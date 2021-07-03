Три года назад сборная России громила Чехию. И где теперь они, а где мы?

Перед Евро-2020 мало кто мог предвидеть четвертьфинальную пару Чехия — Дания. Сборная России заняла последнее место в группе B, а совсем недавно с довольно средним составом выносила чехов (5:1). Пока команда Ярослава Шильгавы готовится биться за путёвку в полуфинал, в России задаются вопросами, как реформировать наш футбол. Куда пропал состав, который громил чешскую сборную?

Многие футболисты больше не играют в сборной России при Черчесове

Товарищеский матч с Чехией проходил 10 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону. Это была вторая игра команды Станислава Черчесова после успешного домашнего чемпионата мира; тремя днями ранее была обыграна Турция в Лиге наций (2:1).

Стартовый состав нашей национальной команды спустя три года выглядит удивительно: Лунёв, Фернандес, Семёнов, Нойштедтер, Рауш, Кузяев, Газинский, Ионов, Ерохин, Черышев, Заболотный. По ходу второго тайма Черчесов произвёл шесть замен, выпустив Смольникова, Зобнина, Полоза и в последние 10 минут — Стоцкого, Камболова, Сорокина.

Многие из игроков, выходивших играть с Чехией, впоследствии выпали из обоймы сборной. Например, Андрей Лунёв сыграл в матче с Германией и Швецией в конце 2018 года и с тех пор ворота национальной команды не занимал. Роман Нойштедтер также выходил в этих двух играх, а в следующий раз появился в футболке сборной через два года — в матче с Сербией на 13 минут. Рауш провёл две встречи с Германией и Швецией и больше в команду Черчесова не вызывался. С начала 2019 года Ерохин сыграл всего 121 минуту за сборную, Заболотный — 227.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что касается футболистов, вышедших на замену, то у них с игровым временем ещё хуже. У Сорокина и Стоцкого эта игра так и осталась единственной за сборную (3 и 10 минут соответственно). Смольников с тех пор играл только с Венгрией (14 октября 2020 года). У Камболова — 72 минуты, у Полоза — 71 в трёх играх. Неужели все они так сдали за пару лет?

3:0 к 29-й минуте матча

Товарищеский матч начался для России великолепно: за полчаса Ионов и Заболотный соорудили три мяча. На восьмой минуте Газинский отправил в штрафную отличный навес, после которого Ионов открыл счёт, ударив в нижний угол ворот с близкого расстояния — 1:0. Просто насладитесь передачей полузащитника «Краснодара» в стиле Погба.

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Через 12 минут Заболотный воспользовался передачей Лунёва и, оторвавшись от защитника, увеличил разрыв в счёте — 2:0. Нападающий был превосходен в игре и на 29-й минуте заработал пенальти, который реализовал Ионов — 3:0. По ходу второго тайма чехи отыграли один мяч, но почти сразу Ерохин и Полоз прибили Чехию, доведя результат до крупного — 5:1. Кстати, ассистировал в двух последних голах Рауш.

Что говорили после разгромной победы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил на пресс-конференции, что, несмотря на разгромную победу, некоторые вещи нужно поправить.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Сегодня мы играли с Чехией. Команда имеет качества. Дали возможность сыграть тем, кто был лучше готов и подходит для тактики. Можно остаться в каких-то моментах довольными, что-то ещё нужно подправлять. В целом можно быть довольным. Нельзя допускать невынужденные ошибки. Это как в теннисе — если всё время бьёшь в ауты, то сопернику даже ничего делать не нужно. У нас было несколько таких моментов. Понятно, что нарочно никто не ошибается, но нужно иметь спокойствие. Сейчас поздравили двух дебютантов — Сорокина и Стоцкого. Команда живёт своей жизнью.

По большому счёту мы начали игру, как планировали, мощно нагнетали, прессинговали, забили три гола. Потом из-за невынужденных потерь, которые начали портить нашу игру, отдали инициативу. Соперник тоже стал проводить какие-то атаки. Естественно, мы набегались какое-то время без мяча. Во втором тайме взяли игру под контроль, забили два гола. Ну а моменты, в которых мы не сработали должным образом, надо проанализировать. Надо сказать, что на замены ребята вышли неплохо, но если замен много, то рисунок игры меняется. Менять игроков надо было. В перерыве Фернандес подсказал, что у него, возможно, спазмы, — поменяли. Ну и других тоже», – сказал тренер сборной.

Дмитрий Стоцкий, полузащитник:

«В сборной абсолютно нормально восприняли назначение Газинского капитаном сборной. Юрий вышел на поле и повёл ребят за собой. Если мы выиграли 5:1 — значит, хороший у нас капитан».

Алексей Ионов, полузащитник:

«У нас был хороший настрой на игру. Вышли сконцентрированными с первых минут, поэтому всё получалось. Мы чётко действовали в каждой зоне, выполняли установку, так что всё получалось легко. Конечно, мне лично было приятно играть дома, в Ростове. Я уже говорил, здесь хорошо болеют. Полный стадион, прекрасный вечер, замечательная поддержка, атмосфера, поэтому всё удалось. Лучший ли это момент у сборной России? Надеюсь, лучшие моменты ещё впереди. Будем готовиться.

Черчесов просил меня открываться за спину защитникам, искать зоны и ждать передачу от центральных полузащитников и защитников. И это в итоге сработало. Пространство образовалось, и мне надо было вбежать, а дальше нужно было только исполнить. Конечно, приятно забить первые голы в сборной. Посвящаю их семье — супруге и сыну».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Юрий Газинский, капитан:

«Вчера на теории Станислав Саламович сказал, что я буду капитаном. Это дополнительные эмоции и большая ответственность. Команда пошутила, как всегда. Дзюба пока не звонил. Всё впереди. Когда даётся игра и результат, кайфуешь от этого. От того, как болеют фанаты, мурашки идут. С турками у нас тоже получился хороший первый тайм. На уровне сборной всё по-другому. Только просядешь — соперник этим воспользуется. Мы сделали выводы из второго тайма с Турцией.

Не совсем понял, как пропустили. Какой-то сумбур. На теории посмотрим и исправим ошибки. После чемпионата мира мы раскрепостились. Такие турниры дают раскрепощённость, когда играешь с топовыми командами. От этого появляется уверенность и становится попроще».