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Евро 2020, Россия — Дания, Дзюба 5 матчей не забивает за сборную, пора ли посадить капитана на скамейку Дзюбу

Дзюба перестал забивать за сборную. Пора на лавку?
Андрей Панков
Дзюба 5 матчей не забивает за сборную
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Может, стоит выпустить в Дании Соболева?

У сборной России осталась пара дней до решающего матча в группе с Данией. Сейчас многие болельщики, даже после победы над Финляндией, требуют от Черчесова изменений в составе. Больше всего, конечно, говорят о Дзюбе. Мол, пока капитан сборной на турнире плох: мало двигается, недостаточно создаёт, плохо борется. И вообще уже 5 матчей подряд не забивает. Звучат призывы к главному тренеру сделать ставку на Соболева, который действительно хорошо вышел в концовке игры с Финляндией.

России для выхода из группы нужно чудо. За 13 лет сотворить его получилось лишь дважды России для выхода из группы нужно чудо. За 13 лет сотворить его получилось лишь дважды

Но, если задуматься, все эти разговоры – бред. Очевидно, что Дзюба должен выходить с Данией с первых минут, что и произойдёт, если, не дай бог, не случится травмы. Артём как был, так и остаётся главным нападающим и лидером этой команды. А претензии по ходу турнира к нему мне совершенно непонятны.

Дзюба плохо сыграл с Бельгией? С Бельгией плохо сыграли почти все, а если кто выделялся, то Головин, Джикия и как раз Артём, который выиграл почти весь воздух и сохранил много мячей.

Но если претензии к Дзюбе по матчу с Бельгией ещё можно понять, то по игре с Финляндией — нет. Да, он, возможно, не всегда принимал верные решения и невовремя расставался с мячом. Но как минимум на его счету голевая передача на Миранчука, а как максимум – отличная игра в борьбе в воздухе. Дзюба показал третий результат в истории чемпионатов Европы по выигранным единоборствам в воздухе. Третий результат в 60-летней истории турнира. Это очень круто и лучшее доказательство полезности Дзюбы для сборной России.

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К тому же, если говорить о конкретном матче с Данией, то Дзюба будет полезнее Соболева. Он намного лучше действует в подыгрыше и лучше отходит в глубину. В Копенгагене нам придётся разбивать жёсткий прессинг датчан забросами на Дзюбу. От этого никуда не деться. И максимально важно, чтобы капитан сборной цеплялся за эти мячи. Это он делает лучше Соболева.

Ну и если уже говорить совсем об эфемерных вещах, то Дзюба был и остаётся главным лидером и капитаном этой сборной. С момента чемпионата мира он уже три года идёт по этой дороге. И сейчас, по факту, весь его путь капитана и лидера свёлся к одному матчу в Копенгагене. Один матч решит, каким был этот отрезок для всей сборной, Черчесова и самого Артёма. Либо все снова станут героями, либо дружно подвергнутся хейту, как было перед чемпионатом мира. А в такой ситуации у Дзюбы уже на генетическом уровне добавляется мотивации и адреналина. Оставить его на скамейке в Копенгагене – выстрелить себе в ногу. Дзюба должен выходить против Дании с первых минут.

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