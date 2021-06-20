Россия провела атаку так, что соперник схватился за голову! Голевая комбинация на Евро

Чемпионат Европы 2008 года стал самым успешным в истории сборной России. Команда под руководством Гуса Хиддинка добыла бронзовые медали, чего с ней больше не случалось никогда. Впрочем, за попадание в основную сетку турнира нам стоит поблагодарить хорватов, обыгравших в заключительном туре отбора англичан на «Уэмбли». Россияне, в свою очередь, вымучили победу над скромной Андоррой и с огромным трудом протиснулись на Евро.

Начало турнира получилось для наших хуже не придумаешь. Испанцы катком прошлись по команде Хиддинка, отгрузив в ворота Акинфеева четыре мяча. У многих болельщиков наверняка возник вопрос: «Зачем вообще приехали?» Но многое изменил второй матч группового этапа с греками.



Перед встречей с действующими чемпионами Европы Хиддинк сделал несколько изменений в составе. В частности, убрал на скамейку запасных Широкова, провалившего игру с Испанией на непривычной позиции защитника, и выпустил Игнашевича. С первых минут появился и Торбинский — ему впоследствии удалось забить едва ли не самый памятный гол сборной на Евро, но не в матче с греками.



Судьбу противостояния с командой Рехагеля решил точный удар Зырянова на 33-й минуте. Но тут важно отметить всю комбинацию наших футболистов. Началась она вбросом мяча из-за боковой линии, а завершилась ударом полузащитника уже по пустым воротам. За это время греки ни разу не дотронулись до мяча!

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть ролик можно в твиттер-аккаунте «UEFA».

Жирков дважды обыгрался с Семшовым, который нашёл точным пасом Семака. Капитан сборной приблизился к чужой штрафной площади и отдал мяч Зырянову (в конечной фазе именно эти двое сыграют решающую роль). Константин перевёл игру на левый фланг, откуда Билялетдинов после передачи Торбинского выполнил «закидушку» к воротам греков. Седовласый голкипер Никополидис зачем-то спешно покинул свои владения, чем и воспользовался Семак. Нынешний главный тренер «Зенита» выполнил такой изумительный пас в падении через себя, что Зырянов не имел права промазать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Вот это капитан! Что он делает!» — восклицали комментировавшие тот памятный матч Владимир Стогниенко и Андрей Талалаев. Шикарный пас Семака действительно стал украшением голевой атаки.



После такой комбинации защитнику греков Юркасу Сейтаридису (между прочим, бывший футболист «Динамо») оставалось только схватиться за голову.



Гол, который похоронил греков, соорудили главные на тот момент «старики» нашей команды. Семак приехал на Евро-2008 в статусе самого возрастного футболиста сборной (32 года), а 30-летний Зырянов вошёл по этому показателю в тройку. Проиграв в Зальцбурге, команда Рехагеля потеряла шансы на выход в плей-офф и сложила с себя чемпионские полномочия. А сборная России после первой победы на турнире значительно прибавила и добралась до полуфинала.

Любопытно, что Семак не провёл ни одного матча в квалификации Евро-2008. Хиддинк вернул ветерана в сборную перед турниром, и тот за короткий срок сумел стать футболистом основы и лидером команды. Сергей регулярно играл в отборе ЧМ-2010, который закончился кошмаром в Мариборе. Последний матч за сборную Семак провёл весной 2010 года.



Зырянову, в отличие от Семака, удалось сыграть ещё на одном крупном турнире. Константин дважды выходил на поле в матчах Евро-2012, однако в решающей встрече групповой стадии с Грецией участия не принимал. Матч с поляками на том чемпионате Европы стал для него последним в составе национальной команды.