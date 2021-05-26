Дзюба и Соболев сравнялись в цене. Кто в сборной России больше всех подорожал и подешевел

Портал Transfermarkt провёл очередную переоценку футболистов. В преддверии чемпионата Европы аналитики ресурса обновили стоимость участников турнира — в том числе и сборной России. Выделяем главное из свежего релиза.

Подорожали

Александр Головин, 23 > 28 млн евро (+5)

Головин выступает за европейский топ-клуб и в прошлом сезоне вместе с «Монако» до последнего боролся за чемпионство во Франции и Кубок страны.

Россиянин является одним из лидеров клуба, о нём много пишут в прессе. Александр провёл лучший на данный момент для себя сезон в Европе: на его счету шесть голов и девять результативных передач. При этом Головин много пропустил из-за травм (17 из 44 игр).

Травматичность Александра сказалась на его цене. Рыночная стоимость россиянина выросла с 23 до 28 млн евро, хотя могла и вполне дойти до отметки в 30 млн евро. Столько стоят, например, Хамес Родригес («Эвертон») и Никола Влашич (ЦСКА). Кроме того, на Головина сейчас не наблюдается высокого спроса — клубы статусом выше, чем «Монако», предметного интереса к нему пока вроде бы не проявляют.

Александр Соболев, 9 > 11 млн евро (+2)

Форвард «Спартака» сильно вырос за последние два года, что показала весенняя часть сезона-2020/2021. В 10 матчах РПЛ после зимней паузы он забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Неплохо себя проявляет Соболев и в сборной России (пять матчей, два гола). Александр достаточно молод — ему всего 24 года. Хороший возраст с точки зрения рынка. Теперь его стоимость составляет 11 млн евро, что почти в два раза больше, чем полгода назад.

Вырасти ещё больше Соболев в цене не мог просто потому, что к нему практически нет интереса в Европе. Он находится в шорт-листах середняков АПЛ и Серии А, за ним наблюдают, но конкретных предложений по нему в ближайшее время ждать вряд ли стоит. Да и «Спартак», скорее всего, потребует достаточно большую сумму за Соболева.

Остальные игроки сборной России если и подорожали, то не более чем на 1 млн евро.

Подешевели

Марио Фернандес, 18 > 16 млн евро (-2)

Из тех, кто подешевел, выделяется Марио Фернандес. Ещё полтора года назад защитник ЦСКА стоил 30 млн евро. Теперь же его рыночная стоимость составляет всего 16 млн евро.

Российский бразилец дешевеет в первую очередь из-за возраста — в сентябре ему исполнится 31 год. На таких футболистов спрос становится всё меньше и меньше. Пик карьеры и стоимости Марио уже пройден. Прошедший сезон для него получился в целом не слишком удачным: он пропустил 10 матчей из-за травм, упала его результативность. Всё это вместе и вылилось в очередное падение цены.

Алексей Миранчук, 17 > 15 млн евро (-2)

Россиянин пока не стал игроком стартового состава в «Аталанте». Это прямо повлияло на падение его рыночной стоимости. Хотя в целом Миранчук неплохо прижился в Италии: он принял участие в 31 матче, забил семь мячей и отдал две результативные передачи (правда, в основе вышел всего шесть раз).

Алексей пока проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе «Аталанты». Помочь ему может уход из клуба Руслана Малиновского, к которому проявляют интерес другие ведущие клубы Серии А. Тогда Миранчук, скорее всего, будет играть больше, а его цена снова пойдёт вверх.

Матвей Сафонов, 15 > 14 млн евро (-1)

Весь «Краснодар» провёл не лучший сезон, и Сафонов здесь не исключение. Он пропустил довольно много матчей из-за травм и в целом действовал не очень уверенно, допускал грубые ошибки. В 27 матчах Матвей пропустил 43 мяча, всего пять встреч отыграл «на ноль».

Второй фактор — вратарский рынок. В последнее время стоимость голкиперов в целом имеет тенденцию снижаться. Теперь никто не заплатит за вратаря столько, сколько «Челси» отдал летом 2018 года за Кепу из «Атлетика» (80 млн евро). Для сравнения: самый дорогой трансфер голкипера в прошлом сезоне — Эдуард Менди, за которого заплатили всего 24 млн евро.

Артём Дзюба, 12 > 11 млн евро (-1)

Капитан «Зенита» и сборной России подешевел в силу возраста — в августе ему исполнится 33 года. Не помог Артёму сохранить прежнюю стоимость даже очередной успешный сезон. В Европе спроса на Дзюбу не заметно, что также повлияло на падение цены. Ему, как и Марио Фернандесу, уже сложно рассчитывать на приличное предложение из-за рубежа.

Несмотря на падение рыночной стоимости, Марио Фернандес, Миранчук и Сафонов остаются в пятёрке самых дорогих футболистов сборной России. Замыкает топ-5 спартаковец Роман Зобнин — его цена осталась прежней (13 млн евро).

Полное обновление по РПЛ вы можете найти на сайте Transfermarkt.ru.