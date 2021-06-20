«Блин, зачем вообще сюда приезжали?» Россия вылетела с Евро и начала каяться

В понедельник, 21 июня, сборная России проведёт свой третий и решающий матч на Евро-2020. Для выхода из группы достаточно не проиграть датчанам в последнем матче. Но даже в случае проигрыша (важно: минимального) у нашей сборной остаются гипотетические шансы на плей-офф.

Такой расклад перед решающей игрой не устраивал Россию пять лет назад — на Евро-2016. Для нашей команды тот турнир получился крайне противоречивым, а для российских болельщиков — совсем безрадостным. Крылатая фраза Леонида Слуцкого идеально описала выступление национальной команды. К ней мы обязательно вернёмся.

Сборная России с трудом попала на чемпионат Европы

В финальную часть Евро-2016 сборная России отобралась с большим трудом. Мы рисковали остаться даже без стыковых матчей, ведь за четыре тура до конца квалификационного раунда в активе российской команды было лишь восемь очков. Напрашивались перемены, поэтому в связи с неудовлетворительными результатами главный тренер сборной Фабио Капелло был отправлен в отставку. Новым коучем РФС назначил Леонида Слуцкого, параллельно возглавлявшего московский ЦСКА. Леонид Викторович навёл порядок: одержал четыре победы в оставшихся матчах и вытащил сборную России на Евро во Францию.

Перед стартом Евро сборная лишилась ключевых футболистов

Евро-2016 во Франции можно назвать самым трагичным с кадровой точки зрения. В последний момент Леонид Слуцкий лишился сразу двух ключевых игроков центра поля: Алана Дзагоева и Игоря Денисова.



Первым Слуцкого расстроил Дзагоев, травмировавшийся в золотом матче чемпионата России против «Рубина». Алан резво праздновал чемпионство, танцевал в самолёте, но по прилёте в Москву прошёл обследование, где ему и сообщили неприятную весть — перелом второй плюсневой кости и минимум два месяца восстановления.



Ситуация с Денисовым — совсем обидная. Всё произошло в товарищеском матче с Сербией, где полузащитник получил тяжёлую травму задней поверхности бедра. В тот момент, кажется, и сам Денисов всё осознал, а по лицу непроизвольно покатились слёзы.

Фото: РИА Новости

Мимо Евро пролетел и Юрий Валентинович Жирков. В то время ходили слухи, будто между тренером и футболистом конфликт. Но Слуцкий уже после окончания чемпионата Европы опроверг их. Жирков не был вызван в сборную из-за воспаления ахиллового сухожилия.

КоСмоДзю

На первую игру Слуцкий вышел с козырей: выставил сразу трёх нападающих — Фёдора Смолова, Артёма Дзюбу и Александра Кокорина. Спойлер для тех, кто не следил за Евро-2016: никто из тройки так и не оправдал надежд ни в стартовом матче с Англией, ни в последующих со Словакией и Уэльсом. В центре поля вышли два дебютанта — Роман Нойштедтер и Александр Головин. Последнего британское издание Sky Sports включило в топ-10 самых интересных молодых игроков Евро-2016



С англичанами команда Слуцкого играла вторым номером, соперник владел большим территориальным преимуществом по ходу матча. Российская команда массированно защищалась, но всё же пропустила за 20 минут до конца матча. Ничего не оставалось, как идти вперёд. В компенсированное время удалось заработать угловой, после подачи которого Василий Березуцкий заставил кричать десятки миллионов российских болельщиков по всему миру. Ничья на старте турнира открывала радужные перспективы для возможного выхода в плей-офф.

Драка Широкова и Мамаева

В стане сборной России во время Евро происходили любопытные вещи. Например, на одной из тренировок перед встречей с валлийцами Павел Мамаев появился с рассечением над левым глазом. Официальная версия: игрок повредил бровь, занимаясь в тренажёрном зале. Именно в тот момент появились слухи о драке в команде. Далее приводим сводку версий.



