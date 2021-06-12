Российского защитника одурачил нападающий сборной Бельгии. На это было больно смотреть

Ладно, если бы один раз. Но ведь сразу дважды!

В ноябре 2010 года в Воронеж приехала сборная Бельгии. Тогда в её составе выделялись совсем юные Эден Азар (19 лет) и Ромелу Лукаку (17). Визит российских футболистов и восходящих звёзд из Бельгии вызвал серьёзный ажиотаж в городе. Во время матча «Центральный стадион профсоюзов» был забит под завязку, и в Воронеже царил настоящий праздник.

Впрочем, наша сборная так и не смогла порадовать болельщиков, хотя в составе команды Дика Адвоката присутствовали все ведущие футболисты. Дерзким бельгийцам противостояли Акинфеев, братья Березуцкие, Билялетдинов, Аршавин. А в итоге совсем молодой Лукаку оставил в дураках оборону сборной России.

Ошибки Акинфеева и Васина

Матч начался в достаточно спокойном темпе. Но уже на второй минуте грубо ошибся Акинфеев, подаривший мяч Азару. Полузащитник «Лилля» сразу же отдал передачу на Лукаку. Помешать бельгийцу пытался один из наших защитников, но фактурный форвард уверенно отправил мяч в пустые ворота. Кстати, этот гол стал первым для Лукаку в футболке сборной, но не последним в этом матче.

Фото: rfs.ru

Команда Жоржа Лекенса продолжала атаковать и создала ещё один опасный момент. Вертонген попытался пробить Акинфеева после подачи Азара со штрафного, но наш голкипер со второй попытки всё же забрал мяч.

В составе сборной России больше других активничали Аршавин и Билялетдинов, которые не боялись брать игру на себя. А вот первый удар в створ нанёс уроженец Воронежа Шишкин, но его выстрел парировал вратарь Жилле.

После перерыва Азар продолжил возить наших футболистов. У него был отличный шанс, чтобы отличиться, но мяч просто не лёг на ногу. На 73-й минуте бельгийцам удалось укрепить преимущество. Лукаку легко укротил мяч после длинного заброса, оттеснил вышедшего на замену Васина и уверенно переиграл Акинфеева. В этом эпизоде Ромелу дважды одурачил защитника — сначала грамотно убежал ему за спину, а затем убрал соперника при помощи корпуса. В итоге Васин оказался на газоне, а перед этим совершил неловкое движение и не попал по мячу.

Матч в Воронеже Лукаку наверняка запомнит надолго, поскольку именно там он оформил первые голы за сборную. После игры Дик Адвокат назвал игру полезной для России.

«Матч дал нам очень много интересной информации. Мы смогли посмотреть, как ряд игроков действует на других позициях, плюс в составе было нескольких новых футболистов. Это очень ценная информация для тренеров, в том числе для дальнейших матчей в отборочном цикле. Бельгия сыграла очень собранно, но у нас было три-четыре возможности забить гол. Первый мяч в наши ворота получился очень лёгким. Я расстроен, что сегодня нам не удалось порадовать болельщиков, которых много собралось на трибунах стадиона, но для меня как тренера это был интересный и полезный матч, несмотря на поражение.

Много разговоров идёт о том, что сборной не хватает новых лиц, но у нас есть 18-20 сильных футболистов, которые качественно делают свою работу. Сегодня у нас была лишняя возможность в этом убедиться», — сказал Адвокат.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Из того призыва сборной на Евро-2020 поехал только 37-летний Жирков. А вот у бельгийцев спустя больше десяти лет в составе остались Миньоле, Алдервейрелд, Вертонген, Азар и Лукаку. Мы все в ожидании очередной битвы между Россией и Бельгией!