Дзюба перестал забивать за сборную. Пора на лавку?

У сборной России осталась пара дней до решающего матча в группе с Данией. Сейчас многие болельщики, даже после победы над Финляндией, требуют от Черчесова изменений в составе. Больше всего, конечно, говорят о Дзюбе. Мол, пока капитан сборной на турнире плох: мало двигается, недостаточно создаёт, плохо борется. И вообще уже 5 матчей подряд не забивает. Звучат призывы к главному тренеру сделать ставку на Соболева, который действительно хорошо вышел в концовке игры с Финляндией.

Но, если задуматься, все эти разговоры – бред. Очевидно, что Дзюба должен выходить с Данией с первых минут, что и произойдёт, если, не дай бог, не случится травмы. Артём как был, так и остаётся главным нападающим и лидером этой команды. А претензии по ходу турнира к нему мне совершенно непонятны.



Дзюба плохо сыграл с Бельгией? С Бельгией плохо сыграли почти все, а если кто выделялся, то Головин, Джикия и как раз Артём, который выиграл почти весь воздух и сохранил много мячей.



Но если претензии к Дзюбе по матчу с Бельгией ещё можно понять, то по игре с Финляндией — нет. Да, он, возможно, не всегда принимал верные решения и невовремя расставался с мячом. Но как минимум на его счету голевая передача на Миранчука, а как максимум – отличная игра в борьбе в воздухе. Дзюба показал третий результат в истории чемпионатов Европы по выигранным единоборствам в воздухе. Третий результат в 60-летней истории турнира. Это очень круто и лучшее доказательство полезности Дзюбы для сборной России.

К тому же, если говорить о конкретном матче с Данией, то Дзюба будет полезнее Соболева. Он намного лучше действует в подыгрыше и лучше отходит в глубину. В Копенгагене нам придётся разбивать жёсткий прессинг датчан забросами на Дзюбу. От этого никуда не деться. И максимально важно, чтобы капитан сборной цеплялся за эти мячи. Это он делает лучше Соболева.

Ну и если уже говорить совсем об эфемерных вещах, то Дзюба был и остаётся главным лидером и капитаном этой сборной. С момента чемпионата мира он уже три года идёт по этой дороге. И сейчас, по факту, весь его путь капитана и лидера свёлся к одному матчу в Копенгагене. Один матч решит, каким был этот отрезок для всей сборной, Черчесова и самого Артёма. Либо все снова станут героями, либо дружно подвергнутся хейту, как было перед чемпионатом мира. А в такой ситуации у Дзюбы уже на генетическом уровне добавляется мотивации и адреналина. Оставить его на скамейке в Копенгагене – выстрелить себе в ногу. Дзюба должен выходить против Дании с первых минут.

Согласны?