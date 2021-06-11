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Евро-2020, полузащитник сборной России Андрей Мостовой заболел коронавирусом: кто в этом виноват?

За сутки до Евро сборная России потеряла игрока. Чисто русский авось?
Дмитрий Зимин
Андрей Мостовой заболел коронавирусом
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Теперь главное, чтобы Мостовой остался единственным заболевшим.

У Андрея Мостового подтвердился коронавирус, несмотря на высокий титр антител и условную закрытость сборной. Теперь минимум две недели он проведёт в самоизоляции и на Евро-2020 сборной не поможет. Главное, чтобы не навредил. Когда результаты стали известны, а тесты делают каждые 2 дня, игрока изолировали. Но вряд ли сейчас кто-то даст гарантии, что Мостовой не заразил кого-то ещё.

Многие сборные перед чемпионатом Европы удивляют своим легкомысленным отношением к окружающим событиям. Словно коронавируса нет, а все игроки либо привились, либо живут с огромным титром антител. Сборная России не единственная, кто попалась в ковидную ловушку. У Испании заболел Серхио Бускетс, но сделал это раньше Мостового. Поэтому, возможно, успеет выздороветь. У Швеции – Деян Кулушевски и Маттиас Сванберг. Их тоже не стали менять в заявке, и дождутся отрицательных результатов теста. Но все эти неприятные сигналы ведут к одному – из-за иллюзии, что болезнь точно обойдёт стороной, сборные по собственной глупости продолжат лишаться важных игроков.

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Как иллюстрация истории – сборная России. Со стороны всё кажется прагматичным: вход для журналистов на тренировки только по тесту, всю сборную и персонал постоянно проверяют, а во внетренировочное время игроки ходят в масках. Но всё равно ощущение, что доступ к команде имеет чуть ли не каждый желающий. Филипп Киркоров приехал на тренировку с приличной свитой, обнимался и фотографировался. Был ли у него на руках тест? А у его менеджеров? Не уверен. Во время зарубежных сборов российские игроки делали фотографии с местными детьми. И у тех на телефонах не наблюдался QR-код со сделанной прививкой. А кто ещё ездил к сборной, возможно, без камер? Этого мы не знаем. Но очевидно, что в том числе и это привело к заражению Мостового.

Удивительно, почему команды, которые пробились в финальную часть Евро-2020, не используют тактику менее раскрученных видов спорта. Там организаторы турниров борются за здоровье простым регламентным методом – полной изоляцией. Атлеты готовятся в «пузыре», приезжают на турнир и живут в «пузыре». Минимальный контакт с окружающим миром. Его в принципе нет. Никаких журналистов, гостей и всего остального. Только проверенные люди, которые также не выходят из этой зоны. Так, кстати, будет и на Олимпийских играх. Большинство атлетов прилетит за месяц и будет видеть только друг друга. Если бы в УЕФА на уровне обязательных правил закрепили невозможность команды хотя бы за неделю до старта турнира взаимодействовать с внешним миром, уверен, ничего этого не случилось бы. Вряд ли болельщики многое потеряли, если бы видео с тренировок снимали не на 10, а на одну камеру. А одинаковые ответы футболисты давали бы не 15 журналистам, а только своему. Зато все были бы здоровы.

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Так что Мостовой в этой истории точно не главный злодей. Уверен, что он не протестовал против масочного режима и не сбегал на вечеринку после тренировок. Ему просто не повезло. Теперь России надо надеяться, что за Мостовым не вылетят другие.

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