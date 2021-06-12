«У нас такое просто невозможно!» Иностранцы испугались ехать на Евро в Россию?

В первый день Евро атмосфера праздника в Санкт-Петербурге чувствуется несильно. Сегодня мы уже разбирались, почему пока всё выглядит уныло: Евро пройдёт в нескольких странах (поэтому болельщиков приехало не так много), плюс сегодня «Газпром Арена» в Питере будет заполнена лишь на 50% – больше нельзя из-за коронавируса. И всё это грустно: праздник футбола в городе становится каким-то заурядным. Надеемся, что после старта сборной России на турнире станет веселее. А пока мы только ждём игры нашей команды, те немногие иностранцы, которые всё-таки добрались до Санкт-Петербурга, рассказали, как это было, не боялись ли они ехать к нам из-за коронавируса или чего-либо ещё.

В фанзоне на Большой конюшенной собралось, наверное, несколько тысяч человек. Иностранцев среди них – около ста, может, даже меньше. Турецких болельщиков было гораздо больше, чем итальянских, да и итальянцы (по крайней мере те, которых я встретил) – местные жители. А вот бельгийские болельщики выделялись сильно:



«Россия – очень классная! Мы приехали в Питер из Москвы, нам всё нравится, – рассказывает Леоло. – Если честно, попасть к вам проще, чем путешествовать по Европе: у нас были билеты, виза, тесты, больше ничего и не надо. А в Данию попасть очень сложно, мне пришлось продавать билеты на матч – я не могу туда прилететь: нет времени на все тесты и перемещения. В Бельгии ты везде должен носить маски, такое, как происходит сейчас здесь в фанзоне – у нас просто невозможно! А что касается матча, то Бельгия выиграет у России. Да, у вас сильная команда, но счёт будет 3:1. Кого мы знаем из вашей сборной? Аршавина! И Дзюбу – он пугает, очень высокий».

Ещё один фанат из Бельгии в России уже не в первый раз – он приезжал в страну во время чемпионата мира три года назад: «Все тогда говорили: не надо сюда ехать, тут сложно! Но я поехал, и люди здесь классные. Поэтому я приехал ещё раз и снова всем доволен. На ЧМ, конечно, было по-другому – люди приезжали со всего мира, а сейчас только из Европы, да и разрешено приезжать немногим. Но если когда-нибудь вы снова будете проводить чемпионат Европы, то я с удовольствием вернусь!»



Вообще о том, что Евро испортил его формат, говорили многие. Вот, например, мнение из Польши: «Мы приехали через Калининград, а вообще в России уже не в первый раз: были у вас на ЧМ. Когда турнир проходит в одной стране – гораздо лучше, тогда атмосфера внутри, ведь приезжают люди со всего мира! А сейчас все разъехались по разным странам».

Кстати, по словам польских болельщиков, их в Питер приехало около 500-800 человек. Бельгийцев – ещё меньше, всего 400. И дело тут не в политике или страхе ехать в Россию. Хотя и о политике болельщики тоже говорили. И говорили негативно:



«Мы были во Франции, на Украине – и везде всё было хорошо. Люди просто хотят отдыхать, а всё остальное – вопросы политиков», – мнение из Польши.

«Я не знаю, зачем люди говорят не ехать сюда, не смотреть здесь футбол. Всем нужно о чём-то болтать, но лучше приехать сюда и посмотреть, как тут всё устроено», – а это уже слова турецких болельщиков.

«Я знаю слухи, дескать, не надо ехать сюда. Но как турист я всем доволен – нас тепло приняли, а Санкт-Петербург – европейский город, – ещё одно мнение из Турции. – Все должны приехать сюда и посмотреть, не надо верить слухам! Мои родители давным-давно были здесь, но времена поменялись. Они волновались и предупреждали меня о некоторых вещах, но всё в порядке».

Но слабые коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге болельщиков всё-таки удивляют: «В Бельгии много правил, обязательно везде нужно носить маски. Странно, почему у вас не так – может, русские не боятся вируса? Нам не страшно, но мы стараемся носить маски везде – это уже рефлекс».