Российские вратари уезжают в Европу. Некоторых даже у нас плохо знают

Число российских вратарей в Европе растёт. Андрей Лунёв присоединился к «Байеру» в статусе свободного агента, а экс-голкипер «Уфы» Алексей Чернов подпишет контракт с датским «Вайле». Несмотря на то что звёзды РПЛ не пользуются большим спросом в топовых европейских чемпионатах, менее известные российские футболисты покоряют лиги рангом ниже, особенно вратари. Некоторых даже у нас плохо знают.

Антон Митрюшкин, 25 лет, «Динамо» Дрезден

Экс-вратарь «Спартака» уехал в Европу в 19 лет. Митрюшкин четыре года провёл в швейцарском «Сьоне», где сразу стал основным вратарём, а через сезон получил капитанскую повязку. Однако травмы оставили воспитанника «Спартака» без футбола на долгое время. После этого Митрюшкин не вернулся на прежний уровень, а затем сменил команду, перейдя в «Фортуну» из Дюссельдорфа.

В Германии Антону пришлось нелегко: он ни разу не сыграл за команду во второй Бундеслиге, а в дубле провёл девять матчей и пропустил 12 голов. В июне 2021-го Митрюшкин сменил место работы, перейдя в дрезденское «Динамо». Там российскому голкиперу предстоит конкурировать с немецким ровесником Кевином Броллем и опытным Патриком Вигерсом. В прошлом сезоне клуб Митрюшкина повысился в классе и вышел во вторую Бундеслигу, заняв первое место в третьей лиге.

Юрий Лодыгин, 31 год, «Пас»

Известный по выступлениям за «Зенит» вратарь играл в Европе ещё до переезда в РПЛ. Когда в России вратарь выиграл все возможные трофеи, то вернулся в Грецию. Лодыгин дважды менял место работы, переходя в турецкий «Газиантеп» и тульский «Арсенал». Зимой 2021-го снова вернулся в Грецию, согласовав контракт с «Пасом».

Там Лодыгин получил место в основе – 17 матчей (шесть из них отыграл «на ноль»), 17 пропущенных мячей. У россиянина был шанс выиграть Кубок Греции, однако в полуфинале его команда проиграла по сумме двух матчей «Олимпиакосу».

Андрей Лунёв, 29 лет, «Байер»

Лунёв переехал в Германию совсем недавно. Ожидается, что россиянин начнёт сезон на скамье запасных, однако нельзя исключать, что со временем он вытеснит Лукаша Градецки и станет первым номером.

Что увидели в Лунёве немецкие скауты, рассказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес: «В лице Андрея Лунёва мы получили опытного вратаря. За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и становился обладателем Кубка страны. У Андрея также есть опыт участия в семи матчах за сборную, 17 встречах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов. С его подтверждёнными спортивными качествами и футбольной зрелостью он принесёт пользу нашей команде».

Станислав Крицюк, 30 лет, «Жил Висенте»

В сентябре 2020-го Крицюк подписал контракт с «Белененсешем». Экс-вратарь «Краснодара» в сезоне-2020/2021 провёл 27 матчей и пропустил 27 мячей. Помимо этого, россиянин вошёл в тройку лидеров лиги по числу «сухих» матчей (таковых у него набралось 11).

В сезоне-2021/2022 Крицюк будет выступать за «Жил Висенте», с которым подписал трёхлетний контракт. Этот клуб играет в высшем дивизионе португальского футбола.

Александр Васютин, 26 лет, «Юргорден»

За последние пять лет Васютин сменил четыре команды. Он поиграл в Финляндии, Норвегии, России и Швеции. Правами на футболиста по-прежнему владеет «Зенит», хотя в составе питерцев вратарь провёл всего два матча. Зимой голкипера снова отдали в аренду, на этот раз в шведский «Юргорден».

В новой команде Васютин стал основным вратарём – 11 матчей в чемпионате и Кубке. Пропустил всего шесть мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Летом футболист получил серьёзное повреждение, после чего перенёс операцию в Финляндии. Клуб не стал раскрывать характер травмы, но отметил, что срок реабилитации займёт шесть месяцев. Контракт российского голкипера действует до 31 декабря 2021 года.

Никита Хайкин, 26 лет, «Будё-Глимт»

Возможно, вы вспомните Хайкина, если болеете за «Мордовию» или «Кубань». Вратарь играл за оба клуба, но принимал участие только в играх Молодёжного первенства. В своё время Никита занимался в академиях «Динамо», «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Хайкин – единственный вратарь из этого списка, который выиграл уже два трофея.

С 2016 по 2018 год играл в Израиле, где завоевал Кубок этой страны в составе клуба «Бней Иегуда». В 2020-м стал победителем чемпионата Норвегии вместе с «Будё-Глимт», при этом отыграв семь матчей «на ноль». На прошлой неделе россиянин дебютировал в Лиге чемпионов, но его команда не прошла квалификационный раунд, дважды проиграв польской «Легии».

Иван Злобин, 24 года, «Фамаликан»

Злобин начал профессиональную карьеру в «Бенфике» и в 2019-м стал победителем Суперкубка Португалии, проведя матч в запасе. Четыре года провёл в дубле, а в августе 2020-го перешёл в «Фамаликан».

Там Злобин сразу же стал основным вратарём, хотя и ненадолго. В пяти первых матчах пропустил 12 мячей (пять из них ему отгрузила «Бенфика»), после чего Ивана отправили в резерв на весь чемпионат. Обидно, ведь с ним команда проиграла всего один матч.

Алексей Чернов, 23 года, «Вайле»

Воспитанник калужского футбола подпишет двухлетний контракт с датским клубом «Вайле». Чернов начал карьеру в «Калуге» и за два года дорос до «Уфы». В основе башкирского клуба Алексею закрепиться не удалось, поэтому он в основном играл за дубль. Вратарь рассказывал о сорвавшихся трансферах в «Локомотив» и «Спартак», а также отметился забитым мячом в матче со сборной России U20 «Урал-Приволжье» на турнире «Переправа». Теперь Чернов будет удивлять своими ударами датскую лигу.

Напомним, за «Вайле» выступает ещё один российский футболист — полузащитник Иван Репях, начинавший карьеру в «Спартаке».