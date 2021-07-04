«Тот, кто нуждается в вашем тепле». За что футболисты благодарили болельщиков?

«Играем для вас», — так обычно говорят футболисты всех без исключения национальных футбольных сборных. И говорят они это своим болельщикам. Действительно, футбол в клубе – просто работа за деньги, а футбол за сборную – совсем другое. Тут защищают не зарплатную ведомость, а честь страны и цвета флага, и стараются принести радость людям. Следить за этими радостными моментами ярче и веселее с Pringles.



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Чаще всего болельщики благодарят игроков за незабываемые эмоции и тепло, но иногда игроки и сами обращаются к своим болельщикам. Причём не только в сборных, но и в клубах. За что, почему? Мы расскажем вам несколько трогательных историй.

Чудо после финального свистка

В одном из матчей чемпионата Европы — 2012, который проходил в польском Гданьске, Испания крупно обыграла сборную Ирландии со счётом 4:0. Казалось бы, что тут такого: Испания (кстати, будущий победитель турнира) намного сильнее, результат закономерен. Но чудо случилось уже после финального свистка. Вся разгромленная Ирландия, взявшись за руки, отправилась благодарить болельщиков. Никто из них не ушёл до самого конца матча, и неважно, что команда пропускала один гол за другим. Игроки делали круг за кругом, приветствуя болельщиков, а те просто не отпускали их с поля, благодаря за игру. Испанцы, покидавшие поле, смотрели на происходящее с изумлением и лёгкой завистью в глазах.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Плачь, легенда. Плачь…

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста сидел на скамейке запасных после только что выигранного финала Кубка Испании и плакал. Переполненный стадион скандировал его имя, а сам Иньеста долго аплодировал трибунам и снова плакал. Болельщики знали, что это был последний матч Андреса в футболке «Барселоны», и отчаянно благодарили его за годы, отданные команде. А Иньеста благодарил их до тех пор, пока были силы. Позже футболист признавался, что не представляет футбол без таких болельщиков, как у «Барселоны».

На следующем ЧМ будет ещё лучше!

Встреча сборной России по футболу с болельщиками на Воробьёвых горах — наверное, самое запоминающееся подобное событие в истории российского футбола. Случилась она по итогам выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира — 2018. Несколько тысяч любителей футбола битком набились в специально огороженную часть фан-зоны и оглушительным рёвом приветствовали появление на сцене капитана сборной России Игоря Акинфеева и его партнёров. Футболисты, особенно Артём Дзюба, долго и искренне благодарили болельщиков за поддержку во время ЧМ, а тренер Черчесов пообещал, что на следующем чемпионате мира будет ещё лучше. И он как раз в следующем году.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Час, который потряс Евро

На Евро-2016 судьба места в плей-офф решалась в игре Германии и Северной Ирландии. Обеим командам нужна была победа, тогда как поражение отбрасывало команду на третье место, не гарантировавшее продолжение борьбы. Немцы победили — 1:0 и отправились в 1/8 финала с первого места, а команда Северной Ирландии в полном составе отправилась… к трибуне болельщиков, чтобы почти час, не уходя с поля, разговаривать с людьми, обсуждать вопросы и благодарить их за поддержку. Вспомнить что-то подобное из истории футбола невероятно сложно.

«Я сниму футболку и аккуратно её сложу…»

Великий Франческо Тотти — уникальный игрок. Он не просто звезда футбола, чемпион мира, нападающий, забивший за карьеру более 250 голов. Он начал свой взрослый жизненный футбольный путь в 1992 году, выйдя на поле в футболке клуба «Рома». И закончил его в футболке этого же клуба спустя 25 лет. Тотти полвека играл за один клуб (и ещё три года — за молодёжный клуб «Рома»). В 2017 году он вместе с семьёй написал невероятно трогательное письмо всем болельщикам клуба.

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

«Нельзя просто взять и забыть все эти годы. Я благодарю всех… Я сниму футболку в последний раз и аккуратно её сложу… На этот раз это я тот, кто нуждается в вас и в вашем тепле… Я люблю вас…»

Иногда кажется, что футбол — это и в самом деле больше, чем игра…