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Хорватия – Испания 3:5 – обзор матча 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания, ошибка Симона

А можно больше таких игр, как Хорватия – Испания? Это самый безумный матч Евро-2020
Кирилл Хаит
Хорватия – Испания — 3:5
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Просто невероятное количество событий.

Луис Энрике удивил, выпустив на левый фланг защиты Хосе Гайя вместо Жорди Альбы. Возможно, из-за опасения перед контратаками хорватов он выбрал более сбалансированного игрока, хотя на групповом этапе Альба был одним из важнейших игроков. В остальном – как обычно. Эрик Гарсия снова выиграл место у Пау Торреса, а Пабло Сарабия и Ферран Торрес забивали в прошлой игре.

Не стал сюрпризом и выход Альваро Мораты в старте, правда, не потому, что он так хорошо играет, а потому что у Энрике необъяснимая слабость к этому футболисту. В общем, стоило ожидать типичной Испании с 70%+ владения и критической зависимостью от реализации.

А вот Златко Далич не удивил. В отсутствие Ивана Перишича (положительный тест на коронавирус) и Деяна Ловрена в старте ожидаемо вышли Анте Ребич и Дуйе Чалета-Цар, а в остальном обошлось без изменений.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания
1:0 Педри – 20' (автогол)   1:1 Сарабия – 38'   1:2 Аспиликуэта – 57'   1:3 Ф. Торрес – 76'   2:3 Оршич – 85'   3:3 Пашалич – 90+2'   3:4 Мората – 100'   3:5 Оярсабаль – 103'

Испания мощно начала игру. Дело не только во владении, хотя и оно было великолепным: 78% при 90% точности паса. Хорваты в первые 10 минут вообще сделали всего пять точных пасов и до гола присутствовали на поле только формально. Владение испанцев было не стерильным.

Первый момент придумала полузащита: Коке здорово ворвался в штрафную, а Педри нашёл его разрезающей передачей. Явный момент, но Коке не ударил не в угол и дал вратарю шанс отбить. Следующий момент получился ещё более явным: Торрес пробежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, где Мората бил головой в упор с шести метров, но не попал как следует по мячу. Ну, естественно.

Через две минуты Испания всё-таки забила. И этот гол достоин премии Дубравки: Педри отдал пас вратарю, в створ, но несильно и удобно в ногу, а Унаи Симон просто не попал по мячу. Чуть зацепил, и тот покатился в угол. Кошмарный, идиотский автогол.

Наверное, ни одной команде с начала Евро-2020 не приходилось сделать для гола так мало, как хорватам, чтобы выйти вперёд в этом матче. Они даже не прессинговали: просто стояли на своей половине поля и смотрели, как испанцы забивают сами себе.

«Что ты наделал?» Какой нелепый автогол сборной Испании на Евро! «Что ты наделал?» Какой нелепый автогол сборной Испании на Евро!

Автогол сам по себе – неприятность, но ещё хуже были его последствия. Испания надолго бросила играть и за следующие 15 минут нанесла всего один удар по воротам Ливаковича (в первые 20 минут было четыре удара). Более того, хорваты пару раз зацепились за мяч на чужой половине поля и дважды опасно прорывались в штрафную, доведя один из моментов до удара Николы Влашича в пяти метров. Испанцы утратили контроль над игрой, а мяч застрял в центре поля.

В голевой атаке испанцев сначала тоже ничего не предвещало опасности. Был неспешный перекат мяча, но события ускорил Сарабия: он оказался на правом фланге, сместился с фланга в центр, получил пас от Коке и отдал точно на Педри, хотя против него нарушали правила. Резкая смена позиции сбила позиции хорватов: они слишком стянулись к мячу и оголили противоположный фланг. Поэтому Ферран и Гайя на протяжении всего эпизода были вдвоём против одного соперника. В течение 10 секунд Гайя нанёс два удара из одной и той же точки, и каждый раз его партнёры по команде были первыми на подборе: сначала Коке и Сарабия сохранили мяч и продолжили атаку, потом Сарабия добил с третьего удара.

Фото: Wolfgang Rattay/Getty Images

Удивительная пассивность при обороне и великолепная игра Сарабии, который разогнал эту атаку, сохранил мяч после первого удара и сам нанёс голевой. Ну и сама смена фланга (Торрес оказался слева, а он – справа) тоже внесла беспорядок. На самом деле, эпизод был не единичным, Сарабия и Торрес поменялись флангами насовсем.

Если учесть, что команде Энрике просто не повезло выйти вперёд, потом не повезло с пропущенным голом, а потом они преодолели эмоциональные последствия автогола – было трудно представить, за счёт чего хорваты могут победить после перерыва. Было больше похоже, что испанцы борются не с хорватами, а сами с собой.

Второй гол в ворота Ливаковича был похож на момент, который упустил Мората. Только на этот раз подача шла с левого фланга (зато подавал тоже Торрес). Ну структурно та же ошибка, что и в первом голе: слишком узкая оборона, из-за чего на дальнем фланге остаётся свободный игрок. Сейчас это был Сарабия. Аспиликуэта сделал рывок в его зону, и Сарабия отошёл дальше на фланг, поменявшись с фулбеком местами. Ну и сам удар отличный: Аспиликуэта своевременно рванул из-за спину Гвардиола, легко выиграл позицию (даже слишком легко) и уверенно пробил мимо вратаря.

Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа. Энрике нашёл способы усилить игру Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа. Энрике нашёл способы усилить игру

Казалось, что при удобном счёте испанцам будет ещё проще всё контролировать: хорватам придётся раскрываться, появится пространство и можно доводить матч до победы. Но почему-то второй забитый гол плохо повлиял на команду. В частности, стал хуже держаться мяч. Отходить назад и защищать преимущество, конечно, не стали (не умеют), но и высокое владение стало рискованным. У хорватов прошли три опасные атаки в течение 10 минут.

Лучший момент имел Гвардиол, который проиграл Аспиликуэте позицию при пропущенном голе. Влашич прошёл по флангу, разыграл с Гвардиолом стенку, и тот бил с 10 метров и из-под защитника (кстати, Аспиликуэты, который не успел накрыть удар). Симон вытащил сложнейший удар. Ещё более сложный он вытащил от Крамарича, который бил из офсайда. Эпизод не пошёл в статистику, но очень хорошо показывает, как вратарь справился с последствиями своей ошибки: как будто её и не было. После того эпизода Симон был великолепен.

Энрике заметил, что его команда не контролирует ситуацию, и тут же отреагировал двойной заменой. Вместо Гарсии вышел Пау Торрес – неожиданная замена центрального защитника без травмы – а вместо Сарабии появился Дани Ольмо. Это значило, что Торрес в очередной раз меняет фланг. Он снова ушёл направо и через пять минут забил.

Судья Джюнейт Чакыр сделал паузу в игре, чтобы футболисты могли попить. И возобновил игру, когда никто не был готов: ни хорваты, ни испанцы. В частности, Коке и Гвардиол в момент возобновления игры пили – стояли на поле с бутылками. Торрес оказался один на дальнем фланге и вышедший на замену Пау Торрес быстро сделал передачу на 40 метров. Вингер «Сити» легко убрал догонявшего Гвардиола на противоходе и пробил вратарю между ног. Но сама ситуация – абсурд.

Фото: Hannah McKay/Getty Images

3:1 за 13 минут до конца – это очень похоже на победу. И очень трудно объяснить, почему именно после этого начался худший отрезок испанцев за всю игру.

Сборная Далича отреагировала на третий пропущенный так же, как на второй: всплеском активности. Далич сделал двойную замену и перешёл на 3-4-3 с тремя форвардами в узкой позиции, который постоянно играли в штрафной, и Пашаличем и Брекало в роли вингбэков. Очень рискованно, хотя при таком счёте ничего другого не оставалось. Хорватия действительно тут же стала нагнетать давление: забрала мяч, вступала в отбор после потерь и мощно загружала фланги. Удивительно, но Испания оказалась к этому не готова. Команда не смогла ни забрать мяч и усыпить игру, ни защищаться без мяча.

Второй гол – имени Модрича. Сбил с толку всю оборону, подключившись в штрафную при ауте, подхватил мяч, протащил к воротам и выдержал идеальную паузу, а потом вложил мяч в ногу Будимиру. Тот бил с метра, мяч каким-то чудом заблокировал Аспиликуэта, но с добиванием Оршича никто не справился.

Фото: Wolfgang Rattay/Getty Images

Третий гол начался с отбора Брозовича в центре поля и быстром переходе в атаку. Оршич подключился из глубины и вбежал прямо в центр вратарской – за никто не бежал и его никто не встретил, а Пау Торрес, который должен был с ним играть при подаче, очень удивился, обнаружив Оршича у себя за спиной и стал предъявлять претензии партнёрам. Безобразная игра в защите, и лично Торреса, и команды в целом.

Только в такой безумной игре Мората мог забить победный гол, причём классный: он не замкнул подачу на пустые ворота, а обработал сильный пас и тут же пробил с левой под перекладину. Но в целом по уровню нелогичности всего происходящего это было именно безумие.

Лучший матч Евро-2020! Испания дожала соперника в игре с восемью голами Лучший матч Евро-2020! Испания дожала соперника в игре с восемью голами

Испанцы нелепо забили сами себе, хотя были очевидно лучше, сравняли счёт в отрезке, когда у них мало что получалось, потом гол Аспиликуэты с игры с позиции центрального нападающего, идиотский гол имени паузы на водопой, дворовый футбол в концовке, ну и да, классный победный гол Мораты не из офсайда. Это совершенно зашкаливающее количество странных событий на 120 минут игрового времени.

О качестве футбола говорить не хочется. Да, оно было невысоким, зато сколько сюжетов. Во всех матчах группового этапа у хорватов не было такого количества событий, как в этой игре с испанцами. Побольше бы таких игр.

Хорваты заслуживают только комплиментов. Минут 5-7 в первом тайме и минут 10-15 во втором они взрывались качественными атаками (заметную роль в обоих отрезках играл Влашич) и если не прижимали Испанию, то как минимум создавали отличные моменты на встречных курсах. И отдельно надо отметить Модрича. На третьем месте в команде по количеству точных пасов, при этом ни одной невынужденной потери за 90 минут основного времени и два паса под удар, один из которых – голевой. Он включается эпизодами, но каждый раз это безумно опасно.

А Испания слишком не умеет контролировать ход матча, в котором она явно превосходит соперника. На этом фоне даже скучнейшая Англия выглядит логично и убедительно.

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