«Мы сборная по антифутболу!» Звёзды ТВ и политики обсуждают провал России на Евро

Примерно раз в два года, летом, у нас полстраны превращаются в футбольных экспертов, а после принимаются ругать сборную за привычные провалы. 2021 год не стал исключением из правил. После фиаско сборной России в Дании её, по традиции, обсуждают на всех уровнях — от шоубиза до Администрации президента.

Телеведущий Иван Ургант не упустил возможности поддеть сборную в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«На мой взгляд, наша сборная вернулась к той идеальной форме, по которой мы, честно говоря, соскучились. К своей неинтересной, скучной игре — той, которую мы называем фирменной. Вот эти наши коронные результативные ошибки, эти потери мяча, редкие и оттого ещё более ценные попадания в створ ворот», — в своём стиле отреагировал на вылет футболистов с Евро шоумен.

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Бывший боксер, депутат Государственной Думы Николай Валуев приравнял выступление российской сборной на Евро-2020 к катастрофе.

«Обидно и грустно за результат нашей команды. Я смотрел матч, но после второго пропущенного понял — это всё и мы уже ничего не сможем сделать. Перестал смотреть», — сообщил политик.

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев не сдерживал эмоций в «Инстаграме»: «Мы сборная по антифутболу!!! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной!!! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки. Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а точнее, антифутбол был ещё сносным. А потом всё как всегда. Вообще без шансов!!! Увы!!! Черчесову надо в отставку???? Жду комментарии!!!»

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов был немногословен, ограничившись в «сториз» фото сборной России — 2008 с подписью «Ровно 13 лет назад, 21 июня, сборная России вышла в полуфинал Евро-2008». Остаётся только ностальгировать по тем временам.

Ольга Бузова перед матчем Россия — Дания перепостила в «сториз» фото Романа Павлюченко с исторического матча в Нидерландах, отметила его и написала «Помнишь? Нагнетайте сегодня и ничего не бойтесь! Мы с вами». После первого гола в ворота сборной Бузова решила ещё раз поддержать футболистов и выложила счёт с надписью: «Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас больше защитников на поле, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа!» После окончания матча певица опубликовала итоговый результат 4:1 и написала: «Блин, а где тут ближайшая Дзюбочная?»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко под впечатлением от увиденного по ТВ заявила, что футбольную политику в России нужно в корне менять.

«Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за неё не болеть», — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

Народный артист и болельщик ФК «Локомотив» Валерий Баринов был настроен ещё более пессимистично:

«Этот результат показывает состояние нашего футбола. Нужно очищать его от бандитов, жуликов и тех людей, которые набивают свой карман. Команды сливаются. Боюсь, что следующей командой будет мой «Локомотив», — мрачно предположил он в интервью «СЭ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020: «Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за неё».