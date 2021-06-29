Французских болельщиков призвали не ехать в Россию на Евро. Они и не приедут

Министр спорта Франции заблаговременно, ещё до начала матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии, призвала болельщиков «трёхцветных» воздержаться от поездки на четвертьфинал в Россию. В своём обращении Роксана Марасиняню коснулась не только ближайшей стадии турнира – даже финала.

«Настоящим любителям футбола, которые хотят поддержать французскую команду, будет сложно это сделать, — отметила она. — Ситуация со здоровьем во Франции должна быть сегодня в приоритете. В России сейчас много подтверждённых случаев коронавируса. Поэтому мы должны быть осторожны, и я бы сказала: «Давайте болеть за них из Франции и ждать, пока они пройдут дальше. Посмотрим, как мы сможем поболеть за команду в финале».

Неудивительно, что после поражения французов болельщики разразились ироничными репликами в адрес чиновницы в «Твиттере».

Abushkin2: «Госпожа Марасиняню явно что-то знала».

Pal_Sanja: «Поспешила чиновница».

CaseFile: «Хорошо, не поедем. На всякий случай и футболисты сборной Франции тоже не поедут».

SeaShadow: «Министр спорта Франции призвала болельщиков Франции не ехать на 1/4 финала Евро. Сборная Франции с ней согласилась».

III30174179: «Не говори «гоп», пока не обыграл Швейцарию!»

RoshiaNoRaion: «Министерство спорта Швейцарии порекомендовало сборной Франции посидеть дома и посмотреть матч в Петербурге по телевизору».

Valorex28: «Видимо, футболисты министра тоже услышали».