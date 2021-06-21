Россия выйдет из группы. И мы снова полюбим сборную

У Станислава Черчесова есть план. Журналисты достают его вопросами о провале с Бельгией, проблемах в обороне и хаотичной атаке. Главный тренер непоколебим. Раз за разом он говорит: объясню все нюансы стратегии после турнира. И всё идет к тому, что Станислав Саламович уже не в первый раз покажет, что был прав.

В сборной России никогда ничего не происходит случайно. А лучшая импровизация — та, которую хорошо отрепетировали. Не исключаю, что увиденное с Бельгией — большой фарс. Черчесов и его штаб прекрасно понимали — набрать очки при нынешней готовности почти нереально. Стратегически сборную готовили именно к Финляндии, а матч с бельгийцами получился околоконтрольным с единственной задачей: пропустить как можно меньше. Именно поэтому по ходу первой игры ни разу не засветилась схема на вторую. Нечто похожее уже случалось на ЧМ-2018, когда против Уругвая в третьей встрече команда вышла понаигрывать сочетания. А уже на Испанию — совсем другая схема и меганастрой.

Возможно, Черчесов не хотел, чтобы соперники просчитали его раньше времени. И рассчитывал подвести того же Миранчука, Дивеева и Сафонова в лучшем психологическом состоянии. Представьте, что с двумя последними стало бы после 0:3 или даже больше от Бельгии. Если бы отыграли весь матч, настроение рухнуло бы в пропасть так же быстро, как акции Coca-Cola. Может, Станислав Саламович просто пожертвовал отчасти бесполезным Семёновым и слабым Шуниным, чтобы с Финляндией показать других игроков.



Если так, то всё идет по плану. С Данией в третьем матче можно ждать какого-то нового сюрприза от тренера. Может, в старте найдётся место под Кудряшова в обновлённой схеме с тремя защитниками или вдруг наберёт форму Черышев. Черчесов понимает: его игроки вряд ли способны удивить датчан, но сам он как тренер может испортить первоначальные планы соперника. Дании необходима победа. Вряд ли они будут глобально менять стиль и схему, а Россия окажется к этому готова. Сыграет максимально прагматично для достижения идеального результата — второго места в группе. А для этого, скорее всего, хватит ничьей.



Давайте признаем, Черчесов образца 2021 года, может, и не гений тактики, но крайне гибкий тренер, способный подстраиваться под разные условия. Куча травм игроков основы его этому научила ещё в прошлом году.

С Данией мы увидим сборную, которая добьётся нужного результата. А дальше — плей-офф. Потом конец июня, когда мы снова будем обожать сборную России. Почти как в 2008-м.