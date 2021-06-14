«Кокорин? А кто это?» Знают ли в Италии российских игроков из Серии А

Как думаете, знают ли итальянцы российских футболистов, выступающих сейчас и игравших когда-то в Италии?



Конечно, не стоит обобщать за всю страну, но из тех, к кому мы подошли в римской фан-зоне во время матча сборной России, никто не смог с ходу вспомнить ни Александра Кокорина, ни Алексея Миранчука.

Первый разговор с итальянцами о российских игроках не завязался сразу же: на вопрос «Знаете ли Кокорина?» в ответ прозвучало короткое: «А кто это?». Зато парень вспомнил Сашу Головина: сказал, что он самый крутой россиянин прямо сейчас. Ну а дальше вопросы уже начал задавать он – почему-то многим иностранцам всегда интересно узнать отношение русского человека к Путину.



Второй болельщик, Стефано, честно пытался вспомнить тех двух игроков, о которых мы его спросили, но не смог, даже когда ему назвали команду:



– Играет в «Аталанте», — подсказали мы.

– Малиновский? Не, он не русский.

– Миранчук!

– Он русский? Ого. Он очень хорош!

– Второй – Кокорин.

– Ко-ко-рин? Где он играет?

– В «Фиорентине».



Назвать тех, кто играл в Италии, Стефано тоже самостоятельно не смог. Зато вспомнил итальянских тренеров, работавших в России: Спаллетти и Капелло. Про Манчини пришлось напомнить.

Итальянец Серхио сразу сообщил, что не знает никого из россиян в Италии, а потом его осенило:



– А! В «Аталанте». И его имя… Не знаю.

– Миранчук.

– Точно, Миранчук! Он играл в «Зените»?

– Не, в «Локомотиве».

– И кто второй?

– Кокорин.

– Ко…? В какой команде?

– «Фиорентина».

– Ах. Миранчука я знаю, но не думаю, что он такой же крутой игрок, как Роналду. Я помню Заварова – большой футболист, выступавший в «Ювентусе». Он играл против Марадоны, я поэтому и запомнил, потому что я болельщик «Наполи». Мне вообще кажется, что Россия несильна в футболе. Но у вас есть Дзюба. Он как русский Левандовски.

Марио с ходу назвал Заварова среди тех, кто когда-либо выступал за итальянский клуб, а потом, немного подумав, обратился с ответным вопросом: «Кто же играет сейчас?»



– Кокорин.

– Что? В какой команде?

– «Фиорентина».

– Оу, он там, видимо, не играет. Кто ещё?

– Миранчук.

– А он в каком клубе?

– «Аталанта».

Остальные пять человек, к которым мы обратились с похожим вопросом, оригинальными ответами не порадовали. А болельщик Тибо вообще возмутился: «Да никто не знает этого вашего Кокорина! Я знаю, но почему – даже не могу сказать. Случайно как-то».