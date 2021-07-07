Тренер сборной Дании — открытие Евро. А ведь Юльманна вообще могло не быть на турнире

«Возможно, мы не станем чемпионами Европы, – написал недавно датский журнал Euroman. – Но у нас уже появился новый чемпион мира среди менеджеров. Каспер Юльманн показывает один из величайших примеров для подражания среди управленцев в Дании».

Фамилия главного тренера датской сборной не просто так гремит на этом Евро: он уже герой турнира, тренер-сенсация. Удивительно, но ещё год назад всё могло сложиться иначе.

Юльманн не должен был работать на Евро. Но турнир перенесли на год

17 марта 2020 года УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год: мир накрыла пандемия, которая разрасталась с каждым днём, всё глубже и глубже проникая в жизнь человечества, поэтому уже тогда было очевидно – к лету не станет лучше. Страны-участницы, федерации и болельщики потеряли деньги, а для кого-то эта новость и вовсе стала поворотной точкой в карьере.

Одним из таких людей был тренер сборной Дании Оге Харейде.

На своём посту он немалого добился: вывел команду на чемпионат мира — 2018 (потом вылетел, ни разу не проиграв), занял второе место в квалификации на Евро-2020 (опять без поражений) и серьёзно обновил сборную, изменив стиль игры. Во всём этом была только одна проблема: Харейде не устраивал датскую федерацию футбола. В том числе потому, что на него часто жаловались игроки — на методы работы и прививаемый им стиль.

Летом 2019 года ФФД приняла решение: контракт с главным тренером продлён не будет, поэтому после Евро-2020 его сменит Каспер Юльманн – соглашение нового менеджера начинало действовать с 1 августа. Но случилось то, что случилось – Харейде, который вывел сборную Дании на Евро, вынужден был уйти, так и не поработав на турнире.

«Его этап в нашей команде заканчивается исторической беспроигрышной серией из 34 матчей, – гласило заявление федерации футбола Дании. ­– Никто не мог предсказать такую ситуацию, при которой Харейде не сможет работать с командой на Евро. Мы очень сожалеем, что так получилось. Он заслужил уйти на красивой ноте, но жизнь иногда преподносит неприятные сюрпризы».

Датские СМИ критиковали федерацию, настаивая, что сложившаяся ситуация является уникальной и тренеру, которому обещали работу на турнире, стоило бы ради исключения предложить новый контракт. Звучали призывы «пережить пандемию, а дальше принимать решения». Сам Харейде говорил, что в такое непростое время стоит думать о здоровье людей, а не о своих амбициях, добавляя: «Я передаю Юльманну хорошую команду. Надеюсь, что с ней он добьётся ещё больших успехов, чем я».

В итоге Харейде пошёл по своему пути – уже в августе его забрал к себе «Русенборг». Но связь со сборной он всё равно не прервал: регулярно общался с игроками, следил за их успехами и признавался, что скучает.

Во время Евро Харейде разбирает игру команды, но не в раздевалке, как планировалось изначально, а в колонках, публикующихся на датском сайте BT.

И работа человека, который год назад занял его пост, впечатляет.

«Не факт, что мы так же выступили бы на чемпионате Европы в 2020 году. Я думаю, что Каспер Юльманн фантастически хорошо справился с командой, и все нынешние заслуги команды принадлежат ему. Я так счастлив за мальчиков и всех тех, кого знаю в команде. Счастлив за всех датчан. Датский народ. То, что удалось этим ребятам, уникально. Они для этого много работали. Потеряли своего, возможно, лучшего игрока в лице Кристиана Эриксена в тяжёлых обстоятельствах — и тем не менее проходят в полуфинал».

Юльманн изучал датскую идентичность и историю сборной вплоть до XIX века, чтобы вдохновить футболистов

«Всё начинается с того, кто мы есть», – сказал он, начав работу в сборной. Поначалу его подход в изучении истории, общении с политиками и деятелями бизнеса создал ему образ холиста-популиста, который тратит больше времени на размышления о датских поэтах или поиск скрытых смыслов в футбольных идеях, возникших в прошлом столетии, чем на тактику и физику. Его называли наивным-романтиком, но со своего пути он не сходил: интерес к поиску смыслов является неотъемлемой его частью. Юльманн увлекается философскими трудами и сам не прочь поразмышлять над «вечным»: в чём смысл жизни, как сделать людей счастливыми, а жизнь детей – полнее и счастливее.