• Журналисты Life.ru бомбанули инсайдом: история закрутилась с того, что Мамаев стал предъявлять претензии Слуцкому в раздевалке сразу же по окончании матча со Словакией.



«Мёртвые словаки, с ними даже вничью стыдно играть, а мы *** [проиграли] этим лохам. Ну а *** [что], если тренер ставит в состав это говно (и показывает при этом на Нойштедтера), и только в перерыве выпускает нормальный состав», — почти орал Мамаев. Слуцкий при этом находился в раздевалке, и всё сказанное адресовалось, конечно, ему», — сообщалось в тексте источника. На утреннем разборе матча Мамаев отказался извиняться за свои слова, а на занятиях в тренажёрном зале принялся рассуждать о профпригодности главного тренера. Развязка истории неожиданная: у Широкова якобы не выдержали нервы, затем он подошёл к Мамаеву и дал тому в глаз.

Фото: Ian Walton/Getty Images

• Широков всё отрицал.



«Это очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом — это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же, как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него».



• Все же помнят, что всё тайное всегда становится явным? Драка в сборной — не исключение. «Матч ТВ» разузнал подробности минувших дней и рассказал о неизвестном в документальном фильме «Наши на Евро». Оказывается, бровь Мамаеву случайно разбил Денис Глушаков. Почему случайно? Да потому, что Денис замахивался на Широкова.



«Мамаев в тренажёрке ударился, как сказали, — рассказывал Глушаков. — Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово — да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».



Конфликт в сборной, безусловно, случился, но Мамаева никто не бил. При этом у футболиста и главного тренера были серьёзные разногласия.

Провальные игры со Словакией и Уэльсом

Давайте честно: вспоминать матчи со Словакией (1:2) и Уэльсом (0:3) больно. Да и нужно ли? Россия с треском проиграла обе встречи и бесславно вылетела с чемпионата Европы.

Наша команда в очередной раз наступила на злосчастные грабли. Действовали по излюбленной методичке: вполне себе нормальная группа, не самый плохой старт, поражение — и гениальная развязка. Всё было в наших руках? Да. Смогли ли мы что-то противопоставить Уэльсу в решающем матче? Нет. Как итог: разгромное поражение и беспомощная сборная. За Россию было стыдно. Всем.

«Мы — говно»

После провального Евро вопросов к сборной было предостаточно. Слуцкий решил объясниться, дав откровеннейшее интервью Юрию Дудю. Приведём главные слова бывшего тренера национальной команды.



«В ночь с 20 на 21 июня ко мне в номер постучала группа игроков, — начал Слуцкий (здесь и далее цитаты Sports.ru). — До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. Те, кто там был, то есть футболисты и я, чётко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы — говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчёта. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик — это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик», нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное. К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное — мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперёд».

Фото: Marius Becker/Getty Images

Слуцкий неоднократно признавался, что ему стыдно. Попросил прощения у болельщиков, заодно рассказал о мыслях футболистов после разгрома от валлийцев

«Я признаю свои ошибки. Я несу за них ответственность. Я искренне извиняюсь перед болельщиками — прежде всего за то, что команда, которой я руководил, не смогла проявить характер и волевые качества. Мне ужасно стыдно и ужасно неудобно. Это чувство, которое меня гложет. И я хочу сказать, что я такой не один.



Скажу так: Евро-2016 — это серьёзный удар, очень болезненный. Я постараюсь превратить это в положительный опыт, я сделал огромное количество выводов. Кто-то из футболистов после последнего матча сидел и говорил: «Блин, зачем вообще сюда приезжали?». Это неверный подход. Я всё равно здесь был. Я вывел сборную на чемпионат Европы — это достижение. У меня были матчи как у тренера в финальной части чемпионата Европы — это не достижение, но это опыт».



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Хочется верить, что после матча с Данией ни у кого из нынешних сборников не возникнет похожих мыслей. Российская команда должна чётко осознавать, с какой целью прилетела в Копенгаген.