Признали лучшим в Европе, но не в СССР — как такое может быть?

Подрабатывал на стройке, а потом стал лучшим футболистом Европы. Где сейчас Игорь Беланов

Недавно мы вспоминали одну из самых горьких страниц советского футбола — поражение великолепной сборной СССР от Бельгии на ЧМ-1986 в Мехико. Сегодня расскажем, как сложилась судьба главного героя того драматичного матча. Летом Игорь Беланов отгрузил бельгийцам «трёшку», а осенью получил «Золотой мяч» Европы. Последним из футболистов СССР.

Беланов рано потерял отца. Учился в ПТУ, подрабатывал на стройке

Игорь с детства увлекался футболом и мечтал играть за хороший клуб. Но с родным одесским «Черноморцем» с первого захода не срослось. Сказали: «Иди подрасти». Расти будущий лидер сборной СССР отправился в команду местного ЖЭКа.

Игорь Беланов Бывший нападающий сборной СССР «Помню, как выходил во двор, колотил мячом о стенку и мечтал, чтобы какой-нибудь тренер вышел из-за угла, посмотрел, как красиво я бью по мячу, и пригласил в команду с большими перспективами. Но не выходил никто из-за угла».

Когда Игорю было 16 лет, его отец разбился в авиакатастрофе. Парню пришлось рано повзрослеть. Он закончил ПТУ и получил профессию каменщика-монтажника. Днём работал на стройке за 180 рублей и все деньги отдавал маме, а вечером играл в футбол.



Начать футбольную карьеру помогла армия — в 1978 году Беланова призвали на службу в одесский СКА. Спустя три года он попадёт в основной состав одесского клуба «Черноморец».

Во время первого кросса в Киеве Беланов финишировал на круг позже предпоследнего

В 1984 году 11 голов Беланова помогли «Черноморцу» выскочить на четвёртое место в чемпионате СССР. Одесского спринтера заметили, и следующий сезон он начал уже в киевском «Динамо», куда попал по приглашению Владимира Лобановского.



В новой команде Беланову пришлось непросто. Одноклубники вспоминают, что у Игоря не было ни техники, ни должной физической подготовки.

Игорь Беланов Бывший нападающий сборной СССР «Это был форменный кошмар, во время первого кросса, помню, финишировал на круг позже, нежели предпоследний из бежавших. Ветераны «Динамо» откровенно посмеивались. Зато Лобановский ...> спокойно сказал: «Ничего, Игорь, я думал, будет хуже».

Это не помешало футболисту в первый сезон за «Динамо» забить 10 мячей и проявить себя в Кубке обладателей кубков (пять голов за восемь матчей).

Дебют в сборной СССР Беланов провалил. За год до триумфа его убрали из команды

Дебют Беланова за сборную Союза состоялся в отборе к чемпионату мира — и окончился неудачей. После поражения в Дании (2:4) тренер Малофеев остался крайне недоволен Игорем. Договорился до того, что на поле в Копенгагене было десять человек, а не одиннадцать, под «отсутствующим» подразумевая динамовца. После этого Малофеев просто перестал вызывать Беланова в сборную.

Игорь Беланов Бывший нападающий сборной СССР «После Дании Малофеев меня не вызывал. Да даже если бы и вызвал, я бы не поехал. Не видел толка играть в команде, где нет никакой стратегии и все тянут в разные стороны».

По счастливому для футболиста стечению обстоятельств за полтора месяца до турнира главным тренером сборной СССР назначили Валерия Лобановского, его клубного наставника. Тот наполнил состав национальной команды динамовцами. Естественно, попал в их число и скоростной форвард. В итоге этот год оказался самым ярким в карьере форварда.

Беланов воспринял «Золотой мяч» как приятное недоразумение

На чемпионате Беланов раскрылся и блистал в каждом матче. Забил с пенальти и отдал две голевые в игре с Венгрией, сделал пару результативных пасов в матче с Канадой. Сборная СССР уверенно заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Эксперты называли команду «теневым фаворитом» и прочили СССР как минимум полуфинал.



Матч в ⅛ финала против сборной Бельгии прославил Беланова на весь мир. Он оформил хет-трик в ворота соперника. Судейская ошибка подарила бельгийцам четвертьфинал, сборная СССР проиграла 3:4. Но Беланов — выиграл.

