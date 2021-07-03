Не Россия слабая, а Дания крутая? Она уже в четвёрке лучших на Евро!

Четвертьфинальный матч Чехия — Дания должен был подарить болельщикам не менее крутые эмоции, чем любая другая игра этой стадии. Увидеть Данию или Чехию так высоко в плей-офф Евро-2020 мало кто ожидал. Однако вряд ли кто-то поспорит с тем, что они прошли так далеко абсолютно заслуженно.

Перед матчем капитан сборной Чехии Соучек вручил капитану сборной Дании Кьеру футболку чешской команды с фамилией Эриксена. На футболке с 10-м номером написаны пожелания выздоровления Кристиану и есть автографы игроков сборной Чехии.

Неожиданные два гола датчан

Главный тренер Дании Каспер Юльманн выпустил тот же стартовый состав в игре с Чехией, что и с Уэльсом. Ярослав Шильгавы решился только на одно изменение после Нидерландов: вернулся отбывший дисквалификацию Боржил. Не успел матч набрать обороты, как первый заработанный угловой на пятой минуте принёс свои плоды сборной Дании. Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.

Чехия отодвинула игру от своих ворот после пропущенного мяча, но уже на 13-й минуте могла гореть 2:0. Длинная передача защитника со своей половины поля вывела Дамсгора почти один на один с Вацликом, но с плохим ударом нападающего справился вратарь. Спустя четыре минуты Дилейни был близок к дублю: откликнулся на навес Ларсена, вот только пробил чуть выше ворот.

Несмотря на опасные атаки датчан, Чехия пыталась навязать сопернику свой футбол, взяв мяч под свой контроль и через пас добираясь до ворот Шмейхеля. Хороший момент чехи создали на 22-й минуте, когда Голеш получил точный пас в штрафной и с ходу пробил. Мяч летел под левую штангу, но Шмейхель продемонстрировал своё мастерство и сделал классный сейв. Чехия получила возможность повторить гол Дании, забив с углового, тем не менее защитники номинальных гостей справились с подачей, выбив мяч из штрафной.

Однако этот момент у ворот Шмейхеля был единственным для Чехии в первом тайме. Под занавес первой половины Дания отличилась во второй раз: Мехле с левого фланга внешней выполнил шикарный кросс к линии вратарской, откуда Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину.

Как Шик догнал Роналду

Шильгавы не устраивало положение дел, поэтому в начале второго тайма он произвёл две замены, выпустив Янкто и Крменчика вместо Голеша и Масопуста. С первых минут чехи пошли вперёд и нанесли два опасных удара. Сначала Барак пробил из-за пределов штрафной, но Шмейхель справился с ударом. Минутой позже Каспер полетел в угол ворот, спасая Данию после удара Шика.

Впрочем, настойчивость чешского форварда принесла успех. Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, лучший бомбардир Чехии подставил ногу и переправил мяч в нижний угол. Благодаря этому голу Шик сравнялся с Роналду по количеству забитых мячей на Евро-2020. Помимо этого, Патрик стал девятым игроком, забившим пять и более голов в одном финальном турнире чемпионата Европы.

После гола Шика ожидалось, что чехи пойдут вперёд, заставив Данию прижаться к своим воротам. Так и произошло, правда, на несколько минут. Удивительно, но после третьего гола в этом матче ближе к забитому мячу была Дания, а не Чехия. Стоит признать, что физические кондиции не позволили отыграться чехам. Команда Юльманна одержала «рабочую» победу и прошла в полуфинал Евро-2020, где сыграет с победителем пары Украина — Англия в Лондоне на «Уэмбли» 7 июля. У Дании очень крутая сборная!