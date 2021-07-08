Черчесов не заслужил такого увольнения. От него отвернулись все

Последние две недели Станислава Черчесова — просто кошмар. После возвращения из Дании он распустил войско и остался один. Ходил на работу в офис РФС, готовил с парой помощников отчёт в технический комитет и каждый день спрашивал: «Что дальше?». Александр Дюков после вылета с турнира ограничился скудным комментарием и не выходил на связь. Это раздражало уже бывшего главного тренера сборной России больше всего. Полевой командир остался без союзников. А вокруг — одни предатели. Черчесову в это время советовали разное: ждать, писать заявление по собственному желанию либо публично всё объяснить. К последнему Станислав был готов меньше всего. Он привык общаться с приближённым кругом и без камер, но точно не на всю страну. Эту пресс-конференцию Черчесов провалил, а в руководстве РФС утвердились в идее расторгнуть с ним договор.

Увольнение — абсолютное верное решение по своей сути. После краха в Лиге наций в прошлом году Черчесову объяснили: удачным выступлением на Евро-2020 ты скрасишь весь негатив. Но и на этом турнире сборная снова провалилась. И адекватные аргументы в его пользу остались только у пожилых мужчин из технического комитета.

Но это увольнение некрасивое по форме. В том числе из-за этого Черчесов покидает сборную России на максимальном негативе. Всё дело как раз в тех самых двух проведённых впустую неделях. Если принципиальное решение принято сразу и вы уже ведёте переговоры с другими, зачем играть в игры с самим тренером и провоцировать его на сложные решения наподобие неподготовленного общения с медиа? Ведь можно было провернуть всё это мегадипломатично. Встретиться с Черчесовым сразу после турнира, объяснить, что служба завершена и дальше воевать будут без него. Пожать руки, вместе выступить и сделать вид, что ситуация под контролем.



Тогда бы и сам Станислав не выглядел чудовищем, а у людей осталась иллюзия уверенности в правильности всех решений. Но вместо этого мы попали в сложную ситуацию. На 8 июля, за полтора месяца до начала подготовки к Хорватии, у сборной нет тренера, предыдущий уходит на лютом хэйте, а футбол в стране снова токсичен.

К сожалению для Черчесова, запоминается последнее. Успех на чемпионате мира назовут большой удачей, а провал на чемпионате Европы – закономерным итогом плохой работы. И с этим ему придётся жить, анализируя 1792 дня работы главным тренером.



За это время было и хорошее. Но благодарим мы куда реже, чем ругаем.