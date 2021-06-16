«Финские болельщики не выдержали позора и пошли по домам». Как Россия разгромила соседей

В среду в Петербурге сборная России проведёт второй матч на групповом турнире Евро-2020 и попробует реабилитироваться за безвольное поражение от Бельгии (0:3). Кстати, никогда страна-хозяин не начинала турнир настолько плохо. Ждём от команды Станислава Черчесова не только очков, но и первой победы. Не стоит забывать и про расклады, которые спутала сенсационная победа Финляндии над Данией, так и не пришедшей в себя после несчастья с Кристианом Эриксеном.

Если обратиться к очным встречам России и Финляндии, то, в первую очередь, на ум придёт отборочный турнир ЧМ-2010. Тогда команда Гуса Хиддинка на волне успешного Евро-2008 на классе обыграла своих географических соседей – дважды по 3:0.

Но команды также встречались между собой и в отборе чемпионата Европы. Речь идёт о турнире 1996 года, про который мы говорили ранее, вспоминая дебютные матчи российский вратарей на Евро. То первенство команда Олега Романцева провела неудачно, но отбор прошла практически безукоризненно. Сборная России набрала тогда 26 очков – столько же, сколько у Испании, все остальные – меньше.

Вот тогда сборная России и сыграла дважды с Финляндией. Сейчас может показаться, что у наших была лёгкая группа – Шотландия, Греция, Сан-Марино (где-то взгрустнул Артём Дзюба), Фареры. Но не стоит забывать, что Россия тогда входила в топ-10 рейтинга ФИФА и являлась сильнейшей командой в группе.

16 августа 1995 года сборная России встречалась в Хельсинки с Финляндией, в активе которой была серия из четырех побед. Последняя из них – над Грецией дома. Россияне сразу же завладели игровым и территориальным преимуществом, которое не сумели воплотить в забитые мячи в течение первых 30 минут.

Всему виной мощное оборонительное построение, которое, с большой долей вероятности, увидим и в предстоящем матче. Одно время наши даже сосредоточились на ударах издали – безрезультатно. Затем отличился Игорь Колыванов, но арбитр гол не засчитал. Спорное решение, так как нападающий находился на одном уровне с финном.

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Наконец сборную России прорвало, да ещё как — она отличились трижды до свистка на перерыв. Авторами голов стали Василий Кульков, Валерий Карпин и Дмитрий Радченко. Примечательно, что многие болельщики и эксперты перед матчем не хотели видеть в основном составе Кулькова из-за якобы не лучшей физической формы. Игру можно было уже заканчивать.

Но так не считал главный тренер Олег Романцев, просивший футболистов играть внимательнее. Даже после окончания встречи он заявил, что в игре команды есть шероховатости, над которыми нужно работать.

Старт второго тайма. Дубль оформляет Кульков. Аналогичным достижением отметился и Колыванов, на счету которого к тому моменту была результативная передача на Кулькова.

«При счёте 5:0 финские болельщики не выдержали позора и пошли по домам. И не увидели курьёзный колывановский гол», — сказал о том матче известный блогер, а тогда комментатор Василий Уткин.

Финны с такой разницей дома не проигрывали с 1957 года. Кому? Сборная СССР, 0:10. В тот вечер им не помог бы даже сам Яри Литманен, который пропускал встречу из-за травмы.

В первую очередь, россияне отлично реализовывали свои моменты. Хотя могли забивать больше. Чего только стоят промахи Канчельскиса и Цымбаларя после шикарного дриблинга.

На 82-й минуте на поле появился Станислав Черчесов, сменивший Дмитрия Харина. Нынешний главный тренер сборной сохранил ворота в неприкосновенности, отразив один опасный удар. В том оборе России пропустила всего 5 мячей, 2 – от Фарер.

«Может быть, мы так сильно сыграли, не дали им сделать практически ничего. Если честно, с Сан-Марино было тяжелее», — говорил после матча Радченко.

Одна из самых крупных побед в истории российского футбола. Во многом этот матч позволил россиянам стать самой результативной командой отборочного цикла – 34 гола.

Что было дальше, мы все помним. Неудачный чемпионат Европы. Одно из самых талантливых поколений в истории российского футбола ничего не добилось. Тогда были успехи у датчан, чехов, хорватов, но наши яркие футболисты, демонстрировавшие в Европе отличный уровень, остались ни с чем. Кульков, Мостовой, Колыванов, Кирьяков, Карпин, Цымбаларь, Канчельскис, – какой атакующий потенциал! А после Евро-1996 Олег Романцев ушёл в отставку с поста главного тренера сборной. В первый раз.

Ответный матч получился не таким ярким, но завершился убедительной победой россиян — 3:1. На голы Радченко, Кулькова и Кирьякова точным ударом ответил Ким Суоминен.

Тогда болельщики и эксперты отмечали, что сборная России хорошо справляется с середняками, но с фаворитами ничего поделать не может. Нам пока что нужно взять верх над середняком, а затем решать проблемы по мере их поступления. Если Финляндия возьмёт в матче с Россией очки, то почти стопроцентно сыграет в плей-офф. Нам такого не нужно, нам нужна победа.