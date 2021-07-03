Дания — команда без слабых мест. И у неё есть одна суперспособность

Матч Чехия — Дания гарантированно давал сенсацию в полуфинале чемпионата Европы: до начала турнира ни одну из этих команд не ждали так далеко. Но это не повод воспринимать их как равных. Команда не только категорически не похожи друг на друга, но и находятся в разных весовых категориях.

Чехи прошли стадию 1/8, не продемонстрировав гениального тренерского плана, суперкачественной игры и героизма. В первую очередь они продемонстрировали, насколько сырой и несбалансированной была команда Франка де Бура. Её удалось выключить высоким прессингом в сочетании с персональными ориентировками в центре.



Звучит мощно, но дело в том, что поддерживать интенсивный высокий прессинг все 90 минут невозможно: его приходится чередовать с отрезками в среднем блоке и компактной игрой за линией мяча, чтобы перевести дух. Чехию можно ловить на смене ритма – вернее, надо управлять ритмом самостоятельно. Нидерланды этого не сделали, более того, у де Бура не было никаких идей по прохождению прессинга, кроме индивидуального мастерства игроков. А когда не получилось – команда перешла на забросы. Хотя система розыгрыша и особенно смена позиций неплохо помогает разбивать прессинг.



Это превью с напоминанием о сборной Нидерландов понадобилось для того, чтобы напомнить: Чехия не настолько хороша, как могло показаться по 1/8. Это очень симпатичная команда с динамичным игроками, но точно не команда без слабых мест. Наоборот, у неё скорее только один приём: топовый прессинг, которым она маскирует все недостатки.



Один из ключевых недостатков – команда плохо распоряжается мячом. Из пяти голов Чехии на Евро только два забиты с игры, и оба в быстрых атаках. Ни одного в позиционной атаке после долгого владения. Но уже на пятой минуте матча с Данией чехи пропустили. Это сценарий, в котором было трудно замаскировать недостатки прессингом.

Фото: Valetin Ogirenko/Getty Images

В первом тайме неспособность чехов создавать в позиционных атаках бросалась в глаза. Они нанесли семь ударов, но только четыре из них с игры.



Датчане тоже умеют в прессинг, хотя это не приём, который определяет их стиль. Вообще, это на удивление вариативная команда, опровергающая стереотипы о скандинавском стиле. Например, Хёйберг – один из умнейших контролирующих опорников турнира, https://www.championat.com/football/article-4179123-pochemu-glavnyj-transfer-tottenhema-v-sezone-202021--emil-hejberg.html (гиперссылка в новом окне) наряду с Жоржиньо и Бускетсом. И явно сильнее Родри – по крайней мере, в матчах сборных. Дания уничтожала Финляндию в позиционных атаках (счёт не должен сбивать с толку), терроризировала Бельгию прессингом и контратаками и здорово перестраивалась по ходу матчей с Россией и Уэльсом. Оба раза (хотя и в разной степени) тренер Каспер Юльманн переводил защитника Кристенсена в полузащиту, чтобы дать больше свободы Хёйбергу. Бонус – дальние удары, когда не идёт всё остальное. Именно дальними ударами были забиты первые голы России и Уэльсу, которые всё упростили.

В матче с Чехией датчане несколько раз опасно разбегались в контратаки. И в конце тайма забили второй. После долгого неспешного владения на правом фланге резко перевели мяч налево, Вестергор ускорил атаку, бросив мяч на ход Мэле вдоль бровки, а тот мастерски вырезал внешней стороной стопы на дальнюю штангу на удобной высоте. Сложнейший пас после быстрой смены фланга и удар в касание: такие голы забивают топ-клубы.



Тут можно отвлечься от воспевания качеств датчан и сделать несколько комплиментов Ярославу Шилгавы. Он адекватно оценил возможности команды и сделал радикальные перестановки. Ушёл Голеш – герой матча с Нидерландами и единственный ярко-выраженный опорник. Чехи перешли на 4-4-2 с очень смелой полузащитой. В центре остались Барак – самый креативный из полузащитников – и Соучек, который играл таргетмена. Ну и Янкто с Шевчиком в высоких позициях для сдваивания флангов и игры в навесы.



Это не очень интересный футбол, но очень логичный для команды, которая не умеет атаковать, но должна отыгрываться. И чехи даже забили быстрый гол, пусть и не после навеса: Шик потрясающе поймал сложный прострел и ударил из-под соперника. Проблема в том, что чехи всё-таки больше грузили верхом, а Вестергор, Кристенсен и Кьер были как бы и не против.



Во втором тайме Чехия сделала 15 навесов, но только тройка центральных защитников Дании сняла верх семь раз и выиграла пять верховых единоборств. Скорее можно говорить о том, что датчане могли выиграть крупнее, чем о том, что чехи могли сравнять. Несколько опасных контратак не закончились даже ударами, либо привели к неопасным ударам из-за плохих решений вышедшего на замену Поульсена и Брейтуэйта.

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Нет смысла критиковать Чехию или Шилгавы за поражение. Их лучшее качество, прессинг, потеряло решающее значение уже на пятой минуте, а главное умение в атаке, борьба в воздухе при стандартах, разбилось о сборную, которая занимает первое место на турнире по количеству выигранных воздушных единоборств.



Чехию могли спасти разве что классные удары из неочевидных ситуаций – вроде момента, когда бил Шик – и ошибки Шмейхеля, который не лучшим образом начал турнир. Ну или какие-то случайности. Не сработало, но это не умаляет достижений средней команды, которая из всех своих достоинств выжала максимум.

А вот Дания – другое дело. Кажется, что у команды, которая уже встречалась с соперниками самого разного уровня и стиля, просто нет слабых мест. Ну, если не говорить о ограниченном индивидуальном мастерстве – всё же у той же Англии оно выше. Но именно команда умеет практически всё и здорово реагирует на перестановки, которые Юльманн делает в каждом матче. Вообще, такая невероятная управляемость (вы часто слышали о ложных разыгрывающих опорниках? А ведь это ключевой момент матча с Уэльсом) – это суперспособность команды. Мало кто может настолько же быстро и без потери качества переключаться между разными стилями.



Во втором тайме с Чехией его не устроило просто отбиваться от верховых подач (хотя получалось неплохо), и он сменил схему. Дания перешла на пятёрку чистых защитников и тройку полузащитников, окончательно выкосила весь центр (как следствие, подачи с флангов в борьбу стали безальтернативной возможностью Чехии доставить мяч в штрафную), а контратаки через фланги заработали ещё эффективнее. Отличное и своевременное управление игрой, и отчасти невезение, что соперника не удалось разгромить.