Неймар расплакался после крупной победы Бразилии. Что на него нашло?

Вокруг Кубка Америки — 2021 было много скандалов и мало футбола. К сожалению, эта тенденция пока продолжается и на самом турнире. Формат группового этапа, при котором в плей-офф выходят по четыре команды из пяти, фактически превратил его в формальность. Он был предусмотрен для 12 участников и двух стран, но менять ничего не стали — не в последнюю очередь из-за спонсорских и телевизионных контрактов.

Боливию и Венесуэлу и без того отправляли в число двух лишних, а после вспышек коронавируса их шансы навязать какую-то борьбу в своих группах практически упали до нуля. Даже с учётом того, что многие сборные находятся на этапах перестройки либо просто не в очень хорошей форме. Яркий пример тому Перу — повторение последнего финала с Бразилией казалось громкой вывеской, а на деле походило на товарищеский матч. Неспешный темп, куча замен, эксперименты Тите с составом и итоговый разгром со счётом 4:0.

Главный тренер Тите ещё после стартовой игры с Венесуэлой (3:0) рассказал, что собирается использовать турнир для поиска тактических альтернатив и проверки разных позиций и функций футболистов. Как показывает практика, групповой этап позволяет делать это безболезненно. Бразилия в двух первых матчах действовала с двумя разными схемами — 4-3-3 и 4-4-2 (или 4-2-4 в атаке), а в стартовом составе произошло шесть изменений. Всего на поле выходил уже 21 игрок, и шанс проявить себя получит практически каждый.

Перуанцы во главе с аргентинским тренером Рикардо Гарекой вполне логично избрали очень осторожный вариант игры с вязкой обороной и выжиданием возможностей. Однако им очень редко удавалось доходить до штрафной и что-то создавать. Герой последнего отборочного матча против Эквадора Джанлука Лападула (две голевые передачи) в именитой бразильской защите просто затерялся. Планы гостей разрушил внезапный быстрый гол, который ничего не предвещало — бразильцы ходили пешком, а перуанская оборона просто проспала момент.

После перерыва игра стала немного динамичнее, бразильцы активнее пытались вскрывать насыщенную последнюю треть, но постоянно в ней вязли. При счёте 1:0 Неймар заработал пенальти, но VAR пробить его не дал. Тогда форвард разозлился и вскоре забил с игры, отправив мяч в угол из-за пределов штрафной. В концовке сборная Перу просто развалилась, и бразильцы на кураже могли забить и больше.

Хотя после матча Тите призвал не обесценивать Кубок Америки: «Мы бы хотели сыграть с Испанией, Португалией, другими европейцами, но сейчас это невозможно. Перестаньте обесценивать наши матчи. Сборная Перу отлично сыграла на чемпионате мира и была в финале прошлого турнира. У нас есть Аргентина с Месси, Лаутаро, Агуэро и компанией. Колумбия с Санчесом, Миной, Куадрадо. Уругвай с Суаресом, Кавани, Годином — сплошь игроки высокого уровня».

Олицетворением того, что у Бразилии пока всё идёт хорошо, стали слёзы Неймара во время послематчевого интервью. «Для меня большая честь быть частью истории бразильской сборной, я всегда мечтал носить эту футболку. Даже представить не мог, что достигну таких результатов. Но эти цифры ничто — счастье представлять свою страну и семью, особенно после того, что я пережил за последние два года».

Неймар два года назад пропустил Кубок Америки из-за травмы, но теперь у него есть отличные шансы впервые выиграть турнир. Ему осталось 9 голов до рекорда Пеле по голам за сборную, он забивает в семи подряд матчах Бразилии. Пока получается не все, но Неймар наконец-то может просто наслаждаться футболом.

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В параллельном матче Колумбия и Венесуэла сыграли вничью 0:0. Для вторых – огромное счастье набрать очки уже во втором туре (в первом было поражение от бразильцев), поскольку: а) состав сильно усечён положительными тестами на коронавирус; б) ничья была в матче с очень крепким соперником. Но даже в таком состоянии у Венесуэлы есть шансы на выход в плей-офф: из каждой группы в решающий раунд попадают четыре команды, а она после второго тура – третья.

После матча главный тренер колумбийцев Рейнальдо Руэда сказал: «Это типичный матч с Венесуэлой, которая за последние годы сильно выросла. С Колумбией они всегда играют очень напряженную игру. Мы ищем, предлагаем и пытаемся». Правда в том, что за весь матч колумбийцы позволили нанести сопернику 2 удара – ни один из них не полетел в створ.

А вот по воротам новоиспеченного вратаря «Ланса» Вилькера Фариньеса били часто — он сделал 8 сейвов, при этом сохранив ворота на замке, что является повторением рекорда Кубков Америки с 2007 года, когда начали вести статистические данные.

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