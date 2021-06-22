«В сборную России берут по причастности к общему агенту». Резкая колонка Червиченко

Чемпионат Европы для сборной России официально закончился. Вчера команда разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе. Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко рассуждает о провальном Евро и будущем Черчесова в сборной.

***

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку. Иначе как позором назвать это нельзя.

А это позор, который Черчесов создавал на протяжении последних двух лет. Он основной виновник того, что произошло. Этот обрез Зобнина — абсолютная производная Черчесова, у него несыгранная оборона, нет взаимосвязи между вратарём и игроками. Зобнин, думаю, вместе с Сафоновым играет второй или третий раз в жизни.

Раньше у нас Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев были единым организмом, понимали друг друга с полуслова. А сейчас Черчесов наигрывает одних, ставит других, упрямо выставляет Семёнова. В последний момент под давлением его убирает. Тот же Зобнин, да, не имеет права человек, получающий такие деньги, делать такие передачи, но он сделал это от хорошей жизни, что ли? А половина команды побежала и открылась? Зобнин покатил назад, Сафонов был в своих мыслях, друг друга не поняли, получился обрез.

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» Но думаю, что Черчесов не уйдёт, он же нам всем вчера привет передал, поулыбался. Ему осталось только сказать в камеру: «Ну, вы, лохи, держитесь, а я пошёл дальше в кассу за неплохой зарплатой».

Надо спрашивать у тех, кто с ним подписал контракт, который нельзя разорвать после такого выступления. Если мы вспоминаем тот же чемпионат мира в 2018-м, то тогда, наверное, Черчесов брал лучших и пытался что-то сделать. Конечно, была масса везения. Но вознаграждение и похвалы были чересчур изобильны. Ничего особенного на том чемпионате сделано не было. Мы обыграли в одну калитку Саудовскую Аравию, которую обязаны были обыграть, потом Египет, где Салаха предварительно замучил Кадыров своим гостеприимством. И проиграли Уругваю. В чём заслуга Черчесова? А испанцы нам просто не забили мячей семь, и сборная России отстояла. И то там Акинфеев совершил подвиг ногой, где там Черчесов? Он хорошо козырял Дзюбе на бровке. И пошло: ордена, заслуженные мастера спорта, за что? В восьмёрку люди попали, у нас вон теннисисты выигрывают турнир за турниром. И где их ордена и медали?

Постепенно из команды, куда брались лучшие, сборная превратилась в команду, куда берут по личной приязни или неприязни, причастности к общему агенту. Черчесов потихоньку из сборной сделал собственный гешефт. Даже сборы проводятся там, где его второй дом. Пусть кто-нибудь объяснит, как сборы в Австрии положительным образом повлияли на результат? Если бы мы в Австрию не съездили на две недели, проиграли бы бельгийцам 0:5, а датчанам — 1:7? В чём этот сакральный смысл? В том, чтобы кто-то был поближе ко второму дому, к детям? Полнейшее безобразие. Руководство РФС должно с этим безобразием разобраться. Если нет, то нам тогда и на чемпионат мира незачем настраиваться. Если сравнить игру тех команд, которые играют с нами в группе, и нашу, мы даже третье место не займём.