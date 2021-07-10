«Он хоть немного хорош?» Что говорят в Германии о трансфере русского вратаря Лунёва

«Байер» подтвердил переход российского вратаря Андрея Лунёва. Экс-голкипер «Зенита» подписал контракт с леверкузенским клубом до 2023 года и теперь станет ещё одним российским легионером в европейском футболе.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал»

Начало прошлого чемпионата Лунёв пропустил из-за травм, из-за чего в сезоне-2020/2021 принял участие только в 12 матчах. Впрочем, несмотря на отсутствие стабильного игрового времени в «Зените» за последние два года, Андрей решил попытать счастья в Германии.

«Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был крайне польщён интересом «Байера» ко мне. Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал», — рассказал Лунёв пресс-службе «Байера».

Что увидели в Лунёве немецкие скауты, рассказал спортивный директор клуба Симон Рольфес: «В лице Андрея Лунёва мы получили опытного вратаря. За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и становился обладателем Кубка страны. У Андрея также есть опыт участия в семи матчах за сборную, 17 встречах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов. С его подтверждёнными спортивными качествами и футбольной зрелостью он принесёт пользу нашей команде».

Что пишут в Германии о трансфере Лунёва

Два популярных немецких издания Kicker и Bild выпустили новость о переходе российского вратаря, отметив, что Лунёв будет исполнять роль сменщика Лукаша Градецки. «Трансфер имеет смысл: подписание Лунёва указывает на аренду Леннарта Грилля (22 года), который может получить игровую практику в другом клубе. В чемпионе Европы U21, который перешёл в Леверкузен из «Кайзерслаутерна» в 2020 году, заинтересованы несколько сторон», — пишет Bild.

Кстати, Лунёв будет играть в «Байере» со многими игроками, ярко выступившими на Евро-2020. Это нападающие Патрик Шик и Йоэль Похьянпало, и вратарь Лукаш Градецки. Именно финский голкипер будет главным конкурентом россиянина за место в основном составе.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на неожиданный трансфер.

«Это день Лунёва».

«Я бы выбрал его вместо Куртуа».

«Лучше, чем де Хеа».

«Он очень хороший кипер».

«Отличный трансфер».

«Он хоть немного хорош?»

Мнением о переходе Лунёва в «Байер» поделился первый тренер вратаря Дмитрий Гуленков.

«Вообще не удивился, когда узнал у переходе Андрея в «Байер», потому что он этого давно хотел. С тех пор как попал в «Зенит», с тех пор и хотел уехать в Европу. Исполнил мечту? Исполнит, когда заиграет, тогда можно будет, так сказать. Я не бог, чтобы говорить, выиграет он конкуренцию у Градецки или нет, но раз он туда поехал, значит, должен выиграть. Я в это верю. Если бы он не был уверен в себе, этого трансфера бы не было», — сказал Гуленков.