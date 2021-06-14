«Кокорин? А кто это?» Знают ли в Италии российских игроков из Серии А

Как думаете, знают ли итальянцы российских футболистов, выступающих сейчас и игравших когда-то в Италии?
Конечно, не стоит обобщать за всю страну, но из тех, к кому мы подошли в римской фан-зоне во время матча сборной России, никто не смог с ходу вспомнить ни Александра Кокорина, ни Алексея Миранчука.
Первый разговор с итальянцами о российских игроках не завязался сразу же: на вопрос «Знаете ли Кокорина?» в ответ прозвучало короткое: «А кто это?». Зато парень вспомнил Сашу Головина: сказал, что он самый крутой россиянин прямо сейчас. Ну а дальше вопросы уже начал задавать он – почему-то многим иностранцам всегда интересно узнать отношение русского человека к Путину.
Второй болельщик, Стефано, честно пытался вспомнить тех двух игроков, о которых мы его спросили, но не смог, даже когда ему назвали команду:
– Играет в «Аталанте», — подсказали мы.
– Малиновский? Не, он не русский.
– Миранчук!
– Он русский? Ого. Он очень хорош!
– Второй – Кокорин.
– Ко-ко-рин? Где он играет?
– В «Фиорентине».
Назвать тех, кто играл в Италии, Стефано тоже самостоятельно не смог. Зато вспомнил итальянских тренеров, работавших в России: Спаллетти и Капелло. Про Манчини пришлось напомнить.
Итальянец Серхио сразу сообщил, что не знает никого из россиян в Италии, а потом его осенило:
– А! В «Аталанте». И его имя… Не знаю.
– Миранчук.
– Точно, Миранчук! Он играл в «Зените»?
– Не, в «Локомотиве».
– И кто второй?
– Кокорин.
– Ко…? В какой команде?
– «Фиорентина».
– Ах. Миранчука я знаю, но не думаю, что он такой же крутой игрок, как Роналду. Я помню Заварова – большой футболист, выступавший в «Ювентусе». Он играл против Марадоны, я поэтому и запомнил, потому что я болельщик «Наполи». Мне вообще кажется, что Россия несильна в футболе. Но у вас есть Дзюба. Он как русский Левандовски.
Марио с ходу назвал Заварова среди тех, кто когда-либо выступал за итальянский клуб, а потом, немного подумав, обратился с ответным вопросом: «Кто же играет сейчас?»
– Кокорин.
– Что? В какой команде?
– «Фиорентина».
– Оу, он там, видимо, не играет. Кто ещё?
– Миранчук.
– А он в каком клубе?
– «Аталанта».
Остальные пять человек, к которым мы обратились с похожим вопросом, оригинальными ответами не порадовали. А болельщик Тибо вообще возмутился: «Да никто не знает этого вашего Кокорина! Я знаю, но почему – даже не могу сказать. Случайно как-то».
- 14 июня 2021
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