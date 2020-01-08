Для капитана Украины и Россия — не чужая. Ленинград и российские тренеры в жизни Ярмоленко

Сборная Украины, в отличие от России, вышла из группы на Евро-2020 и сегодня в 1/8 финала сразится со шведами. А поведёт украинцев за собой Андрей Ярмоленко, собравший за групповой турнир три результативных действия (2 гола и 1 ассист). Между прочим, капитана жёлто-синих многое связывает с Россией. Рассказываем что.
Ярмоленко родился в Ленинграде
Родители Ярмоленко родом из Черниговской области. В конце 1980-х они перебрались в Ленинград, где им предложили хорошую работу. Там и появился на свет Андрей. Причём первое время мама будущего капитана сборной Украины жила в России одна, без мужа — он приехал в Ленинград уже после рождения сына.
В России семья Ярмоленко прожила около трёх лет, после чего они вернулись на родину. Однако сам Андрей не считает Санкт-Петербург своим родным городом. «По себе чувствую: моя родина там, где прошло моё детство. А рос я в Чернигове и в Черниговской области, у своих бабушек. Часто к ним приезжаю, и такая ностальгия охватывает!» — рассказывал он в интервью «Бульвару Гордона».
Фото: Genya Savilov/EuroFootball/Getty Images
Андрей раскрылся в киевском «Динамо» при российских тренерах
Местом рождения «российский след» в судьбе Ярмоленко не ограничивается. Большой вклад в его становление как футболиста внесли тренеры из России — Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.
При Сёмине он дебютировал в родном киевском «Динамо»: в конце матча с «Ворсклой» (2:1) вышел на замену и забил победный гол. При этом помогавший Сёмину в «Динамо» Сергей Овчинников вспоминал, что Юрий Палыч изначально был не в восторге от Ярмоленко.
«Юрий Палыч отправил меня посмотреть на вторую команду «Динамо». Я притащил ему оттуда Андрея Ярмоленко и Романа Зозулю. Когда Юрий Палыч увидел Ярмоленко, то не понял, зачем я его вообще привёл. Андрей был щупленьким, а ему были нужны физически сильные игроки. Но Сёмин не отмахнулся, присмотрелся к Ярмоленко и начал вводить его стартовый состав».
В мае 2009-го давнего товарища Сёмина у руля «Динамо» сменил Газзаев. Он тоже оказал большое влияние на Ярмоленко. Прежде всего, это касается смены его позиции на поле: Андрей стал играть на фланге атаки, а не в центре, как это было при Сёмине.
«Даже не могу представить, где бы я был сейчас, если бы не Газзаев. Он очень сильно меня поддерживал на ранних этапах моей карьеры в «Динамо». Спасибо ему за то, что мне доверял, хотя его все за это критиковали. Сложный тогда был период, но тренер в меня верил, и это сыграло ключевую роль в моей карьере», — признавался Андрей в 2017 году сайту «Команда №1».
Именно при Газзаеве в 2009 году Ярмоленко впервые получил вызов в сборную Украины. Чуть позже «Динамо» снова принял Юрий Сёмин. Всего под руководством российских специалистов Ярмоленко наиграл более сотни матчей.
Фото: Stephen Pond/Getty Images
Интерес к Ярмоленко неоднократно проявляли клубы РПЛ
На пике карьеры Андрей мог оказаться в «Зените». В 2013 году питерцы предлагали за него 30 млн евро, но в «Динамо» ответили отказом. Также интерес к Ярмоленко в своё время проявлял «Анжи».
Недавно в СМИ появилась информация, что Андрей может перейти в «Спартак». Капитан сборной Украины мог стать частью сделки по переходу в «Вест Хэм» полузащитника красно-белых Алекса Крала. Однако агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что вариант с переездом Ярмоленко в Россию «даже не может обсуждаться».
Сам Андрей также исключает возможность перехода в российский клуб. «Родные знают мою жизненную позицию, поэтому понимают, что на предложение из России я не соглашусь. Батя меня точно не поймёт», — сказал Ярмоленко в 2016 году.
Ярмоленко продолжает говорить на русском языке
Практически все в сборной Украины, в том числе и Ярмоленко, говорят на русском языке. За это Андрея нередко критиковали на родине. Так, в 2018 году Ярмоленко подвергся критике со стороны директора департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николая Несенюка.
«Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать, — заявил в ответ Ярмоленко. — Я могу общаться с вами на украинском, могу — на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Мне всё равно, кто и что говорит обо мне и о том, на каком языке я общаюсь».
- 29 июня 2021
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