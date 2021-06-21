Россия выйдет из группы. И мы снова полюбим сборную

У Станислава Черчесова есть план. Журналисты достают его вопросами о провале с Бельгией, проблемах в обороне и хаотичной атаке. Главный тренер непоколебим. Раз за разом он говорит: объясню все нюансы стратегии после турнира. И всё идет к тому, что Станислав Саламович уже не в первый раз покажет, что был прав.
В сборной России никогда ничего не происходит случайно. А лучшая импровизация — та, которую хорошо отрепетировали. Не исключаю, что увиденное с Бельгией — большой фарс. Черчесов и его штаб прекрасно понимали — набрать очки при нынешней готовности почти нереально. Стратегически сборную готовили именно к Финляндии, а матч с бельгийцами получился околоконтрольным с единственной задачей: пропустить как можно меньше. Именно поэтому по ходу первой игры ни разу не засветилась схема на вторую. Нечто похожее уже случалось на ЧМ-2018, когда против Уругвая в третьей встрече команда вышла понаигрывать сочетания. А уже на Испанию — совсем другая схема и меганастрой.
Возможно, Черчесов не хотел, чтобы соперники просчитали его раньше времени. И рассчитывал подвести того же Миранчука, Дивеева и Сафонова в лучшем психологическом состоянии. Представьте, что с двумя последними стало бы после 0:3 или даже больше от Бельгии. Если бы отыграли весь матч, настроение рухнуло бы в пропасть так же быстро, как акции Coca-Cola. Может, Станислав Саламович просто пожертвовал отчасти бесполезным Семёновым и слабым Шуниным, чтобы с Финляндией показать других игроков.
Если так, то всё идет по плану. С Данией в третьем матче можно ждать какого-то нового сюрприза от тренера. Может, в старте найдётся место под Кудряшова в обновлённой схеме с тремя защитниками или вдруг наберёт форму Черышев. Черчесов понимает: его игроки вряд ли способны удивить датчан, но сам он как тренер может испортить первоначальные планы соперника. Дании необходима победа. Вряд ли они будут глобально менять стиль и схему, а Россия окажется к этому готова. Сыграет максимально прагматично для достижения идеального результата — второго места в группе. А для этого, скорее всего, хватит ничьей.
Давайте признаем, Черчесов образца 2021 года, может, и не гений тактики, но крайне гибкий тренер, способный подстраиваться под разные условия. Куча травм игроков основы его этому научила ещё в прошлом году.
С Данией мы увидим сборную, которая добьётся нужного результата. А дальше — плей-офф. Потом конец июня, когда мы снова будем обожать сборную России. Почти как в 2008-м.
- 21 июня 2021
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03