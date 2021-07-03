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Чехия – Дания, прямая трансляция матча 1/4 финала Чемпионата Европы 2020, Онлайн матча Чехия – Дания, 3 июля 2021

Евро-2020. Онлайн. Разгромили Россию, теперь — в 1/4 финала. На месте датчан могли быть мы
Андрей Буров Дмитрий Росип
,
Евро-2020. Онлайн
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Скандинавы нацелились на повторение успеха 1992 года?

Привет, друзья! Сегодня, 3 июля 2021 года, мы узнаем всех полуфиналистов Евро-2020. В первом матче дня сборная Чехии встретится в Баку с датчанами. Скандинавы на групповом этапе разгромили Россию (4:1) и вышли в плей-офф с тремя очками. Теперь они бьются за выход в полуфинал чемпионата Европы. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции — будет интересно.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
Дания
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