«Меня ударили в лицо...» Подробности избиения российского болельщика на матче Украины

Российского болельщика избили на матче сборной Украины на Евро-2020. О подробностях мы писали ранее.

Пострадавшим оказался Денис Смоленский — проживает в Шотландии, но родом из Тулы.

Колоритного фаната с флагом России заприметили ещё до начала матча: в интервью он рассказал, что будет болеть за украинцев вместе с двумя своими друзьями: первый был в форме Украины, второй — в форме сборной Польши. Все они, как оказалось, живут в Глазго.



«За Украину болею, почему нет-то? Кого мне бояться? Конечно, знаю о конфликте Украины и России. Украина — это тоже моя страна. Что сделать, чтобы не было войны? Не знаю», — сказал молодой человек с флагом России в видео, опубликованном на YouTube-канале «Бомбардир». По ходу беседы в разговор вступил рядом стоящий болельщик в украинской форме: «Он болеет за Россию — я с ним болею за Россию, — поддержал россиянина товарищ с Украины, с которым его сфотографировали на арене. — Он будет за Украину — я болею за Украину. Мы хотим дружить, а не в войнушки играть. Как говорил Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно».

Видимо, не все украинские болельщики смотрели кота Леопольда. Во время матча милая история получила неприятное продолжение: на россиянина напали украинцы. Сначала отобрали флаг, затем принялись избивать. Лишь украинский друг смог отбить россиянина от агрессивно настроенных украинских фанатов.



Коллеги из RT связались с самым узнаваемым болельщиком последних дней. В интервью уроженец Тулы рассказал подробности произошедшего.

«Мы на самом деле лучшие друзья из стран, которые, может быть, в нормальной жизни не стали бы дружить из-за политики, — начал Смоленский. — Но мы купили билеты, потому что этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — в пять. Мы просто хотели поехать на футбол. Польша была на чемпионате Европы, но проиграла, Россия тоже проиграла, остались только украинцы. Для Сергея это была первая игра, хотели просто мирно посмотреть.

Провокации не было, даже не планировали. Понимаю, что могли быть какие-то проблемы, но об этом не хотели думать. Думали, что всё будет нормально».

Фото: Robert Perry/Getty Images

Из интервью мы узнаём, что друзья попали на украинский сектор, где некоторым болельщикам не понравился российский флаг. С вопросом: «Что ты здесь делаешь с этим флагом?», подвыпившие фанаты старались вырвать заветный триколор из рук. Объяснения в духе: мы болеем за одну и ту же команду и какая разница, в какие цвета мы одеты — не прокатили. Дальше завязалась перепалка, последние секунды которой были запечатлены на видео.

«Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку, — продолжал избитый россиянин. — Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место».

Друзья остались на матче — их пересадили на другие места. По словам Сергея (того самого друга с вирусной фотографии), многие украинские болельщики стали их защищать и выразили слова поддержки после конфликта.



Украинский фанат, напавший на российского болельщика, был задержан в Глазго в тот же день. Будет ли россиянин добиваться продолжения дела — неизвестно. Зато известно, что случилось с флагом и шапкой-ушанкой — ценные трофеи обидчики забрали с собой. Зачем? Для того, чтобы сделать фотографию, на которой они топчат триколор.



Грустно, что коллеги не задали главный вопрос: повторил бы россиянин свой перформанс в следующий раз? Так или иначе это очень грустная, но поучительная история. С Украиной мы, к сожалению, пока не братья — лишь соседи.