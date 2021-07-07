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Евро-2020, Италия — Испания, курьёз: девушка-стюард приняла защитника Леонардо Бонуччи за фаната и не пускала на поле

«Это знак? ‎Италию не пустят к чемпионству»‎. Девушка-стюард приняла Бонуччи за фаната
Алёна Голева
Девушка-стюард приняла Бонуччи за фаната
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Кто-то посмеялся над казусом, а кто-то увидел скрытый смысл.

На Евро-2020 определился первый финалист. Италия выбила Испанию с турнира в серии пенальти (1:1, 4:2) и теперь ждёт соперника по решающему матчу. Помимо драматичной развязки, игра запомнилась забавным эпизодом. После точного удара с «точки» центральный защитник Леонардо Бонуччи подбежал к трибунам, чтобы разделить свой восторг с фанатами. Дорогу обратно на поле игроку преградила девушка-стюард, принявшая одного из героев полуфинала за обычного фаната.

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Недоразумение быстро разрешилось, но болельщиков эта ситуация развеселила. Хотя нашлись и критики, посоветовавшие организаторам впредь тщательнее подходить к подбору обслуживающего персонала.

MajorMajo: «Было бы забавно, если бы он подыграл и отступил в толпу».

ANN: «Такие люди портят любую победу. Увольте или научите смотреть футбол!»

Suyash ★★: «Делает всё возможное, чтобы вернуть его домой».

Danial Rahim: «Я думаю, это не протокол COVID. Почему он был слишком близко к фанату и они оба не были в маске?»

armandferra: «Неудивительно, потому что стюарды всегда стоят спиной к игрокам, так как же она могла распознать футболиста?»

FPL_Bruno: «Возможно, это объясняют ограничения COVID? Представьте, что вы пропустите финал из-за фаната».

Her Şey Mostafa Mohamed Olacak: «Ха-ха, сестра, ты когда-нибудь оглядывалась на поле?»

Dev Q: «Сделайте так, чтобы они не нанимали стюардов, которые не смотрят футбол».

Red: «Они все выглядят одинаково».

___13245: «Лол, это действительно плохо, но не так плохо, как парни, проверявшие бейдж Роналду. Представьте, вы не знаете самого популярного человека на всей планете!»

manga: «Интересно, может, это знак? Италию не пустят к чемпионству. Также их завернёт Дания или Англия!»

otto: «Ищите нормальных сотрудников! Игрокам не нужны такие проблемы».

Соперник Италии по финалу определится сегодня ночью в матче Англия — Дания. Начало — в 22:00 мск.

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