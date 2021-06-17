«Россия выйдет из группы!» Болельщики соперников уверены в силе нашей сборной

Сегодня один из важнейших дней для сборной России: если датчане проиграют бельгийцам или сыграют с ними вничью, то шансы нашей команды выйти из группы сильно возрастут — для этого достаточно будет не проиграть в Копенгагене.
Датчане, конечно, уверены в победе над Бельгией: говорят, что в первом матче сборной показать всю мощь помешало произошедшее с Кристианом Эриксеном. «Команда была просто сама не своя, и это понятно, — говорит датчанин Ларс. — Мы уважаем их за проявленное мужество, что они всё же смогли выйти на поле после такого. Сегодня обязательно победим. Ради Кристиана! Россия? Думаю, мы будем вторыми, вы — третьими».
«Очень высокие ожидания от сегодняшней игры, — говорит Марко. — Особенно на фоне того, что случилось в матче против Финляндии. Было очень волнительно. Особенно когда команда вернулась и сыграла за Эриксена. Сегодня атмосфера прекрасная, люди счастливы — всё располагает, чтобы уйти со стадиона с победой. Матч с Россией будет тяжёлым, нам нужна победа. Думаю, Дания и Бельгия пройдут дальше, а Россия выйдет с третьего места. Вы сильнее Финляндии: у вас хорошая команда, больше опыта, а для них это первый турнир».
Другие весёлые ребята тоже не сомневаются, что Россия выйдет из группы, но с третьей позиции: «Мы и Бельгия поборемся за первые две строчки, а Россия выйдет с третьего места. В понедельник обыграем вашу команду 2:0. А может, и 8:0 (смеётся). Мы просто сильнее. Ой, вы из России? Россия — классная команда!»
Бельгийцы сначала засомневались в силе России, а потом начали выдавать расклады уже на 1/8 финала: «Сложно сказать, пройдёт ли Россия дальше — мне кажется, Дания сильнее вашей команды. Если пройдёте, то это будет хорошо для вас. Может, со второго места, может с третьего. Следующий раунд зависит от соперника. Если вы встретитесь с Францией, Германией, то… Вы пройдёте, но потом вылетите».
Самый сильный игрок в сборной России, по мнению бельгийцев, — Дзюба. «Мы его хорошо знаем! — сказал один из болельщиков. — Про его видео все газеты в Бельгии писали». Также болельщики выделили Александра Головина: «Мне он нравится. Но я ждал от него большего. Сможет играть лучше, потому что он крутой игрок».
«Ох, Россия…» — вздохнул бельгиец Эден, когда мы спросили его о шансах нашей сборной на выход из группы. — «В матче с Финляндией вы были прям плохи. Да, выиграли, но для следующей стадии надо ещё и хорошо играть. Но, полагаю, у вас есть шанс выйти с третьего места».
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