«Англичане проснулись с опухшими от слёз глазами». Что пишут в Европе о триумфе Италии

Сборная Италии выиграла Евро-2020. Пока страна поздравляет своих героев, собрали реакцию на их победу национальных и европейских СМИ.

La Gazetta Dello Sport: «Сборная хорошо себя проявила с первой минуты матча с Турцией до финального свистка сегодня, до последнего пенальти. Это заставило нас вновь влюбиться в них. Даже тех, кого не тронул гимн, кто злится на страну, где слишком много вещей идёт не так, как хотелось бы, тех, кто думает, что трава у соседей зеленее. Манчини и его команда попали в колею, проложенную в марте 2020 года, когда весь мир оплакивал жертв коронавируса, когда колонны грузовиков увозили гробы. Вскоре после этого и мы [Италия] оказались в такой же ситуации. Мы не хотим смешивать боль с радостью. Но наши песни на балконах во время локдауна превратились в радостный крик этих волшебных ночей [Евро-2020]».

Фото: Leon Neal/Getty Images

The Sun: «Сегодня утром англичане проснулись с опухшими от слёз глазами после того, как сборная потерпела сокрушительное поражение в серии пенальти от Италии в финале Евро-2020».



BBC Sport: «Попытка Англии закончить своё 55-летнее ожидание главного трофея закончилась знакомой агонией после поражения в серии пенальти. <…> В ночь ожидания, напряжения и разбитых сердец в лихорадочной атмосфере Англия ждала своего самого радостного дня с 30 июля 1966 года. <…> Плачущего 19-летного Саку, который проявил такое мужество, чтобы победить, утешили товарищи и менеджер. Но для болельщиков, собравшихся на «Уэмбли», не было и не могло быть никакого утешения».



SkySports: «Когда Джордан Пикфорд потащил удар Андреа Белотти, появилась реальная надежда на первый за 55 лет крупный трофей и окончательное искупление для Саутгейта, который не забил решающий пенальти в полуфинале Евро-96. Но на грани славы, прямо перед своими болельщиками на «Уэмбли» Англия рухнула».

Sport.ua: «Кто остановит Италию? Команда Манчини находится на невероятном уровне и не проигрывает почти три года. Последний раз Италия проигрывала в 2018 году Португалии. Если Италия не проиграет следующий матч, то догонит Испанию и Бразилию, у которых серии из 35 игр без поражений».



ESPN: «История запомнит Манчини как тренера, который привёл сборную к победе на Евро-2020, хотя его вклад гораздо больше. Он изменил отношение страны к своей национальной команде. Теперь это один из немногих институтов, объединяющих всех итальянцев – от севера до юга, за пределами католической церкви, семьи и пасты».



AS: «В пятом пенальти остались все надежды Англии выиграть свой первый чемпионат Европы и прервать более чем 50-летнюю серию без побед. <…> Но итальянцы ворвались на вечеринку и стали новыми чемпионами Европы!»