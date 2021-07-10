«По-вратарски Лунёв круче своего конкурента». Что ждёт нашего вратаря в «Байере»

На фоне провала сборной России на Евро мы уже отвыкли от позитивных новостей, связанных с нашим футболом. Но они всё-таки появляются. Вратарь сборной России Андрей Лунёв официально перешёл в леверкузенский «Байер» и подписал с немецким клубом контракт на два года. Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес уже выразил уверенность в Андрее: «В лице Андрея Лунёва мы получили опытного вратаря. За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. У Андрея также есть опыт участия в семи матчах за сборную, 17 встречах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов. С его подтверждёнными спортивными качествами и футбольной зрелостью он принесёт пользу нашей команде».

Этот переход стал большой неожиданностью для всех. Мы поговорили с экспертами, чтобы понять, что ждёт нашего вратаря в Германии и сможет ли он выиграть конкуренцию у финна Лукаша Градецки.

Первый тренер Андрея Дмитрий Гуленков уверен, что Лунёв способен быть первым номером:



— Вообще не удивился, когда узнал о переходе Андрея в «Байер», потому что он давно этого хотел. С тех пор, как он попал в «Зенит», ему хотелось уехать в Европу. Исполнил мечту? Исполнит, когда заиграет, тогда можно будет так сказать. Я не бог, чтобы говорить, выиграет он конкуренцию у Градецки или нет, но раз он туда поехал, значит, должен выиграть. Я в это верю. Если бы он не был уверен в себе, этого трансфера бы не было.



Экс-тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев считает, что немецкие клубы в трансферах не делают ошибок, поэтому за Андрея не стоит переживать:



— Руководство «Байера» увидело в Лунёве вратаря, который может помочь команде в следующем сезоне. В Германии хватает крутых вратарей, но Андрей обладает определёнными качествами, которые, видимо, понравились тренерскому штабу. Сложно сказать, выиграет ли он конкуренцию у Градецки или нет. Всё просто – будешь сильнее, будешь играть.

Российский голкипер переходит в команду, которая борется за еврокубки. Я очень удивлён, но немецкие клубы не делают бездарных трансферов. Значит, они в нём уверены, заметили то, что необходимо клубу. Желаем ему удачи. Чтобы влился в коллектив побыстрее, начал приносить пользу «Байеру».



Сергей Кирьяков, поигравший в Германии, убеждён, что Лунёву были предоставлены гарантии со стороны немецкого клуба:



— Лунёв рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Рассчитывает, что шанс проявить себя он получит. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут. Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунёва есть качества, которые позволят составить конкуренцию. Градецки не такой крутой голкипер, любая ошибка вратаря может кардинально поменять ситуацию – это жизнь. Лунёв будет в системе клуба Бундеслиги. Он поехал туда с надеждой, в этом нет ничего плохого.

А вот комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, специализирующийся на Бундеслиге, уверен, что Лунёв не слабее своего конкурента.



— Градецки и Лунёв — абсолютно равнозначные голкиперы. Для меня финн ничем не лучше. Это два очень крутых голкипера, просто в межсезонье станет понятно, кто из них круче. Мне кажется, что Андрюха чуть более современный, он лучше играет ногами, у него лучше техника, более вратарская. Когда-то Градецки тоже переезжал в Германию, и тоже думали, что это за вратарь. А теперь он один из лучших. Лунёв моложе, по-вратарски более крутой, чем его конкурент, более гибкий. Андрюха больше подходит Бундеслиге. Лунёв – «ТерШтегеноподобный» вратарь. Это проявляется в реакции, в умении сыграть в борьбе, когда ты идёшь, не замечая ни своих, ни чужих. В игре ногами он совершенно точно сильнее Градецки. Как только Лунёв немного тактически подтянется, он может стать первым номером. У меня нет иллюзий, ведь может и не стать, но потенциал у Андрея очень высокий.



В общем, можно не сомневаться, что шансы стать первым номером у Лунёва точно будут. Остаётся только пожелать ему удачи.