«В сборной России не те вратари!» Сафонов пропустил в Дании после первого удара в створ

Сборная России, к сожалению, уступает Дании по итогам первого тайма. А ведь всё начиналось так хорошо: датчане не задавили российскую команду хвалёным прессингом, мы комбинировали и даже создавали голевые моменты. Александр Головин имел прекрасную возможность забить, но передержал мяч и пробил аккурат в Каспера Шмейхеля. Не повезло.

Датчане проснулись ближе к концу тайма, но, как это часто бывает, мы пропустили гол из ничего. Дамсгор получил мяч вблизи от российской штрафной, не стал ничего выдумывать и парашютиком отправил его в правый угол ворот Сафонова. Стоит отметить, что защитники, а с датчанином в тот момент играл Джикия, не накрыли удар. Сафонов, кажется, потерял ворота. О том, ошибся ли вратарь, «Чемпионату» рассказал бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «Сафонов просто потерял ворота, — начал Кавазашвили. — Для вратаря очень важен выбор места. А Сафонов заигрался, засмотрелся, вышел вперёд и даже не ожидал, что через него перекинут мяч. Что делать, у нас в сборной, по-моему, не те вратари, которых должны были брать.



Из этой позиции у Сафонова не было никаких шансов вытащить мяч. Через него перелетел, за спину. Куда ни прыгай — не достанешь».

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Ребята, ошибаться больше нельзя!