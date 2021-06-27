У Нидерландов — самая яркая сборная на Евро. Не путать с лучшей

Девять очков, два матча на ноль, восемь забитых голов — на групповом этапе сборная Нидерландов чувствует себя превосходно. Плюс три гола Вейналдума, который даже не нападающий. Плюс Думфрис, открытие турнира, у которого за три матча в группе столько же голов, сколько за весь сезон в ПСВ. Неплохо для команды, которая до старта турнира вызывала в основном опасения.

Франк де Бур стал тренером сборной вынужденно, после того как Рональд Куман ушёл в «Барселону», и нельзя сказать, что у него сразу всё стало получаться. Де Бур начал с четырёх матчей без побед и выглядел именно так, как должен выглядеть тренер, которого не стали удерживать в «Атланте» — среднем клубе MLS. Он тасовал состав и расстановку, говорил, что «такую команду, как Босния, можно обыграть, только показывая свой лучший футбол», и жаловался, когда соперник отдавал мяч и закрывался.

В марте в рамках квалификации к ЧМ-2022 Нидерланды влетели Турции (да, вот этой Турции) со счётом 2:4, а перед самым Евро не смогли победить Шотландию в товарищеском матче. И вдруг команда преобразилась.

Одна из причин — переход на схему с тремя защитниками. Вообще это странно звучит, но новое поколение сборной сильно именно защитниками — даже после травмы ван Дейка. Де Бур применил расстановку, в которой отлично играет де Врей из «Интера», с которой знаком де Лигт из «Ювентуса», ну а Блинд — слишком большой универсал, чтобы его можно было смутить новой схемой. А ещё такая расстановка дала больше свободы фулбекам, Думфрису и ван Анхольту. Оба испытывают проблемы в оборонительной фазе, потому что оставляют за спиной огромной пространство. С тройкой центральных защитников эта проблема отчасти маскируется — хотя до серьёзной проверки ещё не дошло.

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Новая схема удобна не только защитникам. Де Рон в «Аталанте» и де Йонг в «Барселоне» тоже к ней привыкли. Совсем другая роль (по сравнению с тем, как он играет в клубе) только у Вейналдума — и вряд он сильно против, так как тоже получил больше свободы. Действуя под парой форвардов, он гораздо чаще, чем в «Ливерпуле», оказывается перед чужой штрафной, то есть в зоне, из которой удобно не только обострять через пас, но и врываться в штрафную и бить вторым темпом. У Вейналдума в трёх матчах три гола при семи ударах, в клубе он бьёт в три раза реже.

Именно эта свобода делает команду такой зрелищной. В ней хватает игроков, для которых матчи за сборную становятся возможностью проявить себя просто за счёт более атакующей структуры, чем та, в которой они играют обычно. Ещё более головокружительной делает атаку наличие Депая. Максимально далёкого игрока от старомодной девятки: он не дежурит в первой линии, а двигается по всему полю в поисках зоны, в которую можно ворваться. А если её нет, то, находясь между линиями, проще обострить пасом. Действия Депая приводят почти к пяти ударам за матч.

В результате всего перечисленного в команде нет какого-то одного игрока, ответственного за креатив, которого можно выключить — созидание распределено между большой группой. Даже лидер, Депай, чьи действия приводят к почти пяти ударам за матч, занимает по этому показателю только девятое место на Евро, уступая не только Инсинье и Хейбергу, но и, например, Сеферовичу и Ундеру. Зато сразу пять игроков (Депай, Мален, Думфрис, ван Анхольт, де Йонг) сделали три паса под удар. Угроза исходит от кого угодно.

Реакция на потери делает сборную Нидерландов ещё более агрессивной. Команда почти не откатывается, а сразу вступает в коллективный отбор. Нападающий Вегорст и полузащитник де Рон — среди лидеров Евро по количеству попыток отбора для игроков своего амплуа.

Агрессивный быстрый футбол, подключения фулбеков, куча голов и контрпрессинг — всё это делает команду де Бура самой зрелищной на групповом этапе. Но тут нужно сделать важное уточнение: самая зрелищная — не то же самое, что и самая сильная.

Вся эта яркость — следствие смелых позиций и открытой игры. А у этого стиля есть очевидные недостатки.

Первый связан с контратаками. Ни один из соперников в группе не наказывал за зоны за спиной фулбеков: контрпрессинга хватало, чтобы либо вернуть мяч, либо успеть вернуться домой. Но если Украина и Северная Македония чего-то не делают, это не значит, что так не сделает Португалия или Англия. Любая команда с индивидуально сильными футболистами, с более высокой устойчивостью к прессингу сможет просто изменить характер матча. Либо ван Анхольту и Думфрису придётся оставаться в более закрытых позициях, либо, при преодолении первой волны контрпрессинга, соперник будет получать колоссальное пространство для атаки на скорости. Это вопрос одного хорошего паса.

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Второй недостаток связан с прессингоустойчивостью самой команды де Бура. Сборная Австрии пробовала высоко прессинговать, даже у Северной Македонии было несколько коротких отрезков в этом стиле — и голландцы допустили по пять потерь под давлением на своей половине в каждом из этих матчей. Что будет, если высоко прессинговать попробуют не македонцы, а немцы?

Так получилось, что ни один из соперников в группе не смог по-настоящему протестировать эту сборную. У стиля Нидерландов есть очевидные издержки, которыми проще воспользоваться топ-сборной — потому что топ-сборная скорее будет прессинговать и не отдавать мяч под прессингом. Готовность де Бура к открытой игре до сих пор играла команде только на руку. С более классным соперником она же может сыграть против.

Из-за неравномерной сетки это не имеет особого значения. Сборная встретится с кем-то из фаворитов турнира не раньше полуфинала, а испытать на прочность-топ прессингом до тех пор сможет только Дания — если пройдёт Уэльс. Так что издержки стиля не должны помешать далеко пройти на турнире.

На всякий случай уточню: я не считаю эту сборную слабой и считаю, что ей можно восхищаться из-за смелого стиля и того, как ярко она доминирует в матчах с более слабыми командами. Речь только о том, что для доминирования в группе и для победы на Евро нужны немного разные качества. Первые команда показала. О наличии вторых пока ничего не известно.