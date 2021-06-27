Роналду слишком часто проваливает плей-офф. Опасная тенденция для чемпионов Европы

Криштиану Роналду провёл феноменальный групповой этап Евро-2020, став лучшим бомбардиром (5 мячей) и повторив мировой рекорд по голам за сборную (109). За несколько дней до матча с Францией нападающий установил ещё одно достижение, став первым человеком с 300 млн подписчиков в «Инстаграме». Но теперь Роналду ждёт плей-офф, где португальцам предстоит защищать звание чемпионов Европы. Однако, как показывает статистика, эффективность мировой звезды неизменно падает в играх на вылет. Дурной знак для Португалии?

Евро-2004

Чемпионат Европы 2004 года – первый большой турнир сборных для Роналду. Только он с того розыгрыша и дотнянул до Евро-2020. В 19 Криш бодро провёл групповой этап, отличившись голом в матче с Грецией и голевой передачей с Россией. Мяч в ворота Греции стал для него первым из 109 голов.

В четвертьфинале Евро-2004 сборная Португалии играла с Англией. Основное время завершилось 1:1, а в дополнительное команды по разу огорчили друг друга. Криштиану, отыграв все 120 минут, своё слово сказал в серии послематчевых пенальти, реализовав одиннадцатиметровый удар. Португалия прошла Англию (2:2, в серии пенальти – 8:7).

Из тени форвард португальской сборной вышел в полуфинале с Нидерландами. Нападающий стал героем встречи, забив первый гол в игре и отдав передачу. Всё шло к победе Португалии на Евро-2020, но чемпионами стали греки, обыгравшие Роналду и компанию во второй раз за турнир (2:1 в группе, 1:0 – в финале).

Евро-2004: групповой этап – 1 гол, 1 голевая передача; плей-офф – 1 гол, 1 голевая передача.

ЧМ-2006

Роналду забил только один гол на чемпионате мира в Германии. Любопытно, что Криштиану отличился в матче с Ираном, где должен был встретиться на футбольном поле с легендарным Али Даеи: к тому моменту иранский форвард наколотил все 109 голов за сборную, тогда как у 21-летнего Роналду было всего 12 мячей. Но встречу действующего и будущего рекорсменов мира сорвала травмы спины у Даеи.

Португалия дошла до полуфинала ЧМ-2006, где уступила Франции, а после проиграла Германии в матче за третье место. Роналду ни в одной из этих игр результативных действий не совершал. Зато отличился подлым поступком, когда в четвертьфинальном матче с Англией выпросил у судьи красную карточку для Уэйна Руни, после чего ехидно подмигнул скамейке запасных.

ЧМ-2006: групповой этап – 1 гол; плей-офф –.

Евро-2008

На чемпионат Европы 2008 года Роналду приехал после победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Португалии не удалось повторить успех 2004 года – она вылетела на стадии четвертьфинала. Роналду решил исход встречи в группе с Чехией, забив гол и отдав два ассиста, а в 1/4 финала с Германией ограничился голевой.

Евро-2008: групповой этап – 1 гол, 2 голевые передачи; плей-офф – 1 голевая передача.

ЧМ-2010

Нападающий «Реала» выводил сборную Португалии на поля ЮАР в качестве капитана. Уже в первом матче у португальцев возникли проблемы, когда они не смогли обыграть сборную Кот-д’Иувара (0:0). Затем последовала разгромная победа над КНДР (7:0), в которой Криштиану забил гол. А больше никому Португалия и не забивала. В заключительном матче группы Роналду и компания разделили очки с Бразилией (0:0), а в 1/8 финала проиграли Испании (0:1).

ЧМ-2010: групповой этап – 1 гол, 1 голевая передача; плей-офф –.

Евро-2012

На Украине и в Польше Португалия начала турнир с поражения от Германии (0:1). Из группы она всё же вышла, со второго места, одержав победы над Данией (3:2) и Нидерландами (2:1). В матче с голландцами Роналду оформил дубль, а в четвертьфинале с Чехией забил единственный гол, который вывел Португалию в полуфинал.

Противостояние с соседской Испанией завершилось для португальцев поражением в серии послематчевых пенальти. Впрочем, Роналду упрекнуть не в чем – до него не дошла очередь из-за промаха Бруну Алвеша.

Евро-2012: групповой этап – 2 гола; плей-офф – 1 гол.

Евро-2016

На ЧМ-2014 португальцы показали худший результат за долгие годы, не выйдя из группы. Роналду закончил турнир с голом в игре с Ганой и голевой передачей против США. На чемпионате Европы во Франции команда Фернанду Сантуша вышла из группы, сыграв все матчи вничью. Роналду сказал слово на групповом этапе только в игре с Венгрией (3:3), поучаствовав во всех трёх голах – забил два гола и отдал голевую.

В плей-офф Криштиану отдал голевую с Хорватией (1:0) в 1/8 финала, в четвертьфинале реализовал послематчевый пенальти, а в полуфинале с Уэльсом (2:0) забил сам и отдал ассист на Нани. Из-за травмы Роналду сыграл только 25 минут в финале с Францией, но продолжил помогать команде на бровке, неофициально выполняя роль помощника Фернанду Сантуша.

ЧМ-2014: групповой этап – 1 гол, 1 голевая передача; плей-офф – не прошли.

Евро-2016: групповой этап – 2 гола, 1 голевая передача; плей-офф – 1 гол, 2 голевые передачи.

ЧМ-2018

На ЧМ-2018 были другие фавориты (Бразилия, Бельгия, Франция…), но ожидания от Португалии тоже были немалые. Начало турнира Криштиану провёл феноменально: сделал хет-трик в ворота испанцев (3:3), а затем забил Марокко (1:0). Проблемы в игре Португалии выявил Иран, сделав сенсационную ничью (1:1).

Команда Сантуша вышла на Уругвай, и Роналду, как на чемпионате мира в ЮАР, снова ничего не показал в плей-офф, отправившись домой после поражения (1:2).

ЧМ-2018: групповой этап – 4 гола; плей-офф –.

Евро-2020

Нынешний групповой этап – лучший в карьере Роналду: чего только стоят пять голов и мировой рекорд! Теперь от Криштиану земляки ждут подвигов в плей-офф. Хотя ранее больше одного гола в плей-офф Евро капитан Португалии не забивал.

Евро-2020: групповой этап – 5 голов, 1 голевая передача; плей-офф…