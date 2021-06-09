«Подставил всех, для россиян это клеймо». Судью Лапочкина забанили в Европе

Что у Сергея Лапочкина проблемы, стало понятно ещё в конце марта – тогда российского арбитра решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА отстранили от футбольной деятельности на 90 дней, пока идёт расследование. Наказание было связано с подозрением в нарушении статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d), что является вполне серьёзным обвинением.

Статья 11

2. Нарушение принципов совершается кем-либо:

a. кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.



Статья 12

2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a. которое действует таким образом, что с большой долей вероятности окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d. которое незамедлительно и добровольно не сообщает 2. Нарушение принципов совершается кем-либо:a. кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:a. которое действует таким образом, что с большой долей вероятности окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;d. которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.

Оказалось, что «привет» от УЕФА прилетел из 2018 года: перед матчем Лиги Европы «Бордо» и «Вентспилса» одна из сторон обратилась к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат, на что российский арбитр ответил отказом, но не сообщил об этом в Союз. И это – грубейшее нарушение дисциплинарного регламента УЕФА.

Финальное решение стало известно даже раньше, чем через 90 дней. Глава судейского корпуса Ашот Хачатурянц сказал «Чемпионату», что контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение отстранить Лапочкина от футбольной деятельности на 10 лет. Учитывая его возраст (40 лет), вполне вероятно, что к работе арбитра он больше не вернётся.



Решение прокомментировал бывший арбитр Игорь Федотов: «Не нужно было играть в такие игры: знать и не сообщать. У нас бы прокатило, но в УЕФА за этим следят строго.

Для России минус то, что он был арбитром ФИФА, хоть и во второй группе. Теперь у нас восемь арбитров, один из них не говорит на английском. Лапочкин подставил всех, для россиян это клеймо. Отмыться можно только хорошим судейством на европейских полях».



Лапочкин может обжаловать решение органа УЕФА в КДЭК в установленные регламентом сроки.



Ранее судейский комитет РФС отстранил от работы в национальных турнирах арбитров Вилкова и Васильева.