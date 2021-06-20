Попадёт ли сборная России в плей-офф с третьего места? Расклады перед заключительным туром

Завершился второй тур Евро-2020. Ситуация в группах начинает проясняться. Мы писали о том, что нужно сборной России, чтобы выйти в плей-офф, а теперь попытаемся понять, сможет ли наша национальная команда попасть в 1/8 финала, если займёт третье место в своём квартете.

Для начала расскажем об условиях, при которых сборная России окажется на третьем месте в группе. Теоретически это может произойти даже в случае победы наших в Дании. Выиграет Финляндия у Бельгии, и тогда три команды наберут по шесть очков. Придётся смотреть дополнительные показатели: очки в очных встречах (у всех будет по три), а потом разницу забитых и пропущенных мячей в «личках». Поскольку Россия проиграла Бельгии с крупным счётом 0:3, высока вероятность, что мы финишируем третьими. Впрочем, шести очков в любом случае будет достаточно для завоевания путёвки в плей-офф.

Но, скорее всего, и победа, и даже ничья в Дании гарантируют нам второе место в группе, ведь трудно поверить, что команда Суоми переиграет бельгийцев. Если Россия и Финляндия наберут по четыре очка, наша сборная окажется выше благодаря успеху в очной встрече.

Самая интересная, хотя и неприятная, для нашего разбора история – третье место сборной России после поражения в Копенгагене. Команда Черчесова может опередить финнов, если те в свою очередь проиграют Бельгии. Однако и тут есть свои условия. Во-первых, проигрыш с разницей более одного мяча отправляет команду Черчесова на дно таблицы (уступим датчанам и финнам по «личкам»). А вот если сборная России потерпит минимальное поражение, возможны два сценария:

Наши проигрывают в Копенгагене – 0:1. Тогда у России, Финляндии и Дании будет и одинаковое количество очков в очных встречах, и одинаковая разница мячей, и одинаковое количество забитых мячей. Придётся считать общую разницу голов. У команды Черчесова она окажется хуже, чем у датчан (-3 против -1). Нас спасёт только один вариант: финны, у которых сейчас нулевая разница, разгромно уступают Бельгии. Наши проигрывают 1:2 или 2:3 и так далее. Тогда Россия будет иметь больше забитых мячей в очных встречах, чем Финляндия.

Итак, допустим, команда Черчесова финиширует на третьем месте с тремя очками и разницей мячей «-3». Что дальше? Нам потребуется, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трёх очков, либо имели разницу мячей хуже, чем сборная России. Разбираемся, насколько это реально.

Первой финиширует группа «А». Матчи Италия – Уэльс и Швейцария – Турция пройдут в воскресенье, 20 июня (начало в 19:00 мск). Нас интересует вторая пара. Если встреча завершится вничью, то Швейцария наберёт два очка. Если Турция выиграет в один гол, то у неё будет три очка при разнице мячей «-4». Сборную России устроят оба варианта.

Затем завершат выступления на предварительном этапе сборные из группы «С». Этот квартет финиширует даже на три часа раньше нашего: матчи Украина – Австрия и Северная Македония – Нидерланды состоятся 21 июня (19:00). Всё внимание – на команду Андрея Шевченко. Украинцы и австрийцы имеют по три очка при нулевой разнице. Если сыграют вничью, либо кто-то победит не крупно, то это будет плохой сценарий для сборной России.

В остальных трёх группах игры последнего тура пройдут после того, как определится итоговая таблица в российском квартете. Не очень хорошо, когда соперники уже знают наш результат. Мы имеем печальный опыт таких историй. Матчи группы «D» Хорватия – Шотландия и Чехия – Англия состоятся 22 июня (22:00). Россию интересует первая пара, в которой обе команды имеют пока по одному очку. Нам нужна ничья. Однако хорваты и шотландцы тоже умеют считать, поэтому в случае ничьей в концовке обе команды будут бежать вперёд ради гола, позабыв об обороне. Скорее всего, кто-то забьёт и финиширует с четырьмя очками.

Матчи группы «Е» Швеция – Польша и Словакия – Испания пройдут 23 июня (19:00). В этом квартете самая запутанная ситуация. Нас устроила бы любая победа словаков (тогда у команды Луиса Энрике останется два очка), либо разгромный выигрыш испанцев. Помимо того, нужно, чтобы шведы не уступили полякам. Только если совпадут оба сценария, сборная России получит преимущество.

Последний квартет и закончит групповой этап последним. Матчи Португалия – Франция и Германия – Венгрия запланированы на 23 июня (22:00). У португальцев и немцев по три очка, однако команда Йоахима Лёва наверняка не проиграет и наберёт как минимум четыре.

Поражение португальцев от французов более вероятно. Вот только зная, какая ситуация в остальных группах, команды Фернанду Сантуша и Дидье Дешама могут спокойно скатать устраивающую их ничью.

В общем, судя по раскладам, трёх очков при разнице мячей «-3» сборной России вряд ли хватит, чтобы выйти в плей-офф. Нужно хотя бы сыграть вничью в Дании. Но и при этом рассчитывать на то, что Финляндия не обыграет Бельгию, ведь из-за минусовой разницы даже финиш с четырьмя очками на третьем месте не даёт гарантий – и столько может оказаться недостаточно.