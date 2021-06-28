«Зачем его вообще покупали?» Кажется, в Италии окончательно разочаровались в Кокорине

Сейчас болельщики пристально следят за Евро-2020, поэтому клубные дела отходят на второй план. Впрочем, новости о нападающем Александре Кокорине по-прежнему вызывают большой интерес.
Приговор Кокорину и Мамаеву признали законным, несмотря на жалобу футболистов. Позже стало известно о выплате «Спартаком» подписного бонуса Александру в размере € 4 млн. Затем Савеловский суд Москвы обязал четырёх человек, включая Кокорина и Мамаева, выплатить 200 тыс. рублей компенсации избитому водителю. Теперь в прессу попадают футбольные новости.
Кокорин может уйти из «Фиорентины»
Чем ближе начало сезона, тем чаще фанатов волнуют клубные дела и трансферы. Несколько дней назад появилась информация, что Кокорин может покинуть «Фиорентину». 30-летним нападающим интересуются несколько клубов из России и с Ближнего Востока. Итальянский клуб готов отпустить Александра, но за определённую сумму.
Сам же футболист в следующем сезоне видит себя в футболке «фиалок». Как сообщает Violanews со ссылкой на Corriere dello Sport, Кокорин намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность. Александр хочет выложиться на максимум на старте следующего сезона. Однако, по информации источника, решение по форварду примет новый главный тренер. В случае если кандидатура Кокорина не будет одобрена специалистом, «Фиорентина» готова рассмотреть варианты продажи россиянина.
Болельщики итальянского клуба считают приобретение Кокорина провалом и уверяют, что он не нужен даже в России.
«Он никому не нужен даже в России».
«Если бы это было правдой. Я думаю, стоит проверить наши операции на трансферном рынке. Не может быть всё так бесполезно, это попахивает отмыванием», – написал пользователь под ником Tintyvi на фанатском сайте «Фиорентины».
«Я думаю, это в плюс», – отреагировал Mazinger z на новость о возможном уходе Кокорина.
Ghibellino viola: «Нет. Коко не трогать!»
D612V: «Они ждут предложений, а я всё ещё жду, когда кто-нибудь из руководства объяснит нам… Зачем вообще покупали Кокорина!?»
«Как можно получить хорошее предложение, если футболист не играл?» – не понимает Aliseo интереса к Кокорину со стороны российских клубов.
За полгода клуб Кокорина сменил трёх тренеров
Когда нападающий пришёл в «Фиорентину», то ею руководил Чезаре Пранделли. 23 марта итальянский специалист подал в отставку, и новым главным тренером стал Джузеппе Якини, который вернулся на пост после отставки 9 ноября 2020 года. Кокорин восстанавливался после травмы и сыграл при Джузеппе всего 15 минут в матче с «Кротоне». Якини одержал две победы в 10 матчах и покинул клуб.
В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. 17 июня итальянский тренер неожиданно покинул команду. По информации СМИ, основной причиной стал конфликт с руководством клуба из-за трансферной политики.
Теперь «Фиорентина» близка к назначению пока что главного тренера «Специи» Винченцо Итальяно. Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что специалист прибыл во Флоренцию, где проведёт встречу с руководством клуба, чтобы уладить последние детали перед подписанием контракта с «фиалками».
Три недели назад Итальяно продлил контракт со «Специей», поэтому теперь необходимо заплатить неустойку в размере € 1 млн. «Фиорентина» полна решимости нанять специалиста, и Винченцо, по информации СМИ, больше не отвечает на звонки руководства «Специи».
Помимо «Специи», Винченцо работал в других, менее известных итальянских клубах. Что касается игровой карьеры, то Итальяно на протяжении 11 лет выступал за «Верону», а также провёл более 50 матчей в футболке «Кьево» и «Падовы». Теперь он решит судьбу Кокорина в Италии.
История с «Ламборгини»
26 июня в Москве в районе Патриарших прудов был остановлен жёлтый «Ламборгини», купленный Александром Кокориным. Сотрудники ДПС увидели яркую машину без номерных знаков и решили остановить водителя. За рулём футболиста не было. Правоохранители провели обыск и нашли в багажнике шесть номерных знаков.
Сообщается, что футболист переоформил автомобиль на свою мать. Машину эвакуировали. Но хозяину её могут не вернуть, потому что Александр аннулировал учёт, чтобы не платить штрафы, и ездил на ней без страховки.
Эта новость вывела из себя болельщиков «фиалок», поэтому они жёстко прошлись по футболисту.
«Горе Кокорина: эвакуировали его «Ламборгини» с шестью номерными знаками в багажнике и без страховки. Спасибо Перде и Бароне за то, что привезли этого ненормального во Флоренцию».
«Какое мне дело до того, что он делает за пределами поля?»
«Надеемся, что он уйдет и заберёт неспособного, который привёл его во Флоренцию».
Lore1697: «Надеюсь, что они включили в контракт какой-то пункт об освобождении на случай подобных выходок, или, по крайней мере, я бы это сделал, если это возможно...»
Kitano: «Хуже, чем Балотелли… Что с нами случилось».
batigol222: «Хахаха, что за шоу. Какой налог, если у него даже в багажнике было шесть номерных знаков. Такое могло случиться со всеми».
Daniele C: «Балотелли и Кассано – ученики по сравнению с ним».
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