Полуфинал Евро требуют переиграть! Накажут ли Англию за выходку фанатов?

Полуфинальный матч между Данией и Англией закончился скандалом – англичане выиграли матч в дополнительное время (по мнению многих болельщиков и экспертов – не без помощи судьи), а сегодня в Дании уже требуют переиграть полуфинал из-за поведения английских болельщиков. Объясняем, что случилось.

В конце первого дополнительного тайма, после падения в штрафной датчан Рахима Стерлинга, англичане получили право на одиннадцатиметровый удар. Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна, но нападающий оказался точен на добивании.



После игры в интернете завирусились фотографии, на которых заметно, как во время исполнения пенальти Шмейхелю светили в глаза лазерной указкой. Очевидно, что это было сделано с целью помешать голкиперу отразить удар.



Насколько это стало помехой для голкипера, судить сложно. Но болельщики возмутились и стали просить о переигровке.



FPiednoel: «Давайте переиграем матч. УЕФА, вы должны действовать, иначе все футбольные стадионы будут захвачены этими лазерами».

Пользователь под никнеймом RomulusRoma1 тоже попросил переиграть матч.

mullins_peter: «Переиграйте матч! Аннулируйте результат! Наверное, это Борис целился чёртовым лазером…»

Пользователь под никнеймом RPSosaVeggie предположил, что если бы датчанин светил лазером в лицо Пикфорда, то петиция на Сhange.org собрала бы уже 150 тыс подписей

the_o_logy_: «Это сфальсифицировано. Переиграйте игру, лишите Англию возможности делать что-либо. Отдайте трофей Дании».

Возможна ли переигровка?

Светить лазером в глаза вратарю — прямое вмешательство в эпизод. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» разобрал этот спорный момент и ответил на главный вопрос: возможно ли добиться переигровки?

«Если бы Шмейхель обратил внимание судьи на лазер, упал и начал корчиться от боли, то Маккели должен был бы остановить игру, — начал Федотов. — Началось бы разбирательство, матч бы прервали на несколько минут ради объявления по стадиону, датчане могли бы сказать, что отказываются продолжать игру при угрозе здоровью их игрока в принципе, а их врачи заявили бы о возможном ожоге роговицы – много чего могло быть. Допускаю, что команды могли бы и поле покинуть – и для организаторов турнира это было бы громадной проблемой.

Переигровки здесь не будет, – подытожил Федотов. – Датчанам об этом нужно было думать раньше, во время игры – сейчас матч уже сыгран, всё зафиксировано, так что возмущаться болельщики могу сколько угодно – это ни к чему не приведёт».

Акинфеев и беспорядки в Черногории

Голкиперам часто достаётся от болельщиков — они выслушивают оскорбительные скандирования в свой адрес почти на каждом матче. Иногда фанаты не останавливаются на одних лишь кричалках: могут выбежать и дать по голове, кинуть бутылкой или того хуже — файером. Неприятная ситуация произошла с Игорем Акинфеевым во время матча Черногория — Россия. На первой минуте матча в него был брошен файер с фанатской трибуны черногорцев. Акинфеев рухнул на газон и был срочно госпитализирован. Диагноз поставили уже в больнице: сотрясение головного мозга и ожог шеи.

Фото: РИА Новости

Матч возобновился спустя 30 минут после остановки, но в итоге всё же был отменен. После разбирательств Черногория получила техническое поражение и два матча без зрителей за поведение болельщиков на стадионе в Подгорице. Футбольный союз Черногории был оштрафован на € 50 тысяч.

Что касается черногорца, бросившего файер во вратаря сборной России Игоря Акинфеева, он тоже был наказан — получил реальный срок. Фанат провёл за решеткой 3,5 месяца. Кроме того, он был оштрафован на € 750.



Брошенная в игрока петарда кажется гораздо бóльшим нарушением, чем лазер. Но эпизоды всё равно можно сравнить.



– Похожие ситуации, как у Шмейхеля, уже были – в Шунина кидали петарду в матче РПЛ, в Акинфеева тоже – в игре за сборную, – вспоминает Федотов. – Да, вопрос петарды — это бóльшая угроза безопасности футболистов, но в теории и от лазера можно получить какую-то неприятную травму – подробнее пусть рассказывают врачи. Здесь всё зависело от поведения игрока и решения команды в целом – можно встать в позу и отказаться играть какое-то время, а можно не заметить. Конечно, если бы Шмейхель упал, то сбил бы темп Англии – бить пенальти после паузы гораздо сложнее. Но вратарь Дании поступил по-футбольному и не стал ничего выдумывать и обращать внимание арбитра на этот эпизод. А Маккели этот лазер сам мог и не заметить.