Фото: David Cannon/Getty Images

По итогам года France Football признал советского нападающего лучшим футболистом Европы и вручил ему «Золотой мяч». В референдуме издания Беланов обошёл на 22 балла англичанина Гарри Линекера и на 25 — испанца Эмилио Бутрагеньо. Тем не менее даже самого победителя результат опроса удивил. Ведь даже в СССР в тот год лучшим был признан другой! Еженедельник «Футбол» объявил лауреатом сезона его одноклубника Александра Заварова. Он опередил Беланова на 44 балла.



«Беланов расценивает столь высокое международное признание как недоразумение, не досадное, конечно, а приятное, но всё же недоразумение», — писал Валерий Лобановский в книге «Бесконечный матч».



Напомним, что в советской и российской истории было всего три обладателя «Золотого мяча» — Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Беланов «забрал» награду у Марадоны

Проводись референдум по современным правилам, в 1986-м «Золотой мяч» без вопросов забрал бы Диего Марадона. Но тогда приз разыгрывался только среди европейцев. Лишь с 1995 года приз начали вручать игрокам европейских клубов независимо от национальности.



Спустя 30 лет France Football запустил опрос «Кто был достоин «Золотого мяча», но не получил его?». Читатели сошлись во мнении, что это Марадона. Журналисты согласились с аудиторией и выпустили материал, в котором рассуждали, что в 1986 году Марадона заслужил награду больше Беланова.



По соцсетям разлетелся абсурдный слух, якобы у Беланова задним числом отобрали «Золотой мяч».

Игорь Беланов Бывший нападающий сборной СССР «Все спрашивали: «Игорь, ты действительно отдал «Золотой мяч»? Я вырос на Молдаванке и шутки воспринимаю нормально. Я говорил, что созвонился с Марадоной, и он поблагодарил меня за «Золотой мяч».

В Германии Беланов влип в скандал, а заканчивал карьеру в Мариуполе

Через три года Беланов переехал в Германию, в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В первых матчах за новый клуб нападающий проявлял себя неплохо, а после начались проблемы. Беланов получил несколько травм и оказался впутанным в громкий скандал с кражей вещей приятелями жены. Сам футболист был ни при чём, но осадочек остался.



Проблемы усугубил конфликт с тренером. Он перестал попадать в основу, а «Боруссия» чуть не вылетела из лиги. Вдобавок ко всем своим неприятностям Игорь не попал на ЧМ-1990 в Италии.

Фото: РИА Новости

В 1991 году Беланова продали в заштатный «Айнтрахт» из Брауншвейга, который выступал во второй Бундеслиге. Там за три сезона одессит забил 21 гол в 67 матчах — для такой звезды немного.



В 1995 году Беланов вернулся на Украину. Но, проведя всего три игры за родной «Черноморец», получил травму и выбыл до конца сезона. Завершил карьеру он в 1997 году в мариупольском «Металлурге» — сыграл четыре матча за сезон и забил четыре гола.

С президентом Белановым швейцарский клуб взял единственный трофей в истории

После завершения карьеры Беланов перепробовал себя в самых различных качествах. В 2003 году он стал одним из владельцев и президентом швейцарского клуба «Виль». За год команда завоевала единственный трофей в своей истории — Кубок Швейцарии. Руководство команды было так или иначе связано с киевским «Динамо». Менеджером работал бывший ассистент Лобановского Михаил Ошемков, а главным тренером — Александр Заваров, бывший одноклубник Беланова.

На пару со своим партнёром Перепаденко Беланов вложил в клуб около 1,3 млн евро, но покинул его спустя год из-за конфликта с советом директоров. После их ухода «Виль» проиграл восемь матчей подряд и вылетел из высшей лиги.

Фото: facebook.com/igor.belanov1986

Жизнь после «Золотого мяча»: политика, Belanov Football League и соцсети

В 2010 году Беланов повернул в сторону политики. В интервью он объяснял, что очень хотел помогать развивать футбол в Одессе. Беланов был избран местным депутатом от партии «Родина».

Игорь Беланов Бывший нападающий сборной СССР «Думал, что обладателю «Золотого мяча» точно палки в колёса ставить не будут, а наоборот, помогать, как и обещали. Но когда я стал депутатом, понял, что «обещать – не значит жениться».

Три года футболист проработал исполняющим обязанности начальника управления физкультуры и спорта Одесского городского совета.

Беланов открыл футбольную школу своего имени в Одессе и на протяжении нескольких лет организовывал турнир по мини-футболу Belanov Football League на 72 команды.

В 2018 году Беланов вошёл в совет стратегического развития Федерации футбола Украины.

Активен Беланов и в соцсетях. На своей странице в «Инстаграме» Игорь Иванович очень тепло поздравлял одноклубника по «Динамо» Заварова.