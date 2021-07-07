Реальный футбольный термин или выдумка? Попробуй угадать

Чемпионат Европы скоро закончится. Вероятно, вы уже усвоили новые для себя выражения, хотя запомнить все футбольные термины невозможно. Слова вроде «офсайд» или «угловой» попадаются по ходу каждого матча, но есть и менее известные названия. Пройдите тест «Чемпионата», чтобы разобраться в тех словах, которые даже комментаторы редко используют. Впереди не только футбольный сленг, но и слова далекие от спорта.



Кстати, у всех поклонников футбола по-прежнему есть возможность выигрывать ценные призы каждые 90 минут. Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. Дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com и успейте испытать удачу.

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А теперь к тесту. Угадайте, есть ли такой футбольный термин?

Пройти тест также можно по ссылке.