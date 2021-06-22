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Евро-2020, провал России, будет ли уволен Черчесов, Дания — Россия — 4:1 — колонка Червиченко

«В сборную России берут по причастности к общему агенту». Резкая колонка Червиченко
Андрей Червиченко
Провал России, возможная отставка Черчесова
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Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» настаивает на отставке Черчесова.

Чемпионат Европы для сборной России официально закончился. Вчера команда разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе. Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко рассуждает о провальном Евро и будущем Черчесова в сборной.

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Андрей Червиченко
Андрей Червиченко
бывший президент «Спартака»

Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку. Иначе как позором назвать это нельзя.

А это позор, который Черчесов создавал на протяжении последних двух лет. Он основной виновник того, что произошло. Этот обрез Зобнина — абсолютная производная Черчесова, у него несыгранная оборона, нет взаимосвязи между вратарём и игроками. Зобнин, думаю, вместе с Сафоновым играет второй или третий раз в жизни.

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Раньше у нас Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев были единым организмом, понимали друг друга с полуслова. А сейчас Черчесов наигрывает одних, ставит других, упрямо выставляет Семёнова. В последний момент под давлением его убирает. Тот же Зобнин, да, не имеет права человек, получающий такие деньги, делать такие передачи, но он сделал это от хорошей жизни, что ли? А половина команды побежала и открылась? Зобнин покатил назад, Сафонов был в своих мыслях, друг друга не поняли, получился обрез.

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Андрей Червиченко
Андрей Червиченко
бывший президент «Спартака»

Но думаю, что Черчесов не уйдёт, он же нам всем вчера привет передал, поулыбался. Ему осталось только сказать в камеру: «Ну, вы, лохи, держитесь, а я пошёл дальше в кассу за неплохой зарплатой».

Надо спрашивать у тех, кто с ним подписал контракт, который нельзя разорвать после такого выступления. Если мы вспоминаем тот же чемпионат мира в 2018-м, то тогда, наверное, Черчесов брал лучших и пытался что-то сделать. Конечно, была масса везения. Но вознаграждение и похвалы были чересчур изобильны. Ничего особенного на том чемпионате сделано не было. Мы обыграли в одну калитку Саудовскую Аравию, которую обязаны были обыграть, потом Египет, где Салаха предварительно замучил Кадыров своим гостеприимством. И проиграли Уругваю. В чём заслуга Черчесова? А испанцы нам просто не забили мячей семь, и сборная России отстояла. И то там Акинфеев совершил подвиг ногой, где там Черчесов? Он хорошо козырял Дзюбе на бровке. И пошло: ордена, заслуженные мастера спорта, за что? В восьмёрку люди попали, у нас вон теннисисты выигрывают турнир за турниром. И где их ордена и медали?

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Постепенно из команды, куда брались лучшие, сборная превратилась в команду, куда берут по личной приязни или неприязни, причастности к общему агенту. Черчесов потихоньку из сборной сделал собственный гешефт. Даже сборы проводятся там, где его второй дом. Пусть кто-нибудь объяснит, как сборы в Австрии положительным образом повлияли на результат? Если бы мы в Австрию не съездили на две недели, проиграли бы бельгийцам 0:5, а датчанам — 1:7? В чём этот сакральный смысл? В том, чтобы кто-то был поближе ко второму дому, к детям? Полнейшее безобразие. Руководство РФС должно с этим безобразием разобраться. Если нет, то нам тогда и на чемпионат мира незачем настраиваться. Если сравнить игру тех команд, которые играют с нами в группе, и нашу, мы даже третье место не займём.

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Теги Футбол Евро-2020 •••

Заглавное фото: Martin Rose/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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