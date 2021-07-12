Мы собрали продвинутую статистику Евро-2020. А ещё рекорды и деньги

Евро-2020 закончился, выдыхаем. Мы так ждали этот праздник — и он продлился месяц: было драйвово, весело, захватывающе, напряжённо и временами очень разочаровывающе. Но какими бы ни были эмоции от футбола, все они были настоящими. А мы на протяжении всего турнира разделяли их с чипсами Pringles — так вкус игры становился ещё острее!



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Что ж, итальянцы — первые. Англия, к своему огромному сожалению, на «Уэмбли» чемпионом не стала и забрала лишь серебро. А сейчас — краткие итоги этого чемпионата Европы в цифрах и рекордах.

0 поражений

Италия ни разу не проиграла на пути к победе на Евро-2020. Примечательно, что все семь матчей в финальной стадии турнира оказались для итальянцев выигрышными.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Краткая статистика по ним:

Две победы в сериях пенальти подряд. В полуфинале получили испанцы, в финале – англичане.

В основное время итальянцы пропустили три гола, а забили 11.

Не считая серии пенальти, итальянцы ни разу не били одиннадцатиметровые на турнире.

Италия выиграла Евро во второй раз в истории.

Италия продлила беспроигрышную серию до 34 встреч. До мирового рекорда нужно не проиграть ещё в одной.

Бонуччи – самый «старый» автор гола в финалах Евро. На момент гола ему было 34 года и 71 день.

– самый «старый» автор гола в финалах Евро. На момент гола ему было 34 года и 71 день. Жоржиньо стал 10-м футболистом, который за один сезон взял Евро и Лигу чемпионов.

0 обыгрышей

Пара защитников Джорджо Кьеллини — Леонардо Бонуччи ни разу не позволила соперникам обыграть себя один в один. Они не допустили ни одной ошибки, которая привела к удару по воротам итальянцев.

5 матчей

Столько не пропускал на Евро вратарь Англии Джордан Пикфорд. Он стал лидером по числу сухих матчей на этом чемпионате Европы. Всего англичане пропустили два гола на турнире — со штрафного и углового.



А ещё Пикфорд побил рекорд Гордона Бэнкса по длительности сухой серии, который держался 55 лет. Пикфорд не пропускал 721 минуту, Бэнкс — 720. К слову, InStat шепчет, что у Пикфорда лучший процент по отражённым ударам в створ — 90%.

Фото: Frank Augstein — Pool/Getty Image

34 млн евро

Это заработок Италии за участие и победу на Евро-2020. 9,25 млн евро — за само участие; 4,5 млн — за три победы в группе и 2 млн — за выход в 1/8 финала. Выход в четвертьфинал — плюс ещё 3,25 млн евро, в полуфинал — 5 млн. За участие в финале на счёт итальянцев прилетели 7 млн евро, за победу — 3 млн.

113 воздушных единоборств

Пришлось на долю Артёма Дзюбы. И, как говорит InStat, он остался лидером по этому показателю. И Дзюба из всех этих единоборств выиграл 39 — тоже лидер на Евро.

9 ударов мимо ворот

Столько у Жерара Морено из Испании и француза Килиана Мбаппе — опять же по версии InStat. Первый покинул Евро, вылетев в полуфинале. Мбаппе покинул турнир в 1/8 финала, не реализовав решающий пенальти в серии со Швейцарией. Потом говорил:



«Трудно перевернуть страницу. Печаль после вылета огромна. Мы не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас. Сейчас важнее всего стать ещё сильнее в преддверии грядущих испытаний. Мои поздравления и пожелания удачи сборной Швейцарии».

652 передачи

Сделал Эмерик Лапорт из сборной Испании, по данным InStat. Это максимум на Евро-2020. Он дебютировал за Испанию только на этом чемпионате Европы: родился во Франции, не дождался вызова от неё, обратился к Испании (у него баскские корни) и принял гражданство.



После Евро он сказал: «Горд быть частью этой команды. Мы получили серьёзный удар, но мы точно вернёмся более сильными. Спасибо всем, кто нас поддерживал».

20 ударов

Наивысший показатель за всё время на Евро. И принадлежит он Дани Ольмо из Испании. Следом расположились Лоренцо Инсинье (19) и Чиро Иммобиле — оба играли в финале Евро и на двоих нанесли 6 ударов (5+1), 0 полетели в створ.

11 созданных моментов для партнёров

Столько у Жорди Альбы и Дани Ольмо из сборной Испании. Они — лидеры по этому показателю. За все Евро они суммарно отдали 4 ассиста на партнёров.