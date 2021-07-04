Сборная Украины – колоссальное разочарование. Команда струсила и отказалась от стиля

Прекрасно понимаю, что после заголовка меня обвинят в предвзятости, зависти или ненависти, поэтому сразу хочу разъяснить: я – большой поклонник сборной Украины как команды, умеющей играть в симпатичный футбол. Во всяком случае был им в течение последних двух лет, восхищался её стилем и подбором футболистов. И когда украинцы, например, весело и задорно отбегали стартовый матч турнира против Нидерландов, было совершенно не сложно признать, что «непримиримые соседи» играют в футбол гораздо интереснее, чем наша родная сборная.

Но то, что случилось в дальнейшем, разочаровало очень сильно. После трудовой победы над Швецией в 1/8 финала писать ничего не хотелось (всё-таки результат достигнут, нет смысла рассуждать о спорной игре), зато сейчас промолчать уже сложно. Простите, но Украина по ходу турнира катастрофически испортилась. Она не просто стала слабой, но ещё и добровольно отказалась от собственного лица. То есть от того, что отличало её на фоне нашей многострадальной сборной, да и многих других команд. И матч с Англией – это очень закономерный, грустный итог. Украина попросту струсила.



Даже сложно сказать, чем стратегия Шевченко была лучше, чем высмеянный и оплёванный публикой план Черчесова на игру с Данией. У Украины прослеживались ровно те же стремления: а) оборонительная схема 5-3-2 (у России были 5-2-3, но тоже не в агрессивном варианте); б) попытка выгнать соперника на фланги, хотя Англия и сама туда бы с удовольствием ушла – в центр она всё равно лезет редко; в) отказ от прессинга и откат назад сразу; г) низкое расположение опорников – опять же, для подстраховки на случай потерь. Но из-за такой структуры фактически отсутствовал «билд-ап» — выходить можно было разве что за счёт открываний Яремчука в недодачу или рывков Зинченко.



И при всех этих трусливых (ОК, давайте назовём их «прагматичных») нюансах Украина оказалась удивительно неспособной обороняться и терпеть. Она пропустила в первой же атаке (а перед голом три минуты не могла отнять мяч), да и далее фактически любой заход англичан в штрафную приводил к опасному моменту. Какие тогда были положительные черты у Украины, если сравнивать с Россией в матче с Данией? Прессинга не было, редкие выходы в быструю атаку не реализовывались, собственная позиционная структура отсутствовала, центральные защитники при голах выключались. Я вижу лишь один плюс – не было выносов вперёд в борьбу. Зато вместо них проскакивали пустые перекатывания туда-сюда.

Грустно, что единственные пять минут футбола от сборной Украины случились перед перерывом, когда Шевченко из-за травмы Кривцова выпустил Цыганкова и перестроился на 4-3-3. Команда тут же, моментально совершила три классных подряд выхода из обороны в атаку за счёт игры через центр! И все атаки завершились входами в штрафную. Так если эта структура комфортна для Украины, стоило ли её ломать, пытаясь подстраиваться под Англию? Англия же – она тоже сама по себе трусливая. И заключительные минуты первого тайма как раз и показали, что играть с ней можно.



После перерыва англичане выстрелили моментальным дуплетом – и смотреть дальше было уже не на что. Здесь как раз стоит вести речь о слабой психологии и неумении терпеть: сильные команды так не рассыпаются, при 0:2 они не привозят тут же быструю атаку на свои ворота. Поэтому я правда не понимаю, чем здесь можно гордиться. Вроде бы ситуация была из категории «нечего терять» (вспомните, как Россия отыграла с Хорватией в такой же), но степень зажатости оказалась катастрофической.

А чем вообще можно гордиться Украине?

Единственный действительно сильный и цельный футбол Украины пришёлся на матч против слабой Македонии.



С Нидерландами веселье было, но непродолжительное. И в конечном итоге, сравняв счёт, команда Шевченко сразу же легко пропустила третий.



С Австрией – кошмар-кошмар. Созидание оказалось нулевым — всего два удара и 0,1 xG, зато соперник нанёс 15.



С Швецией в 1/8 финала – отказ от стиля и переход на 5-3-2, ставка на оборону, везение со штангами и перекладинами, несчастный случай с удалением у соперника в концовке. И вряд ли матч был выигрышным. Ничейным – в лучшем случае.

С Англией – без шансов. Позорный первый тайм, позорная концовка, когда Украина даже не пыталась атаковать или прессинговать.



Но самое печальное, повторю, — то, что Украина и близко не раскрыла свой атакующий потенциал. Имея действительно интересных творческих игроков, она в четырёх матчах из пяти созидала менее 1 xG за матч, а потом превратилась в серую массу – без яркой игровой идеи ли хотя бы просто железного характера.



И да: теперь она ничем не лучше России. Ничем, кроме результата.



Хотя и по поводу результата можно спорить – очков на групповом этапе обе команды набрали поровну.