Это же переносится и на футбол – ещё игроком Юльманн постоянно задавал вопросы тренерам, пытаясь разобраться, как всё устроено. Став менеджером, он ушёл в изучение истории датской сборной и просмотр старых матчей – искал вдохновение, которое можно было бы перенести и на команду. Юльманн уверен: всё было изобретено давно, но понять глубинные смыслы и найти что-то новое для себя, можно лишь только изучая старое.

Вместе с этим он изучал и датскую идентичность, пытаясь лучше понять свой народ. И вот к чему он пришёл, копаясь в истории и общаясь с политиками: «В отличие от шведов, мы не хотим идти в ногу со временем, а предпочитаем быть в оппозиции. Мы культивируем прекрасное, не прибегая к яркости. Мы не слишком любим иерархию в жизни. Наше доверие состоит из четырёх основ: надёжности, уважения друг к другу, открытости – вы говорите то, что думаете — и честности. Я много говорю об этом с ведущими игроками команды. Хорошие лидеры – это не те, кто раздувает свой авторитет и хочет затмить собой остальных. Хорошие лидеры щедры. Вот почему за ними хочется идти. Наша цель – прикоснуться к сердцам людей. Мы очень хотели бы подбодрить людей и сделать так, чтобы они восхищались сборной, несмотря на результат. Им нужно нас чувствовать. Мы должны быть современными, должны быть с народом, потому что это не просто моя команда, а сборная всех датчан. Я хочу, чтобы люди это прочувствовали и гордились ребятами».

Юльманн был одним из тех, кто продвигал реформу датского футбола. Её результаты видны уже сейчас

В начале нулевых на тренерских курсах Юльманн познакомился с бывшим игроком сборной Дании Келдом Бординггордом и как-то разговорился: оказалось, оба в шоке от того, как устроено обучение на детско-юношеском уровне. В процессе изучения темы они обнаружили, что дети в Дании касаются мяча значительно реже, чем в других странах, потому что слишком рано начинают играют на больших полях. Это вело к двум глобальным проблемам: уходу из футбола в раннем возрасте и ошибкам в технике уже на взрослом уровне. Юльманн был также уверен, что учить детей нужно через игру, создавая добродушную и весёлую атмосферу, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Датский футбольный союз не оставил без внимания выводы Юльманна и Бординггорда: в 2005 году была внедрена новая стратегия развития детского футбола, которую прописали на основе их исследования. Одним из решений было введение маленьких ворот, которые до сих пор стоят на футбольных полях по всей стране.

Результаты этой реформы видны уже сейчас – например, Юссуф Поульсен и Андреас Кристенсен.

Юльманн живёт искусством, политикой и делает фигурки из дерева. У него нет страха потерять работу

Год назад, когда плотник пришёл чинить ему террасу, датчанин так заинтересовался его работой, что сам начал что-то мастерить.

«В жизни так много всего, чем я бы хотел заниматься, – говорил он в интервью Ud&Se – Я никогда не боялся увольнения. Я здесь не для того, чтобы зарабатывать. Если бы у меня завтра забрали бы работу, я, вероятно, нашёл бы что-нибудь ещё, что показалось бы мне интересным».

Вместе с друзьями он организовал «Клуб дилемм»: они собираются вместе, выбирают спорную тему, а потом долго обсуждают, приводя свои аргументы. Юльманн даже читает то, что требует долгих размышлений: на его полках минимум футбольной литературы, максимум – авторов-экзистенциалистов вроде Жан-Поля Сартра, Альбера Камю и Сорена Кьеркегора.

«Мне интересно, что заставляет мысли превращаться в действия, – говорил он. – Мы еще так многого не знаем. И это действительно круто. Как однажды сказал аргентинский футболист Хорхе Вальдано: «Самое замечательное в футболе то, что не объясняется наукой». Это иррационально, это эмоционально. Это всё, что мы не можем ни объяснить, ни предсказать. Но можем попробовать понять».