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Евро-2020: как сборной России выйти из группы с третьего места, расклады

Попадёт ли сборная России в плей-офф с третьего места? Расклады перед заключительным туром
Анатолий Романов
Как России выйти из группы на Евро, расклады
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Второй тур Евро-2020 закончился, ситуация начинает проясняться.

Завершился второй тур Евро-2020. Ситуация в группах начинает проясняться. Мы писали о том, что нужно сборной России, чтобы выйти в плей-офф, а теперь попытаемся понять, сможет ли наша национальная команда попасть в 1/8 финала, если займёт третье место в своём квартете.

Как теперь сборной России выйти из группы? Расклады после поражения датчан от Бельгии Как теперь сборной России выйти из группы? Расклады после поражения датчан от Бельгии

Для начала расскажем об условиях, при которых сборная России окажется на третьем месте в группе. Теоретически это может произойти даже в случае победы наших в Дании. Выиграет Финляндия у Бельгии, и тогда три команды наберут по шесть очков. Придётся смотреть дополнительные показатели: очки в очных встречах (у всех будет по три), а потом разницу забитых и пропущенных мячей в «личках». Поскольку Россия проиграла Бельгии с крупным счётом 0:3, высока вероятность, что мы финишируем третьими. Впрочем, шести очков в любом случае будет достаточно для завоевания путёвки в плей-офф.

Но, скорее всего, и победа, и даже ничья в Дании гарантируют нам второе место в группе, ведь трудно поверить, что команда Суоми переиграет бельгийцев. Если Россия и Финляндия наберут по четыре очка, наша сборная окажется выше благодаря успеху в очной встрече.

Самая интересная, хотя и неприятная, для нашего разбора история – третье место сборной России после поражения в Копенгагене. Команда Черчесова может опередить финнов, если те в свою очередь проиграют Бельгии. Однако и тут есть свои условия. Во-первых, проигрыш с разницей более одного мяча отправляет команду Черчесова на дно таблицы (уступим датчанам и финнам по «личкам»). А вот если сборная России потерпит минимальное поражение, возможны два сценария:

  1. Наши проигрывают в Копенгагене – 0:1. Тогда у России, Финляндии и Дании будет и одинаковое количество очков в очных встречах, и одинаковая разница мячей, и одинаковое количество забитых мячей. Придётся считать общую разницу голов. У команды Черчесова она окажется хуже, чем у датчан (-3 против -1). Нас спасёт только один вариант: финны, у которых сейчас нулевая разница, разгромно уступают Бельгии.
  2. Наши проигрывают 1:2 или 2:3 и так далее. Тогда Россия будет иметь больше забитых мячей в очных встречах, чем Финляндия.

Итак, допустим, команда Черчесова финиширует на третьем месте с тремя очками и разницей мячей «-3». Что дальше? Нам потребуется, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трёх очков, либо имели разницу мячей хуже, чем сборная России. Разбираемся, насколько это реально.

В чём истинная сила сборной Дании. И как Россия её может победить В чём истинная сила сборной Дании. И как Россия её может победить

Первой финиширует группа «А». Матчи Италия – Уэльс и Швейцария – Турция пройдут в воскресенье, 20 июня (начало в 19:00 мск). Нас интересует вторая пара. Если встреча завершится вничью, то Швейцария наберёт два очка. Если Турция выиграет в один гол, то у неё будет три очка при разнице мячей «-4». Сборную России устроят оба варианта.

Затем завершат выступления на предварительном этапе сборные из группы «С». Этот квартет финиширует даже на три часа раньше нашего: матчи Украина – Австрия и Северная Македония – Нидерланды состоятся 21 июня (19:00). Всё внимание – на команду Андрея Шевченко. Украинцы и австрийцы имеют по три очка при нулевой разнице. Если сыграют вничью, либо кто-то победит не крупно, то это будет плохой сценарий для сборной России.

В остальных трёх группах игры последнего тура пройдут после того, как определится итоговая таблица в российском квартете. Не очень хорошо, когда соперники уже знают наш результат. Мы имеем печальный опыт таких историй. Матчи группы «D» Хорватия – Шотландия и Чехия – Англия состоятся 22 июня (22:00). Россию интересует первая пара, в которой обе команды имеют пока по одному очку. Нам нужна ничья. Однако хорваты и шотландцы тоже умеют считать, поэтому в случае ничьей в концовке обе команды будут бежать вперёд ради гола, позабыв об обороне. Скорее всего, кто-то забьёт и финиширует с четырьмя очками.

Матчи группы «Е» Швеция – Польша и Словакия – Испания пройдут 23 июня (19:00). В этом квартете самая запутанная ситуация. Нас устроила бы любая победа словаков (тогда у команды Луиса Энрике останется два очка), либо разгромный выигрыш испанцев. Помимо того, нужно, чтобы шведы не уступили полякам. Только если совпадут оба сценария, сборная России получит преимущество.

Последний квартет и закончит групповой этап последним. Матчи Португалия – Франция и Германия – Венгрия запланированы на 23 июня (22:00). У португальцев и немцев по три очка, однако команда Йоахима Лёва наверняка не проиграет и наберёт как минимум четыре.

Поражение португальцев от французов более вероятно. Вот только зная, какая ситуация в остальных группах, команды Фернанду Сантуша и Дидье Дешама могут спокойно скатать устраивающую их ничью.

В общем, судя по раскладам, трёх очков при разнице мячей «-3» сборной России вряд ли хватит, чтобы выйти в плей-офф. Нужно хотя бы сыграть вничью в Дании. Но и при этом рассчитывать на то, что Финляндия не обыграет Бельгию, ведь из-за минусовой разницы даже финиш с четырьмя очками на третьем месте не даёт гарантий – и столько может оказаться недостаточно.

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