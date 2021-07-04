Тренер Шевченко проигрывал и крупнее. Антирекорд сборной Украины принадлежит ему

В начале октября 2020 года сборная Украины с треском провалилась в Париже. В товарищеском матче против чемпионов мира на «Стад де Франс» команда Андрея Шевченко впервые пропустила семь мячей. Впрочем, тогда украинская сборная спокойно отреагировала на собственный казус. Свежий разгром от англичан — повод вспомнить антирекорд.

Коронавирус повлиял на исход матча

Перед товарищеским матчем в Париже на Шевченко свалились кадровые проблемы. Вратари Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус и были вынуждены уйти на карантин. По той же причине отсутствовали игроки «Шахтёра» Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

А поскольку в обойме остался только один здоровый вратарь, Георгий Бущан, пришлось заявлять в качестве резервного легендарного Александра Шовковского, который на тот момент уже завершил карьеру и работал ассистентом Шевченко в национальной команде.

В старте против сборной Франции вышел всё-таки Бущан, а 45-летний Шовковский занял место на скамейке запасных. Уже к концу первого тайма Украина умудрилась пропустить от действующих чемпионов мира четыре гола. Счёт открыл вундеркинд Камавинга, потом дублем отметился Жиру, а под конец первой половины встречи Миколенко после подачи углового забил автогол.

После перерыва Украине удалось сократить преимущество французов благодаря точному удару Цыганкова. Но даже после забитого гола команда Шевченко продолжила сыпаться. Толиссо забил шикарным обводящим ударом, а Мбаппе здорово разобрался с украинскими защитниками, послав мяч мимо Бущана. Под конец встречи Гризманн воткнул седьмой мяч в ворота сборной Украины, установив окончательный счёт — 7:1.

Несмотря на самое крупное поражение в истории, Шевченко после матча сохранял спокойствие.

«Попав в такую ситуацию (коронавирус), игроки отнеслись к матчу с той серьёзностью, с которой могли. Игроки, которые выходили на поле, старались и пытались играть. Сравнивать команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Всё хорошее мы будем забирать.

То, что произошло сегодня, — стечение обстоятельств. Сборная Франции — чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними.

Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, когда мы могли хоть как-то улучшить ситуацию по счёту: попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали ситуации, которые могли реализовать. Для зрителей было бы интереснее увидеть ещё несколько мячей», — отметил Шевченко.

Самые крупные поражения сборной Украины

В тот вечер в Сен-Дени украинцы впервые пропустили больше четырёх мячей. Ранее они проигрывали с разницей максимум в четыре мяча.

Самые крупные поражения в истории сборной Украины

• Хорватия – Украина – 4:0. Отбор Евро-1996. Главный тренер – Анатолий Коньков.

• Германия – Украина – 4:1. Плей-офф ЧМ-2002. Главный тренер – Валерий Лобановский.

• Румыния – Украина – 4:1. Товарищеский матч. Главный тренер – Леонид Буряк.

• Англия – Украина – 3:0. Товарищеский матч. Главный тренер – Олег Блохин.

• Испания – Украина – 4:0. ЧМ-2006. Главный тренер – Олег Блохин.

• Италия – Украина – 3:0. ЧМ-2006. Главный тренер – Олег Блохин.

• Нидерланды – Украина – 3:0. Товарищеский матч. Главный тренер — Алексей Михайличенко.

• Украина – Турция – 0:3. Товарищеский матч. Главный тренер — Алексей Михайличенко.

• Чехия — Украина 4:0. Товарищеский матч. Главный тренер – Олег Блохин.

• Украина – Франция – 1:4. Товарищеский матч. Главный тренер – Олег Блохин.

• Франция – Украина – 3:0. Плей-офф ЧМ-2014. Главный тренер – Михаил Фоменко.

• Словакия – Украина – 4:1. Лига наций. Главный тренер –

• Испания – Украина – 4:0. Лига наций. Главный тренер –

• Франция – Украина – 7:1. Товарищеский матч. Главный тренер –

• Украина – Англия – 0:4. Евро-2020. Главный тренер – • Хорватия – Украина – 4:0. Отбор Евро-1996. Главный тренер – Анатолий Коньков.• Германия – Украина – 4:1. Плей-офф ЧМ-2002. Главный тренер – Валерий Лобановский.• Румыния – Украина – 4:1. Товарищеский матч. Главный тренер – Леонид Буряк.• Англия – Украина – 3:0. Товарищеский матч. Главный тренер – Олег Блохин.• Испания – Украина – 4:0. ЧМ-2006. Главный тренер – Олег Блохин.• Италия – Украина – 3:0. ЧМ-2006. Главный тренер – Олег Блохин.• Нидерланды – Украина – 3:0. Товарищеский матч. Главный тренер — Алексей Михайличенко.• Украина – Турция – 0:3. Товарищеский матч. Главный тренер — Алексей Михайличенко.• Чехия — Украина 4:0. Товарищеский матч. Главный тренер – Олег Блохин.• Украина – Франция – 1:4. Товарищеский матч. Главный тренер – Олег Блохин.• Франция – Украина – 3:0. Плей-офф ЧМ-2014. Главный тренер – Михаил Фоменко.• Словакия – Украина – 4:1. Лига наций. Главный тренер – Андрей Шевченко • Испания – Украина – 4:0. Лига наций. Главный тренер – Андрей Шевченко • Франция – Украина – 7:1. Товарищеский матч. Главный тренер – Андрей Шевченко • Украина – Англия – 0:4. Евро-2020. Главный тренер – Андрей Шевченко

Таким образом, нынешний главный тренер сборной Украины потерпел от Англии четвёртое поражение с четырьмя или более пропущенными мячами. Но всё же надеемся, что таких неудачных игр у украинцев будет гораздо меньше.