит от того, как 23-летний футболист проявит себя в сборной Хорватии.

У Абильгора самый большой прирост в цене. Также подорожали сразу три футболиста «Зенита»

На два миллиона евро повысилась цена полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. Теперь он стоит € 15 млн. Поляк провёл очередной качественный сезон в составе железнодорожников, ещё больше утвердившись в роли лидера команды. У Гжегожа девять голов и три голевые передачи в 26 матчах РПЛ.

Значительный вклад в попадание «Спартака» в Лигу чемпионов внёс Джордан Ларссон. Забив несколько очень важных для клуба мячей, швед подорожал на четыре миллиона евро, подняв свою рыночную стоимость до € 15 млн.

Далее идёт полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор, чья трансферная стоимость тоже выросла на четыре миллиона. Датский опорник совершил самый большой скачок в цене — до € 7 млн. Абильгор стал лучшим по единоборствам и перехватам в РПЛ среди опорных полузащитников, поэтому в случае удачного выступления в Лиге конференций его цена может вырасти ещё больше.

Ещё один легионер «Рубина» Хвича Кварацхелия подорожал на три миллиона евро, а его трансферная стоимость достигла € 18 млн. «Такой прирост в цене обусловлен интересом ряда европейских клубов, в частности «Севильи» и дортмундской «Боруссии». Мы решили поднять стоимость грузинского футболиста, так как в летнее трансферное окно он вполне может покинуть Казань», — объясняет Артём Заводник, главный редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt.

Следом идут сразу три игрока «Зенита», чья стоимость выросла на два миллиона евро. Дуглас Сантос теперь оценивается в € 16 млн, Вендел – в € 17 млн, а Сердар Азмун – в € 25 млн. Все они внесли весомый вклад в чемпионство сине-бело-голубых, а иранец даже мог стать лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ, если бы не покер Артёма Дзюбы в ворота «Тамбова» в последнем туре.

Небольшой прирост в цене в виде одного миллиона евро наблюдается у нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова и форварда «Рубина» Джордже Деспотовича. Теперь россиянин и серб стоят по € 6 млн. Смолов сильно провёл вторую половину сезона в РПЛ, забив четыре гола и сделав столько же ассистов. А Деспот затащил казанский клуб в Лигу конференций, отметившись 14 мячами в 26 встречах.

Бакаев продолжает падать в цене. Также подешевели сразу три футболиста «Зенита»

Больше всех подешевел нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. Его трансферная стоимость ожидаемо упала на два с половиной миллиона евро. Здесь огромную роль сыграли травмы аргентинца, а также не очень хорошая физическая форма, которая не позволила ему провести сезон на достойном уровне. Теперь Дриусси стоит € 7,5 млн.

Следом идёт его партнёр по команде Малком. После перехода из «Барселоны» от бразильца ждали, что он станет лидером «Зенита». Но пока он на эту роль не тянет, поэтому Transfermarkt снизил его рыночную стоимость на два миллиона евро, до € 22 млн.

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» (Бакаев)

После ухода брата Алексея карьера Антона Миранчука в «Локомотиве» пошла по нисходящей. В конце февраля он получил мышечную травму, после которой Николич выпускал его только на замену. Антон выпал из стартового состава железнодорожников в концовке сезона, не попал в сборную России на Евро-2020 и предсказуемо подешевел на два миллиона евро (€ 12 млн).

Перестал прогрессировать и Магомед-Шапи Сулейманов, ещё недавно считавшийся одним из самых талантливых воспитанников «Краснодара». Прошедший сезон РПЛ получился для него не таким ярким, как предыдущие, поэтому Transfermarkt и снизил его стоимость на два миллиона евро. Теперь Шапи оценивается в € 6 млн.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подешевел на один миллион евро и теперь тоже стоит € 6 млн. Такая небольшая убыль в цене обусловлена возрастом украинца – 31 год. Также на один миллион евро снизилась стоимость полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, который пропал из виду во второй половине сезона – € 5 млн.

По материалам Transfermarkt.