«Снова московит?» На Украине возмутились тем, что в сборной говорят на русском языке

Украинская писательница Лариса Ницой подняла в «Фейсбуке» волну обсуждения (и возмущения), почему футболисты сборной Украины дают интервью на русском языке.

Вот её пост:



«Довбик. Что, снова? Снова «московит»? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал про украинского героя, сходили к нему и сказали, что украинские герои говорят по-украински. По-хорошему ему скажите, потому что он никогда этого не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?»

Позже она написала, что ей позвонил Артём Довбик. Правда, в конце писательница высказала сомнение в реальности личности звонившего.



«Я ему сказала, что украинской звезде и герою неприемлемо говорить в публичном пространстве на неукраинском языке. Объяснила почему. А он сказал, что, хотя его родители были украиноговорящими, он постоянно был с русскоязычными тренерами.



Попросил написать пост о том, что он поговорил с тренерами и они пришли к выводу, что будут говорить на украинском на всех пресс-конференциях.



Я пишу этот пост. И это была бы хорошая история. Слишком красивая. И очень хочется в неё верить. Но я думаю, это был не Артём, а лохотрон. А может, я уже так расстроена?»

В комментариях, конечно, открылся портал в ад.



Мирон Колодко: «А наши со временем озадачатся, говоря на языке москалей, что унижают не только своё личное и национальное достоинство, но и достоинство своих родителей, дедов и прадедов. Очень хочется верить, что они всё равно разбудят украинское единство, которое в них заложено с молоком матери».



Vitaliy Melnik: «Половина Украины разговаривает на русском языке, всё правительство на нём говорит, президент на нём говорит, но нет же, есть великие патриоты, которые только умеют разжигать ненависть, в первую очередь, к самим себе».

Другой пользователь «Фейсбука» предложил футбольной ассоциации Украины прописать в контрактах членов сборной обязанность говорить на украинском языке.



«Может ли футболист украинской сборной выйти на поле в любимой футболке — фиолетовой, разноцветной, любой – не в сине-жёлтых тонах? Нет, потому что это определяется УАФ, а не доброй волей спортсмена. Может ли украинский футболист носить футболку с рекламой любимого бренда, а не официального спонсора? Нет, потому что это будет нарушение обязательств, взятых УАФ. Вот и ассоциация в контрактах с главным тренером и командой должна прописывать публичные комментарии, которые члены сборной должны давать на государственном языке. И уверен, что будет, как случилось с украиноязычным дубляжом — все заговорят [по-украински], потому что это: а) правильно; б) красиво; в) является волей тех, кто сборную поддерживает».

Сборная Украины действительно почти в полном составе говорит на русском языке – украинским телеканалам даже приходится включать синхронный перевод во время их интервью. Андрей Шевченко ещё в 2016 году обещал, что будет давать интервью на «мове»: «Я умею говорить на украинском языке. Это мой родной язык. Вот только с практикой проблемы. Я обязательно буду говорить по-украински».



Только вот интервью до сих пор он даёт на русском – и это возмущает определённую часть украинцев.