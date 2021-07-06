«Мерзкие оскорбления». Английские фанаты затравили плачущую немецкую девочку

Ваша команда и так победила, зачем ещё обижать детей?

Во время матча Германии и Англии телекамеры выхватили на трибунах навзрыд рыдающую маленькую девочку – её сборная проигрывала на «Уэмбли» со счётом 0:2 и очевидно вылетала с турнира. Когда на экраны стадиона вывели эту картину, трибуны радостно встрепенулись, словно упиваясь слезами расстроенной болельщицы.

Но оказалось, что в этой истории возгласы болельщиков на стадионе ещё не самое худшее – пользователи «твиттера» пошли дальше и начали шутить над плачущей девочкой.

Безумная «толпа» припомнила Гитлера и Анну Франк, а кто-то даже посмел назвать девочку маленькой дурой.



«Если ты не посмеялся над плачущей немецкой девочкой, ты скучный».

«Маленькая плачущая немецкая девочка, что за прекрасный вид».

Тех, кто осудил эти «шутки», было куда больше. Вот, например, красноречивое пожелание одного из пользователей для тех, кому стало смешно с маленькой болельщицы: «Если вы, будучи взрослым человеком, публикуете фото плачущей немецкой девочки, то я надеюсь, что вы защемите свой половой орган ширинкой».

Житель южного Уэльса Джоэл Хьюз решил, что поддержка может быть не только словесной, и создал страницу JustGiving с целью собрать 500 фунтов стерлингов, чтобы «показать маленькой болельщице сборной Германии, что не все в Великобритании ужасны».

«Я видел мерзкие оскорбления, которые появлялись под фотографией маленькой девочки, — сказал Хьюз Sky News. – Меня это задело за живое: не только с точки зрения подлости онлайн-оскорблений, но и с точки зрения ксенофобии, которая затрагивает более глубокие вопросы о том, где находится Британия сейчас и как нас воспринимают на мировой арене».

Нужная сумма накопилась моментально, но в итоге удалось собрать значительно больше: сбор закрылся на цифре 36 180 фунтов стерлингов.

Три дня назад Хьюз писал: «Мы изучаем, как найти семью (если они, конечно, хотят, чтобы их нашли). Если выяснится, что мы не сможем с вами связаться, то ВСЕ деньги будут переведены на благотворительность. И нет, я не собираюсь в отпуск на Бали, как об этом пишут в социальных сетях».

Британца за его добрые намерения начали осуждать свои же: в «твиттере» его засыпали обвинениями в том, что он мошенник, а также оскорблениями его семьи. «Иронично, что я получаю столько оскорблений, учитывая, что собираю деньги для девочки, которая подверглась унижениям в интернете, – сказал Хьюз. – Страшно, как далеко могут зайти эти люди. Я-то довольно стойкий, но переживаю за свою семью».